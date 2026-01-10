HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh với Nguyễn Chiến Thuật và 3 người phụ nữ

Nam An |

Thời điểm Công an xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đột kích, 4 đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc bằng hình thức đánh "phỏm".

Ngày 10/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với: Nguyễn Chiến Thuật (SN 1983), Lê Thị Thương (SN 1983), Nguyễn Thị Tình (SN 1982) và Nguyễn Thị Hiền (SN 1981) cùng trú tại xã Kỳ Anh về tội "Đánh bạc".

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố đối với các đối tượng. Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố đối với các đối tượng.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 27/12/2025, Công an xã Kỳ Anh phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng nói trên đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh "phỏm" tại khu vực nhà ở của anh Nguyễn Tiến Hữu (thôn Hồ Vân Giang, xã Kỳ Anh).

Lực lượng chức năng thu giữ tại chiếu bạc 1 bộ bài tú lơ khơ 52 quân đã qua sử dụng và số tiền 6.160.000 đồng, 3 điện thoại di động; thu giữ tại vị trí gần chổ ngồi Lê Thị Thương số tiền 4.650.000 đồng.

Vụ án hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

