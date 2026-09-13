Cầm 100 triệu đồng, chọn mua iPhone Duo hay sắm ô tô điện VinFast?

Với khoảng 100 triệu đồng, người mua có thể đứng lựa chọn một chiếc iPhone gập cao cấp của Apple hoặc một mẫu ô tô điện cỡ nhỏ 4 chỗ.

Chưa bao giờ ranh giới giá cả giữa một thiết bị di động cá nhân và một phương tiện bốn bánh lại trở nên gần đến vậy. Và điều này vừa xuất hiện tại sự kiện "Surprise and Shine" của Apple, khi hãng ra mắt chiếc iPhone gập đầu tiên với mức giá lên tới 103,9 triệu đồng cho phiên bản iPhone Duo 2TB cao cấp nhất.

Nếu có khoảng 100 triệu đồng trong tay, người mua giờ đây có thể đứng trước một lựa chọn khá đặc biệt: sở hữu một chiếc smartphone gập cao cấp của Apple hoặc tìm đến một mẫu ô tô điện cỡ nhỏ mang thương hiệu Việt.

104 triệu đồng cho iPhone gập đầu tiên của Apple

Với số tiền tương đương 100 triệu đồng, iPhone Duo mang đến một trong những thiết bị công nghệ cao cấp nhất của Apple. Máy sở hữu thiết kế gập, màn hình trong 7,6 inch, màn hình ngoài 5,4 inch và hệ thống camera Fusion 48 MP.

Một điểm đáng chú ý là camera FaceTime trên màn hình trong được bố trí ẩn phía sau màn hình, chỉ xuất hiện khi cần sử dụng. Thiết kế này giúp phần màn hình lớn liền mạch hơn khi mở máy.

Phiên bản iPhone Duo dung lượng 2TB có giá 103,9 triệu đồng tại Việt Nam.

Không chỉ phục vụ nhu cầu liên lạc hay giải trí, Apple hướng mẫu máy này tới trải nghiệm màn hình lớn. iPhone Duo hỗ trợ Apple Pencil USB-C trên cả hai màn hình, đồng thời có hệ thống camera có thể tận dụng khả năng tự đứng của thiết bị để chụp ảnh, quay video mà không cần giá đỡ.

Dù sở hữu nhiều tính năng cao cấp, iPhone Duo về bản chất vẫn là một thiết bị cá nhân. Người dùng có thể mang theo trong túi, sử dụng cho công việc, giải trí, chụp ảnh hoặc các tác vụ liên quan đến AI.

100 triệu đồng có thể mua ô tô?

Nếu chuyển số tiền tương tự sang một chiếc ô tô, VinFast VF 2 lại mang đến một giá trị hoàn toàn khác.

VF 2 là mẫu ô tô điện cỡ nhỏ với 4 chỗ ngồi, sử dụng động cơ điện đặt phía sau, công suất 40 mã lực và mô-men xoắn 65 Nm. Xe có tốc độ tối đa 80 km/h, đi kèm hai chế độ lái Eco và Normal.

Bộ pin dung lượng 18,3 kWh cho phép VF 2 di chuyển tối đa 210 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC, với thời gian sạc từ 10% lên 70% dung lượng pin trong 34 phút theo công bố của nhà sản xuất.

VF 2 chỉ nhận sạc nhanh DC, vì vậy người dùng cần sử dụng các trạm sạc phù hợp. Bù lại, hãng đang có chính sách miễn phí sạc tại các trạm V-Green đến ngày 10/2/2029, tối đa 10 lần mỗi tháng.

Hai lựa chọn, hai giá trị sử dụng

Khác biệt lớn nhất giữa iPhone Duo và VF 2 nằm ở công năng. Một bên là thiết bị công nghệ cá nhân, bên còn lại là phương tiện di chuyển.

VF 2 hiện có giá niêm yết 188 triệu đồng, đã bao gồm pin. Với khách hàng đủ điều kiện nhận voucher 80 triệu đồng dành cho người từng sở hữu Lux SA2.0, cùng ưu đãi 8 triệu đồng cho khách đặt cọc sớm, giá xe về lý thuyết có thể xuống 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây không phải mức giá mà mọi khách hàng đều có thể tiếp cận. Voucher 80 triệu đồng là chương trình tri ân dành cho nhóm khách hàng đáp ứng điều kiện của hãng. Bên cạnh đó, người mua vẫn cần chuẩn bị thêm các khoản chi phí đăng ký, cấp biển số và chi phí ban đầu khác.

Ở chiều ngược lại, người mua iPhone Duo cũng không nhất thiết phải chi tới 100 triệu đồng. Phiên bản 256GB có giá 64,9 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với bản 2TB.

Vì vậy, nếu ưu tiên công nghệ, tính cơ động và một thiết bị sử dụng hàng ngày, iPhone Duo là lựa chọn phù hợp hơn. Nếu nhu cầu chính là phương tiện di chuyển cho cá nhân hoặc gia đình nhỏ, VF 2 mang lại một công năng hoàn toàn khác.

Cùng quanh mốc 100 triệu đồng, một lựa chọn nằm gọn trong túi, còn lựa chọn kia có thể chở cả gia đình. Sự khác biệt vì thế không nằm ở việc sản phẩm nào "đáng tiền" hơn, mà ở nhu cầu mà người mua muốn giải quyết.