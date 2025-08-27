"Cai trà sữa" để tiết kiệm 500k/tháng: Cô gái 30 tuổi học cách để dành từ mẹ, sau này có một khoản phòng thân, an nhàn khi nghỉ hưu

Tháng nào cũng vài ly trà sữa, mua sắm quần áo, mỹ phẩm... đến khi nhìn lại, cũng tốn một khoản kha khá

Vẫn biết là mỗi thời đại một khác, nhưng đúng là thế hệ bây giờ có cách chi tiêu rất khác so với các bà các mẹ ngày trước. Ngoài những khoản chi thiết yếu, các chị em có thêm những khoản phát sinh như: tiền uống trà sữa, tiền mua sắm mỹ phẩm, tiền la cà quán xá... Nghe có vẻ lắt nhắt nhưng mỗi tháng cộng lại cũng tốn một khoản kha khá.

Chưa nói đến những người có mức thu nhập cao, ngay cả mức bình thường thì các khoản như vậy vẫn luôn phát sinh khiến quỹ chi tiêu của các chị em dễ lâm vào tình thế "báo động".

Chị Ngọc Mai (30 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) chia sẻ: "Mỗi lần nhìn bảng sao kê chi tiêu là giật mình. Toàn những khoản linh tinh: trà sữa 60.000 đồng, áo thun giảm giá 200.000 đồng... vài đơn hàng online nhỏ nhưng cộng lại thì không nhỏ chút nào".

Bắt đầu từ việc cắt giảm những khoản chi tiêu nhỏ như trà sữa, quần áo, mỹ phẩm, chị Ngọc Mai chuyển sang thói quen tiết kiệm 500.000 đồng/mỗi tháng với mục tiêu, sau này khi bước vào tuổi nghỉ hưu sẽ có một khoản nhất định để an hưởng tuổi già.

Học tiết kiệm từ mẹ: Tích tiểu thành đại, mỗi tháng để ra 500.000 đồng, mong sau này về hưu được "chill" như mẹ

Đây là thói quen mà Mai học từ mẹ - một cán bộ hưu trí, đã tích lũy từ những khoản tiết kiệm nhỏ, bắt đầu từ năm bà 30 tuổi. Cụ thể, mỗi tháng bà chỉ cần để dành từ 50.000 đến 100.000 đồng, sau này số tiền để ra cũng tăng dần nhưng trung bình mỗi tháng bà để ra khoảng 300.000 đồng. Và sau 25 năm, khi về hưu ở tuổi 55, bà có trong tay một khoản tài chính đủ để đi du lịch cùng bạn bè hưu trí, an nhàn tuổi già mà không phải nhờ cậy con cháu.

"50.000 đồng là khoản tiền rất có giá trị vào thời điểm ấy. Mỗi lần mẹ mình nhận lương là trích ra ngay một phần để gửi tiết kiệm, đều đặn như một thói quen suốt mấy chục năm qua"- Mai kể lại.

Từ khi học theo mẹ, chị bắt đầu dành riêng một khoản 500.000 đồng cố định mỗi tháng để tiết kiệm. "Chỉ cần kỷ luật một chút, cắt giảm vài khoản tiêu không cần thiết là làm được. Đặc biệt là trà sữa, mỗi cốc cũng phải 60.000 đồng, mà uống nhiều cũng không tốt cho sức khỏe. Chính ra từ ngày 'cai trà sữa', mình cũng tiết kiệm được một khoản mà da dẻ cũng đẹp hơn. Đúng là được lợi nhiều mặt" - Mai tâm sự.

Bắt đầu từ những thay đổi nhỏ

"Tiết kiệm 500.000 đồng/tháng nghe thì đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được, nếu không có kế hoạch rõ ràng. Một hai tháng đầu tiên, mình toàn trì hoãn, cứ nghĩ trong đầu là không tháng này thì tháng sau để ra, nhưng nếu không dứt khoán ngay từ đầu thì tháng nào cũng sẽ quẩn quanh với vòng xoay trì hoãn ấy" - Mai chia sẻ. Khi bắt đầu lên kế hoạch tiết kiệm, Mai đã tạo một tài khoản riêng, không liên kết với ứng dụng chi tiêu, không dùng để thanh toán online cho bất kỳ khoản nào.

"Cứ đều đặn chuyển khoản đầu tháng. Số còn lại để chi tiêu. Quan trọng là phải coi tiết kiệm là ưu tiên chứ không phải phần thừa ra".

Với thói quen này, chị Mai cho biết bản thân cảm thấy yên tâm hơn với kế hoạch tài chính dài hạn: "Mình không cần mơ làm giàu. Chỉ cần sau này không trở thành gánh nặng cho ai, không phải vay mượn lúc nghỉ hưu, thỉnh thoảng có tiền mua sắm đồ cho con cháu như mẹ mình đang làm, như vậy là đủ".

Với mức tiết kiệm 500.000 đồng/tháng trong 25 năm, nếu chỉ gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi suất trung bình 6%/năm, tính sơ sơ người gửi đã có gần 350 triệu đồng. Nếu đầu tư vào các kênh có lãi suất cao hơn, chẳng hạn quỹ mở hay trái phiếu doanh nghiệp ổn định khoảng 9 - 10%/năm, con số này có thể tăng lên trên 550 - 600 triệu đồng.

Nói chung cũng tùy vào góc nhìn và sự am hiểu về đầu tư tài chính của mỗi người, nhưng để riêng một khoản mỗi tháng, đến khi về hưu chắc chắn Mai cũng có một khoản để chi tiêu, đi du lịch, gặp gỡ bạn bè hưu trí hay những lúc ốm đau cũng có khoản phòng thân, không phải nhờ cậy quá nhiều vào con cháu.