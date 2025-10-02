‘Cẩm nang’ Gala Car Choice Awards 2025 trước giờ khai mạc: Thời gian, địa điểm, cách di chuyển, hoạt động và loạt điểm nhấn khác

Đêm Gala Better Choice Awards (BCA) 2025 - sự kiện vinh danh quy mô lớn, quy tụ hàng nghìn khách mời - sẽ diễn ra tối 3/10 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) Hòa Lạc. Đây là giải thưởng thường niên uy tín tầm cỡ quốc gia do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp cùng NIC đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Trong khuôn khổ Gala, toàn bộ giải thưởng thuộc bốn hệ thống lớn gồm Consumer Finance Awards, Smart Choice Awards, Innovative Choice Awards và Car Choice Awards (CCA) sẽ được công bố và vinh danh. Riêng CCA 2025 đánh dấu năm thứ tư liên tiếp được tổ chức, đồng thời là lần thứ ba Gala CCA diễn ra tại NIC.

Thời gian diễn ra

Theo kế hoạch, Gala Better Choice Awards 2025 diễn ra trong khung giờ 18h00 - 21h40, ngày thứ 6 (3/10/2025).

Địa điểm và cách di chuyển

Địa điểm tổ chức là Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội.

Khách tham dự có thể di chuyển bằng nhiều phương tiện:

Phương tiện cá nhân: Ô tô, xe máy với bãi gửi xe rộng rãi trong khuôn viên. Taxi/xe công nghệ: Taxi truyền thống, Xanh SM, Grab… đều phục vụ đến tận cổng NIC. Xe buýt:

Tuyến 74 hoặc 107: Dừng tại Tòa nhà Viettel Hòa Lạc

Tuyến 88: Dừng tại Tòa nhà FPT Software Hòa Lạc

Thời gian hoạt động: 5h30 - 20h30

Thành phần khách mời

Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Khoa học & Công nghệ, NIC cùng nhiều lãnh đạo cấp cao doanh nghiệp, startup công nghệ trong và ngoài nước. Ngoài ra còn có đông đảo KOL, reviewer, chuyên gia trong lĩnh vực xe, công nghệ, báo chí và hàng nghìn khán giả.

Quy mô sân khấu

Gala Better Choice Awards 2025 hứa hẹn gây ấn tượng với không gian hiện đại, hoành tráng cùng sức chứa 1.500 chỗ ngồi. Bố cục lấy cảm hứng từ ý tưởng “thành phố thông minh, thành phố công nghệ”, mô phỏng một đô thị nơi ánh sáng, màn hình, xe và khán giả hòa quyện. Ghế ngồi được đặt trực tiếp trên nền, tượng trưng cho việc mọi khách mời đều là “cư dân” của thành phố công nghệ, tạo nên sự gần gũi và trải nghiệm chân thực hơn.

Trung tâm sân khấu nổi bật với màn hình LED khổng lồ cùng hai màn hình phụ giúp khán giả ở bất kỳ vị trí nào cũng theo dõi trọn vẹn diễn biến. Đặc biệt, mỗi hạng mục giải thưởng, từ Consumer Finance Awards, Smart Choice Awards, Innovative Choice Awards đến Car Choice Awards, đều được thiết kế hiệu ứng ánh sáng và hình ảnh riêng, sẽ tạo nên trải nghiệm đa dạng và để lại nhiều dấu ấn.

Sân khấu có quy mô hoành tráng với sức chứa cả nghìn người.

Các hạng mục giải thưởng CCA được trao

CCA bước sang năm thứ tư tổ chức, tiếp tục giữ tôn chỉ “không chọn tốt nhất, mà chọn phù hợp nhất”. Giải thưởng được chia thành 13 hạng mục, phản ánh đa dạng xu hướng và nhu cầu của người tiêu dùng xe tại Việt Nam. Các hạng mục giải thưởng CCA 2025 bao gồm:

