Cam go cuộc chiến ngăn chặn ma túy nơi “tuyến lửa” Tây Bắc

Nhiều năm qua, Điện Biên được ví như "bức tường lửa" mà các đối tượng buôn bán ma túy luôn tìm mọi cách vượt qua, mang "hàng" từ bên ngoài vào, sau đó vận chuyển sang các địa bàn khác trong nước, hoặc sang nước thứ ba để tiêu thụ.

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng, quyết tâm không để ma túy thẩm lậu vào địa bàn, "hạ nhiệt" sức nóng của ma túy nơi "tuyến lửa" Tây Bắc, thời gian qua, Công an tỉnh Điện Biên liên tục lập nhiều chiến công lớn, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Các đối tượng cùng tang vật của 2 chuyên án 821S, 522C bị bắt trong 6 tháng đầu năm 2022.

Đấu tranh phòng, chống tội phạm luôn là cuộc chiến cam go, quyết liệt và vô cùng phức tạp ở nơi tuyến lửa biên giới như Điện Biên nói riêng, Tây Bắc nói chung. Trong cuộc chiến đấu đầy cam go, khốc liệt này đã xuất hiện hàng trăm tấm gương cán bộ, chiến sĩ công an dũng cảm, ngày đêm tận tụy, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trung úy Cảnh sát nằm xuống đất mẹ khi chưa đầy 26 tuổi xuân

Trong chặng đường 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của toàn ngành, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên cũng đã có những cái tên đã đi vào lịch sử có thể kể đến như các anh hùng liệt sĩ: Khoàng Văn Tấm, Phạm Thanh Bình, Hà Ngọc Thao, Phạm Văn Cường.

Trong đó, sự hy sinh anh dũng của anh hùng liệt sĩ Phạm Văn Cường - Cán bộ phòng chống tội phạm về ma túy hy sinh trong đêm 6/10/2001 khi đấu tranh với nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.

Trung úy Cường nằm xuống đất mẹ khi chưa đầy 26 tuổi xuân, như một khúc tráng ca bất tử giữa thời bình về hình tượng người chiến sĩ công an "vì nhân dân phục vụ" nơi tuyến lửa Tây Bắc.

Thượng tá Nguyễn Hữu Thái, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, xác định mỗi cán bộ, chiến sĩ là một "cánh cửa thép" ngăn ngừa ma túy vào Việt Nam, trấn áp các loại tội phạm tại tuyến biên giới Tây Bắc, thời gian qua Công an tỉnh Điện Biên luôn phát huy bản chất cách mạng của người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân để nối dài, liên tiếp những chiến công.

Điều này thể hiện ở 6 tháng đầu của năm 2022, Công an tỉnh Điện Biên đã phá 541 vụ, bắt giữ 618 đối tượng liên quan đến mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy. Số tang vật thu giữ lên đến gần 140kg heroin, hơn 160 kg ma túy tổng hợp, nhiều vũ khí, phương tiện và tiền mặt. Nhiều chuyên án đặc biệt lớn như: 821S, 522C, 422S thu giữ cả trăm bánh heroin.

Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Thái, thủ đoạn vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của các đối tượng hiện nay rất phức tạp. Các đối tượng liên hệ với nhau qua các mạng Zalo, Facebook từ trong nước và địa bàn của tỉnh Điện Biên sang nước ngoài như Lào, Myanmar, Thái Lan, sau đó chúng điều chuyển, vận chuyển ma túy từ Lào, Myanmar về địa bàn giáp biên của ta, sau đó thuê các đối tượng trẻ tuổi là người dân tộc ở giáp biên vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới về bên này, rồi lại tiếp tục thuê nhóm đối tượng khác vận chuyển ma túy về nơi tập kết để vận chuyển đi các tỉnh khác hoặc các nước thứ 3 tiêu thụ.

Phương tiện các đối tượng sử dụng thường là những phương tiện mua ở các chợ cũ, hiệu cầm đồ không tiến hành sang tên đổi chủ nên rất khó khăn cho công tác điều tra, phát hiện.

