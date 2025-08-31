Cam thường rõ nhan sắc tuổi 40+ của Hồng Diễm gây sốt

Nếu là một trong những khán giả thường xuyên theo dõi các bộ phim trên VTV, chắc chắn bạn sẽ không còn xa lạ với Hồng Diễm. Người đẹp sinh năm 1983 ghi điểm với nhan sắc nữ tính, thùy mị đúng chuẩn thị hiếu công chúng.

Mới đây, xuất hiện trong buổi Lễ hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 sáng ngày 30/8, nữ diễn viên Hồng Diễm nhanh chóng chiếm trọn spotlight nhờ vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm của mình.

Hồng Diễm nổi bật trong dàn nghệ sĩ tham gia diễu hành A80. (Nguồn: Phương Zon)

Dù đã ở tuổi 42, Hồng Diễm vẫn giữ vững phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ. Làn da trắng mịn, căng bóng giúp gương mặt cô lúc nào cũng sáng bừng, tràn đầy sức sống ngay cả qua ống kính cam thường. Kết hợp cùng phong cách trang điểm tự nhiên với lớp nền trong trẻo, đôi môi hồng nhẹ nhàng, nữ diễn viên càng thêm rạng rỡ và trẻ trung. Phong cách makeup và làm tóc kết hợp cùng tà áo dài truyền thống không chỉ tôn lên nét đằm thắm, dịu dàng vốn có của Hồng Diễm mà còn khiến hình ảnh của cô thêm gần gũi.

Nữ diễn viên Hồng Diễm tham gia diễu hành trong buổi Lễ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 sáng ngày 30/8.

Nhan sắc nhẹ nhàng, rạng rỡ của Hồng Diễm ngay lập tức thu hút sự chú ý của netizen.

Trước đó vào ngày 24/8, Hồng Diễm cũng góp mặt trong buổi hợp luyện với hình ảnh nổi bật trong tà áo dài đỏ rực. Người đẹp khéo léo kết hợp cùng chiếc nón lá vẽ ngôi sao vàng, tạo điểm nhấn duyên dáng giữa không gian ngập tràn sắc đỏ cờ hoa. Đi cùng lối trang điểm chỉ nhấn vào môi đỏ, Hồng Diễm chọn để mái tóc suôn thẳng, chải gọn gàng phía sau để tôn lên gương mặt rạng rỡ, giữ trọn vẻ thanh lịch và nền nã của cô.

Tà áo dài đỏ càng làm nổi bật vẻ đẹp của người đẹp.

Còn trong buổi sơ duyệt ngày 27/8, Hồng Diễm lựa chọn tà áo dài gấm màu hồng pastel kết hợp quần lụa hồng cánh sen, vừa ngọt ngào vừa nổi bật giữa không gian tràn ngập cờ đỏ sao vàng. Thiết kế áo dài truyền thống với chất liệu gấm nhẹ nhàng, có độ bóng tinh tế, giúp nữ diễn viên khoe trọn vẻ đẹp duyên dáng và dịu dàng.

Nữ diễn viên khoe trọn vẻ đẹp nền nã giữa không gian rợp sắc cờ hoa.

Ngoài đời thường, Hồng Diễm luôn chuộng phong cách thời trang tối giản, nữ tính. Mỹ nhân VTV thường xuất hiện với những set đồ thanh lịch, dễ ứng dụng như váy midi, sơ mi kết hợp quần jeans hoặc quần âu. Điểm đặc trưng trong style của Hồng Diễm là sự tiết chế. Cô ít khi chạy theo xu hướng cá tính hay quá nổi bật, thay vào đó ưu tiên gam màu trung tính, pastel nhẹ nhàng để tôn lên nét nữ tính vốn có.