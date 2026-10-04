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Cải tạo nhà cũ thành nơi ở kết hợp làm việc

Thúy Hiền
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Từ một căn nhà nhỏ, ẩm thấp và thiếu sáng trong khu dân cư lâu năm, gia chủ quyết định cải tạo gần như toàn bộ để tạo nên không gian vừa để ở, làm việc, vừa có thể đón bạn bè và cộng sự.

Ban đầu, gia đình chỉ dự định sửa chữa một số hạng mục. Tuy nhiên, xác định đây sẽ là nơi sinh sống trong ít nhất 5-10 năm tiếp theo, phương án cuối cùng được mở rộng thành một cuộc cải tạo toàn diện.

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Phần lớn không gian cũ được tháo dỡ, trong khi cầu thang được giữ lại. Mặt bằng sau đó được tổ chức lại theo nhu cầu sinh hoạt và làm việc của gia đình. Bên cạnh các khu vực ở thông thường, ngôi nhà có văn phòng riêng và một studio trên sân thượng.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc đưa khoảng xanh vào giữa nhà. Khu vườn nhỏ giúp không gian vốn kín và tối có thêm cây xanh, đồng thời tạo khoảng nghỉ giữa các khu vực chức năng.

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Ánh sáng cũng trở thành yếu tố quan trọng trong quá trình cải tạo. Thay vì giữ tình trạng khép kín của ngôi nhà cũ, các khoảng mở và gạch thông gió được sử dụng để ánh sáng có thể đi sâu hơn vào bên trong. Những thay đổi này giúp cải thiện điều kiện sống nhưng vẫn phù hợp với đặc điểm của một căn nhà nằm trong khu dân cư đông đúc.

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Không gian sau cải tạo được sử dụng linh hoạt hơn giữa sinh hoạt và công việc. Gia chủ có thể làm việc tại nhà, đón cộng sự, bạn bè, trong khi các thành viên vẫn có những khu vực dành cho nghỉ ngơi. Sân thượng được bổ sung studio, mở rộng thêm diện tích phục vụ công việc mà không chiếm chỗ của các không gian sinh hoạt phía dưới.

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Sau cải tạo, căn nhà cũ không còn đơn thuần là nơi trở về sau một ngày làm việc. Việc tổ chức lại mặt bằng, bổ sung ánh sáng, cây xanh và các không gian làm việc giúp ngôi nhà thích ứng với nhiều hoạt động thường ngày của gia đình.

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Tags

khu dân cư

studio

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