1. Xe Gia đình của năm Hạng dưới 600 triệu đồng

2. Xe Gia đình của năm Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng

3. Xe Gia đình của năm Hạng 1 - 2 tỷ đồng

4. Xe Gia đình của năm Hạng 2 - 5 tỷ đồng

5. Xe GenZ của năm

6. Xe Dịch vụ của năm

7. Xe Hybrid của năm

8. Xe dẫn dắt thị trường

9. Xe của thương hiệu mới xuất sắc

10. Thương hiệu Ô tô vươn mình

11. Nội dung của năm

12. Thương hiệu Phụ kiện vươn mình

13. (Hạng mục giải thưởng bí ẩn sẽ được công bố trong đêm Gala)

Các thành viên Hội đồng Thẩm định chuyên môn chấm điểm các hạng mục Car Choice Awards 2025.

Các hoạt động nghệ thuật

Ngoài phần trao giải, Gala Better Choice Awards 2025 còn mang đến chuỗi hoạt động nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp giữa xe hơi - âm nhạc - công nghệ ánh sáng để tạo nên trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả.

Điểm nhấn lớn nhất chính là màn catwalk xe hơi độc đáo trong khuôn khổ Car Choice Awards. Những mẫu xe giành chiến thắng sẽ trực tiếp chạy lên sân khấu qua “đại lộ” catwalk, thay vì chỉ xuất hiện tĩnh. Các xe được cầm lái bởi dàn host, reviewer và chuyên gia ô tô nổi tiếng như Âu Ngọc Phú, Trung Kiên, Nguyên Vũ, Tới Nguyễn, Phan Tùng, Phạm Ngọc Hải, Ngọc Hiệp, Hồ Đức Đạt, Phan Anh, Phùng Thế Trọng và Tiến Trần.

Các khách mời trình diễn xe đều là gương mặt có tiếng trong ngành.

Ngoài các mẫu xe chiến thắng, sàn "catwalk" xe hứa hẹn có thêm nhiều điểm nhấn khác.

Song song với đó là bữa tiệc âm nhạc bùng nổ, quy tụ những nghệ sĩ được yêu thích như Trúc Nhân, Dương Hoàng Yến, (S)TRONG Trọng Hiếu và Han Sara. Hàng loạt ca khúc quen thuộc và được chờ đợi như “Do Anh Si”, “Có Khi Nào”, “Xinh”, “Never Enough”, “Bớt Điên Đi Anh”, “Cầu Vồng Lấp Lánh”, “Thú Vị Hơn Vậy”, “Kho Báu”, “Rise Up”, “Có Không Giữ Mất Đừng Tìm”, “Thật Bất Ngờ”, “Bốn Chữ Lắm” và “Made In Vietnam” sẽ được trình diễn, tạo nên không khí sôi động xuyên suốt chương trình.

Dàn ca sĩ nổi tiếng góp mặt trong đêm Gala.

Các hoạt động bên lề

Ngoài phần trao giải và biểu diễn nghệ thuật, Gala năm nay còn có chương trình bốc thăm trúng thưởng dành cho khách tham dự. Ngay tại sự kiện, khán giả có cơ hội nhận được nhiều phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức.

Gala Better Choice Awards 2025 cũng là điểm nhấn khép lại chuỗi sự kiện Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam (VIIE 2025), tổ chức từ ngày 1 đến 3/10 tại NIC Hòa Lạc. Trong ba ngày, VIIE mang đến không gian sôi động với hơn 200 gian hàng trưng bày, dự kiến thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan, quy tụ doanh nghiệp công nghệ lớn, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức quốc tế và nhiều startup.

Song song với khu trưng bày, triển lãm diễn ra nhiều diễn đàn chính sách và hội thảo STEM, nơi các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp trao đổi về những xu hướng công nghệ trọng điểm như AI, XR, bán dẫn, robot - tự động hóa hay năng lượng mới.

Đặc biệt, khu vực Vietnam Mobility Festival ngoài trời tại cánh còn lại của NIC cho phép khách tham quan trực tiếp lái thử, so sánh phương tiện theo “vùng văn hóa” và trải nghiệm hệ sinh thái dịch vụ di chuyển xanh, bao gồm cả các giải pháp sạc điện hiện đại.