Cãi nhau rồi bỏ về nhà mẹ đẻ để "dằn mặt" chồng, tôi chết lặng khi lướt Facebook chị chồng và thấy một cảnh không thể tin nổi

Chồng tôi còn đang bế con gái, cười toe toét như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hôm đó tôi giận chồng vì anh hứa cuối tuần đưa tôi và các con về ngoại nhưng đến phút cuối lại nói bận việc, để tôi một mình xoay xở với hai đứa nhỏ. Tôi trách anh thì anh chẳng những không xin lỗi mà còn bảo tôi chuyện bé xé ra to.

Tôi tức quá, thu dọn vài bộ quần áo rồi bắt xe về nhà mẹ đẻ. Trước khi đi, tôi cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ nghĩ bụng lần này nhất định phải cho anh biết cảm giác bị vợ giận là thế nào.

Mẹ tôi thấy tôi về thì hỏi chuyện, nhưng tôi chỉ bảo vợ chồng cãi nhau. Trong lòng tôi vẫn chắc mẩm chồng sẽ gọi điện, nhắn tin xin lỗi. Tối hôm đó anh chỉ nhắn đúng một câu hỏi tôi có về không? Tôi cố tình không trả lời.

Sáng hôm sau cũng chẳng thấy anh gọi. Tôi bắt đầu hơi khó chịu nhưng vẫn tự trấn an rằng có lẽ anh đang chờ tôi nguôi giận. Tôi còn nghĩ sang ngày thứ ba kiểu gì anh chẳng xuống nước. Đến lúc ấy tôi sẽ làm bộ lạnh lùng một chút rồi mới chịu về.

Thế nhưng sang ngày thứ hai, tôi vô tình lướt Facebook của chị chồng và chết lặng trước bức ảnh chị đăng. Trong ảnh là bố mẹ chồng, vợ chồng anh chị, chồng tôi và hai đứa con. Tất cả đang đứng trước một khách sạn ven biển, phía xa là biển xanh, ai cũng cười tươi rói. Chồng tôi còn đang bế con gái, cười toe toét như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ảnh minh họa

Tôi nhìn đi nhìn lại mấy lần, không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Chiều tối hôm đấy, tôi nhắn tin dò hỏi chị chồng thì mới biết toàn bộ câu chuyện. Hóa ra sau khi tôi bỏ về nhà mẹ, chồng đã đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, đưa cả bố mẹ và anh trai, chị dâu đi du lịch biển. Có lẽ tin nhắn anh hỏi tôi có về không là để đặt thêm vé của tôi, nhưng vì tôi giận, tôi không trả lời nên anh cũng phớt lờ.

Đau nhất là trong lúc tôi ngồi ở nhà mẹ đẻ chờ anh gọi điện xin lỗi, anh đã vui vẻ sắp xếp một chuyến du lịch cho cả gia đình mình, thậm chí còn đưa các con theo.

Tôi gọi cho chồng. Anh nghe máy rất bình thản, nói mấy hôm nay thấy tôi giận nên anh đưa các con đi chơi cho khuây khỏa. Tôi hỏi tại sao không gọi đón tôi, anh chỉ bảo: "Em muốn về thì về, anh có cấm đâu".

Tôi cứ tưởng mình bỏ về sẽ khiến chồng sợ mất vợ. Nhưng hóa ra sự vắng mặt của tôi chẳng làm cuộc sống của anh xáo trộn chút nào. Thậm chí anh còn có thể đưa bố mẹ, anh chị và các con đi nghỉ mà không cần đến tôi. Lần đầu tiên tôi thấy mình không phải người được chồng nghĩ đến đầu tiên, cũng chẳng phải người mà anh nhất định phải tìm về khi hai vợ chồng xảy ra chuyện. Tôi giận đến mức muốn ly hôn luôn cho đỡ phải suy nghĩ. Có nên không hả mọi người?