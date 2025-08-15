Chỉ còn 1 ngày nữa nữa, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945" sẽ diễn ra tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội). Dưới đây là các thông tin hữu ích về bãi đỗ xe và các tuyến xe buýt công cộng tới sự kiện nghệ thuật đặc biệt này.

Hướng dẫn gửi xe an toàn và thuận tiện

Các điểm trông giữ xe được cấp phép:

● Đối với xe máy:

○ Ưu tiên hàng đầu: Dọc vỉa hè các tuyến phố cách địa điểm biểu diễn 500m - 1km như: Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Phan Chu Trinh, Hai Bà Trưng. Hãy tuân thủ nghiêm túc sự chỉ dẫn của lực lượng chức năng, chỉ để xe ở khu vực có kẻ vạch.

○ Phương án dự phòng: Bãi gửi xe của Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (khoảng cách gần 2km).

● Đối với ô tô (Khu vực gửi xe rất hạn chế):

○ Các hầm gửi xe của trung tâm thương mại và các tòa nhà văn phòng lân cận.

○ Các điểm đỗ xe do Sở Xây dựng Hà Nội cung cấp:

STT Vị trí Diện tích (m²) Loại phương tiện Số lượng xe 1 Nguyễn Khắc Cần 68 Xe ô tô con 6 2 Phạm Ngũ Lão 146 Xe ô tô con 14 3 Lê Thánh Tông 244 Xe ô tô con 24 4 Cổ Tân 135 Xe ô tô con 13 5 Lê Phụng Hiểu 284 Xe ô tô con 28 6 Lý Thái Tổ 40 Xe ô tô con 4 7 Lý Đạo Thành 80 Xe ô tô con 8 8 Ngô Quyền 416 Xe ô tô con 41 9 Phan Chu Trinh 156 Xe ô tô con 15 10 Phan Huy Chú 272 Xe ô tô con 27 11 Phạm Sư Mạnh 104 Xe ô tô con 10 Tổng 1945 190

Quý vị nên đến trước giờ diễn ra chương trình ít nhất 1-2 tiếng để có thời gian tìm chỗ và di chuyển vào khu vực quảng trường, nên tập trung xe tại một điểm và đi bộ vào cùng nhau. Lưu ý, hãy dùng điện thoại chụp lại vị trí bạn để xe (tên đường, số nhà, cột điện...) và vé xe để khi ra về thuận tiện nhất.

Đặc biệt lưu ý tuyệt đối không gửi xe ở các điểm tự phát, không có biển hiệu, không niêm yết giá; kiểm tra kỹ vé xe, cất giữ vé xe và chìa khóa cẩn thận trước khi rời đi. Phương án tốt nhất vẫn là sử dụng phương tiện công cộng để tránh ách tắc giao thông.

Quảng trường phía trước Nhà hát lớn là nơi diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” (Ảnh: IVIVU)





Lộ trình các tuyến xe buýt

Các điểm dừng và tuyến xe buýt gợi ý:

● Điểm dừng tối ưu (khoảng cách dưới 300m):

○ Trạm Nhà hát Lớn (phố Tràng Tiền/Lý Thái Tổ): Tuyến 49.

○ Trạm Bưu điện Thành phố (phố Đinh Tiên Hoàng): Các tuyến 09, 14, 31, 36.

● Điểm dừng phụ (cách 300m - 600m):

○ Trạm trên phố Hai Bà Trưng: Các tuyến 34, 40, 45.

○ Trạm trên phố Lý Thường Kiệt: Các tuyến 08, 09, 36, 43, 86 (xe buýt sân bay).

○ Trạm trên phố Trần Hưng Đạo: Các tuyến 01, 02, 11, 40.

Quý vị lưu ý kiểm tra kỹ lộ trình bằng các ứng dụng như Google Maps hoặc Tìm Buýt để xem lộ trình và thời gian xe đến trạm theo thời gian thực.

Trước khi sự kiện diễn ra, tại một số ngã ba, ngã tư quanh sự kiện có thể xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, quý vị nên lưu ý thời gian di chuyển để tránh tắc đường. Sự kiện dự kiến kết thúc sau 22:00, hãy kiểm tra giờ hoạt động của chuyến cuối cùng để không bị lỡ xe buýt.

Lưu ý quan trọng: Vào buổi tối sự kiện, hành khách đi xe buýt rất đông, quý vị hãy luôn giữ gìn tài sản cá nhân (ví, điện thoại) bên mình thật cẩn thận. Khi xuống xe buýt, hãy đi theo sự chỉ dẫn chung để di chuyển vào khu vực quảng trường, tránh đi vào các tuyến đường cấm.