Các lực lượng của Công an Điện Biên tham gia giải cứu nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi vào hầm thủy điện tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên trong tháng 7 vừa qua.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên chia sẻ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Bộ Công an, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm. Đồng thời cũng là đơn vị đầu tiên trong Công an cả nước triển khai phổ biến Luật Phòng, chống ma túy 2021, cũng như tổ chức 4 cuộc họp thống nhất cơ chế điều phối thông tin, phân công nhiệm vụ các đơn vị, tập trung thực hiện 8 nhóm công tác trọng tâm, nhất là tăng cường điều tra cơ bản theo 5 lĩnh vực của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Bên cạnh đó, trong những năm qua, lực lượng Công an Điện Biên đã đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, thông qua hợp tác song phương, đa phương với Công an thành phố Phổ Nhĩ (Trung Quốc) và Công an 6 tỉnh Bắc Lào. Từ đó đã trao đổi, phối hợp xử lý hàng nghìn lượt thông tin về đối tượng truy nã quốc tế, tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng, Điện Biên rất gần khu vực Tam Giác vàng, do đó tình hình mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy thẩm lậu từ nước ngoài vào Việt Nam diễn biến qua địa bàn tỉnh hết sức phức tạp. Các đối tượng ma túy ở khu vực nước ngoài vào Điện Biên luôn sử dụng vũ khí nóng và manh động, phương thức, thủ đoạn, cách thức cất giấu ma túy cũng như phương án vận chuyển ma túy của các đối tượng luôn luôn thay đổi gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng công an.

Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên đã có 2 lượt tập thể, 4 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được tặng Huân, Huy chương và Bằng khen các cấp…

Song có lẽ phần thưởng cao quý nhất chính là niềm tin yêu, ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân, là động lực và mục tiêu phấn đấu mỗi ngày để mỗi cán bộ, chiến sĩ càng phải thêm nỗ lực, cố gắng vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, song hành cùng lực lượng Công an cả nước, lực lượng Công an tỉnh đã vừa chiến đấu, xây dựng và từng bước trưởng thành, lập nên những chiến công hiển hách, đáng tự hào, xứng đáng với 16 chữ vàng mà Cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công trao tặng "Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước vì dân, quên thân phục vụ". Từ đó không chỉ góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng mà còn giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

"Công cuộc đấu tranh, ngăn chặn và phòng chống tội phạm ma túy là cuộc chiến gay go, ác liệt và đầy hy sinh gian khổ. Bởi đây là loại tội phạm rất manh động và nguy hiểm, thậm chí sử dụng cả vũ khí nóng. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, thực hiện sự quán triệt của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để đấu tranh, ngăn chặn đối với loại tội phạm này, góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên" - ông Lê Thành Đô cho biết.

Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho rằng, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng đã không ngừng nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác. Nổi bật phải kể đến là quá trình nỗ lực xây dựng thành công hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân; mở rộng kết nối dữ liệu góp phần xây dựng chính phủ số, xã hội số, công dân số, đưa chủ trương thành hiện thực, góp phần vào tiến trình xây dựng Việt Nam thành quốc gia số trong tương lai.

Công an tỉnh Điện Biên trao đổi thông tin phối hợp phòng, chống ma túy và bảo vệ biên giới với Công an các tỉnh Bắc Lào.

Riêng đối với cuộc chiến trọng điểm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên luôn xác định phải đánh đúng, đánh sâu vào các đường dây, ổ nhóm, tổ chức, đối tượng mua bán, sản xuất, vận chuyển trái phép chất ma túy, góp phần quan trọng trong giải quyết triệt để các đường dây, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn Điện Biên nói riêng, Tây Bắc và cả nước nói chung.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Điện Biên sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện phương án 02 về phòng chống ma túy, phương án 03 nhận diện tội phạm hình sự trước, trong và sau đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả kế hoạch 376 về hợp tác phòng chống ma túy giữa Việt Nam – Lào, hợp tác phòng chống ma túy và tội phạm nói chung với thành phố Phổ Nhĩ của Vân Nam, Trung Quốc. Đây là những nội dung Công an tỉnh Điện Biên sẽ thực hiện quyết liệt hơn nữa để đảm bảo hiệu quả như những gì lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên kỳ vọng.

Với những chiến công tiếp nối nhau trong suốt thời gian vừa qua, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên đã thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh, viết tiếp truyền thống vẻ vang của Công an Nhân dân Việt Nam.