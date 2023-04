Cầm 5.000 đồng ép người có vẻ ngoài khắc khổ nhận, mặc váy công chúa “đại náo” siêu thị: TikToker làm phiền người khác?

Nếu thường xuyên lướt TikTok, hẳn nhiều người không khỏi chóng mặt vì tốc độ xuất hiện trào lưu mới trên nền tảng mới. Cứ vài bữa lại thấy cư dân mạng lăng-xê một xu hướng mới, từ nhảy nhót đến ăn mặc, chụp ảnh, du lịch,... đều đủ cả.



Hết trò vui, hội "sáng tạo nội dung" lại sáng tạo ra những trò gây phiền toái cho người khác để kiếm view, tệ hơn nữa là lấy người xa lạ có hoàn cảnh khó khăn ra làm nội dung để xây dựng tên tuổi cho mình. Xem xong những clip TikTok này, hầu hết khán giả cho rằng chẳng đọng lại được chút giá trị gì trong đầu thậm chí xem đây là trò mua vui vô nghĩa.

Cầm 5.000 đồng cho người có vẻ ngoài khắc khổ để câu view, câu like

Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ trào lưu cầm 5.000 đồng đi mua đồ từng khiến cư dân mạng trên TikTok phản đối. Thời gian gần đây, câu chuyện 5.000 đồng lại bất ngờ thu hút trở lại theo một diễn biến mới hơn nhưng vẫn gây tranh cãi. Đó là cầm 5.000 đồng đi cho người xa lạ có vẻ ngoài trông khắc khổ.

Theo đó người được cho là bắt đầu trào lưu này là U.K - chủ một kênh TikTok có hơn 200k lượt theo dõi. Khi bắt gặp những người có vẻ ngoài khắc khổ trên đường, U.K chủ động đến nói chuyện, gửi lời chúc và cho họ 5.000 đồng.

Tuy nhiên không dừng lại ở chúc sức khỏe thông thường mà gặp bất kỳ ai, anh chàng cũng nói miên man, nói không ngừng nghỉ: "Con chúc cho bà xuân đa kiết khánh hạ bảo bình an, con chúc cho bà muôn đời bình an, đời đời sống an lành... Hôm nay đủ nhân duyên lành con chia sẻ tình thương với tấm lòng nho nhỏ của cuộc đời con...".

Đáng nói, nhiều người đi đường xuất hiện trong clip của U.K tỏ thái độ ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra khi bị anh chàng này chặn ngang đường đi để... chúc. Kết thúc, họ bị dúi vào tay 5.000 đồng phải nhận một cách bất đắc dĩ dù không có ngỏ ý muốn xin.

Phía dưới những clip của U.K, phần lớn các ý kiến cho rằng thôi thì U.K của ít lòng nhiều, không ai chê trách 5.000 đồng nhưng cách làm của anh chàng giống như làm phiền người khác hơn. Bên cạnh đó nhiều người cũng cho rằng anh chàng đang dùng 5.000 đồng để câu like, câu view.

Đóng giả làm người nước ngoài, kiểm tra trình ngoại ngữ của tiểu thương ở chợ

Thời gian gần đây, những clip người Việt giả làm người nước ngoài bất ngờ nở rộ trên TikTok. Theo đó nhiều người sử dụng vốn ngoại ngữ của mình và đến những khu vực du lịch như chợ Bến Thành (TP.HCM) để giao tiếp với các tiểu thương tại đây.

Trong một vài clip đầu, nội dung này nhận được sự hưởng ứng từ cư dân mạng vì nhiều tiểu thương thể hiện khả năng ngoại ngữ cực đỉnh, khiến người xem phải xuýt xoa. Bên cạnh đó việc xem những clip cũng giúp vừa học thêm ngoại ngữ vừa giải trí.

Tuy nhiên khi nội dung giả làm người nước ngoài thành trend, nhiều bạn trẻ đổ xô đến các chợ để hỏi han, đôi khi làm phiền tiểu thương khiến cư dân mạng chia làm hai phe tranh cãi.

Một nửa cho rằng các TikToker không mua hàng mà chỉ chăm chăm quay clip và nói ngoại ngữ, làm tốn thời gian của người bán đồng thời ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của họ. Thậm chí khi bị lật tẩy, một TikToker nổi tiếng với loạt clip giả làm người nước ngoài còn bỏ đi mà không nói một lời giải thích hay xin lỗi nào.

Phe còn lại cho rằng đây là chuyện bình thường, ai dùng ngôn ngữ gì thì chủ tiệm trả lời bằng ngôn ngữ đó, miễn họ bán được hàng.

Hoá thân thành công chúa đại náo siêu thị, TTTM

Một trào lưu khác cũng được nhiều chị em hưởng ứng gần đây là hoá thân làm công chúa để đi siêu thị. Những cô gái này ăn mặc và trang điểm lồng lộn, giống như những nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích và tìm đến các siêu thị và trung tâm thương mại (TTTM) lớn để quay clip, chụp ảnh.

Quả thực với vẻ ngoài nổi bật, các công chúa thời TikTok này nhanh chóng thu hút ánh nhìn của người đi đường. Ai nấy đều phải ngoái lại nhìn mỗi khi họ đi qua.

Với trào lưu này, nhiều người cho rằng mặc váy công chúa không có vấn đề gì, thậm chí nhiều cô nàng còn được khen dễ thương. Tuy nhiên trong thực tế, khi họ dừng lại check-in sẽ khiến người khác khó khăn hơn trong việc mua hàng, lựa hàng. Hơn nữa siêu thị hay TTTM là nơi mua sắm, không phải sàn diễn thời trang hay sân khấu nên việc nhiều “công chúa” cùng với người quay, chụp xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến mục đích chính mua sắm của mọi người.

Thêm nữa, việc di chuyển của các công chúa thời hiện đại này cũng gây ra không ít phiền hà. Bởi lẽ các siêu thị và TTTM thường có thang cuốn, trong khi váy công chúa lại rất dài, nếu không cẩn thận thì có thể gây nguy hiểm tính mạng cho chính họ đồng thời gây sự cố tại nơi công cộng. “Để ý thang máy, thang cuốn nha mọi người ơi. Nhìn sợ quá”, “Cứ sợ váy bị cuốn vào thang cuốn”, “Có ai vừa nhìn đuôi váy lê thê vừa lo như mình không?”,... là một số bình luận phía dưới những clip này.

Tạm kết

Không ai cấm các TikToker sáng tạo để làm ra nội dung hấp dẫn, thu hút người xem nhưng không phải nội dung nào có nhiều lượt xem cũng vì nó hay, bổ ích hay thú vị. Đôi lúc, lằn ranh giữa đùa vui với vô duyên và gây phiền hà cho người khác rất mong manh và dễ bị đạp đổ lúc nào chẳng hay. Những nội dung được đầu tư ở thời gian, chất xám và cái tâm thật sự của người làm nội dung, một khi được đón nhận, chắc chắn sẽ đem lại những giá trị bền vững chính chủ nhân của nó. Ở góc độ người xem cũng cần đánh giá đúng thế nào là nội dung văn minh, bổ ích để có thể sàng lọc được nội dung phù hợp nhất cho mình.