“Cam thường” soi nhan sắc thật của Doãn Hải My – vợ Văn Hậu, sao khác trên mạng quá

Doãn Hải My - vợ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu từ lâu đã nổi tiếng là một trong những nàng WAGs xinh đẹp nhất của làng bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, mới đây, những hình ảnh được ghi lại bằng “cam thường” của cô nàng bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội, khiến nhiều người tò mò về nhan sắc ngoài đời của người đẹp.

Trong hình ảnh lan truyền, Doãn Hải My xuất hiện với phong cách khá giản dị khi đi dạo cùng bạn thân - nữ diễn viên Bảo Hân. Cô mặc áo tối màu, quần short ngắn và để tóc dài tự nhiên, gần như không trang điểm cầu kỳ. Đáng chú ý, đây là khoảnh khắc được ghi lại từ góc máy đời thường, không filter hay chỉnh sửa.

Nhan sắc Doãn Hải My qua "camera thường" của team qua đường (Ảnh: Thuỳ Dương)

So với những bức ảnh lung linh thường thấy trên mạng xã hội, hình ảnh “cam thường” của Doãn Hải My có phần khác biệt nhẹ. Làn da, đường nét gương mặt hay vóc dáng đều hiện lên chân thực hơn, không quá sắc nét như trong các bộ ảnh được chăm chút kỹ lưỡng.

Doãn Hải My trong ảnh tự đăng, xinh đẹp hơn ảnh "camera thường" chụp

Dù vậy, nhiều người vẫn nhận xét rằng nhan sắc của nàng WAGs sinh năm 2001 vẫn rất nổi bật. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao cùng thần thái dịu dàng giúp Doãn Hải My vẫn thu hút ánh nhìn ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường.

Không ít cư dân mạng cũng cho rằng sự khác biệt giữa ảnh mạng và “cam thường” là điều rất bình thường, bởi hầu hết các bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội đều được chỉnh màu, chọn góc hoặc trang điểm kỹ càng hơn.

Kể từ khi kết hôn với Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, cô còn được yêu thích nhờ hình ảnh dịu dàng, kín đáo và đời tư khá giản dị. Chính vì vậy, mỗi lần xuất hiện - dù là trong những bộ ảnh chỉn chu hay khoảnh khắc “cam thường” - nàng WAGs này vẫn luôn trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.