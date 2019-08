Cãi nhau trong bữa cơm, cha già đâm con trai chết tại chỗ

Ngày 16/8, chính quyền địa phương xã Quỳnh Hậu (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ án mạng cha đâm chết con trai.



Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 18h45 ngày 15/8, anh Trương Văn Dũng (40 tuổi, trú xóm 8, xã Quỳnh Hậu) ngồi ăn cơm với chị gái và bố là ông Trương Văn Thơ (gần 90 tuổi).

Trong bữa ăn, ông Thơ và anh Dũng xảy ra cãi nhau. Vì có mâu thuẫn, xích mích từ trước, ông Thơ bực tức nên bất ngờ cầm dao đâm 2 nhát vào cổ và dưới nách tay của con trai. Cú đâm trúng vào chỗ hiểm khiến anh Dũng mất máu và tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Ban công an xã Quỳnh Hậu, Công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp công an tỉnh điều tra làm rõ vụ việc.

Ông Hồ Văn Hóa - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hậu cho biết thêm, nạn nhân Dũng đã có vợ con nhưng đã ly hôn nên về ở với cha mẹ và anh chị. Có thể thời điểm trên, 2 người có uống rượu rồi xích mích nên không làm chủ được bản thân dẫn đến sự việc đáng tiếc trên.