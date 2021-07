Cãi nhau, người đàn ông đánh “vợ hờ” tử vong

Ngày 17/7, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Nhân (SN 1991, trú tại khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 2/2021, Nhân quen biết và chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Huỳnh T. (SN 2004, trú tại xã Phong Hoà, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp).

Tuy nhiên, trong thời gian này 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 20h ngày 4/7, giữa 2 người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc bực tức, T. đã cầm dao dọa chém Nhân. Thấy vậy, Nhân đã ném quần áo của T. ra trước nhà rồi dùng tay và chân đánh vào người T. nhiều cái.

Bị “chồng hờ” hành hung, T. bỏ chạy ra ngoài đường trốn, còn Nhân quay vào trong nhà. Khoảng 5 phút sau, không thấy T. quay về, Nhân đi tìm thì phát hiện T. bất tỉnh gần nhà.

Đối tượng sau đó đã đưa T. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Sau khi biết tin T. tử vong, Nhân đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.