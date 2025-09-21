HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cắm sạc xe đạp điện, 1 học sinh bị điện giật tử vong

Cao Nguyên |

Tối 21-9, một lãnh đạo UBND xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ 1 học sinh bị điện giật tử vong khi cắm sạc xe đạp điện.

Học sinh bị điện giật tử vong khi cắm sạc xe đạp điện tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Người dân đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 12 giờ cùng ngày, em Y.K.A. (SN 2014, trú tại buôn Wing, xã Ea Kiết) cắm sạc xe đạp điện tại nhà và bị điện giật.

Phát hiện sự việc, gia đình đưa em đến cơ sở y tế để cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Lãnh đạo UBND xã Ea Kiết cho biết chính quyền địa phương sẽ phối hợp các đoàn thể đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Đồng thời, phối hợp với các thôn, buôn tuyên truyền cho người dân trên địa bàn, đặc biệt là lứa tuổi học sinh nâng cao ý thức phòng, chống tai nạn điện giật, nhằm tránh những vụ việc đau lòng tương tự.

