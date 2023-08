Cầm dao, kiếm và chai thủy tinh đi trả thù gây náo loạn tại khu du lịch Bãi Cháy

Sáng 15-8, Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho hay vừa ra quyết định khởi tố 6 đối tượng về tội danh gây rối trật tự công cộng" và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Khởi tố nhóm đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó ngày 21-5, Công an TP Hạ Long nhận được tố giác tội phạm của người dân về việc trên đoạn đường bao biển Bãi Cháy, phường Bãi Cháy có nhóm thanh, thiếu niên khoảng 15 người điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, đi tốc độ cao, mang theo hung khí gây mất.

Kết quả điều tra xác định khoảng 0 giờ 45 phút ngày 21-5, do mâu thuẫn từ trước với một nhóm thanh niên khác, nên nhóm của Nguyễn Tiến Đ. (SN 2007) gồm: Nguyễn Trung Hiếu (SN 2005), Dương Quang T. (SN 2006), Vũ Công L. (SN 2006), Bùi Văn H. (SN 2006), Trịnh Anh T. (SN 2006), Chu Tùng L. (SN 2008), Đồng Tuấn K. (SN 2007) và Hoàng Dương Minh Q. (SN 2007, đều trú TP Hạ Long) cùng một số đối tượng khác mang theo dao, kiếm, vỏ chai thủy tinh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, chạy với tốc độ cao trên tuyến đường bao biển khu vực các phường Bãi Cháy, Giếng Đáy, Hùng Thắng nhằm tìm nhóm thanh niên có mâu thuẫn từ trước để trả thù.

Lo sợ, khiến nhiều người dân và khách du lịch và phương tiện đi trên đường phải đỗ lại bên lề để tránh va chạm giao thông…

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an TP Hạ Long đã ra quyết định khởi bị can với các đối tượng trên (trừ Nguyễn Tiến Đ., Chu Tùng L., Phạm Văn H. và Đồng Tuấn K. do thời điểm xảy ra vụ án chưa đủ 16 tuổi) với tội danh gây rối trật tự công cộng và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện, Công an TP Hạ Long án đang tiếp tục mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng khác có liên quan theo quy định của pháp luật.