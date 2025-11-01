Cái nhất của Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải

Đám cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương - TGĐ Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cặp đôi vẫn nhận được nhiều lời khen với những khoảnh khắc ngọt ngào trong các nghi thức cưới truyền thống vừa qua. Vào ngày 9/11 tới đây, Đỗ Hà và Viết Vương sẽ tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội, mời đông đảo bạn bè tham dự.

Những ngày vừa qua, cùng với hỷ sử của cặp đôi, các thông tin về doanh nghiệp của gia đình nhà chồng Đỗ Hà cũng được quan tâm không kém. Trong đó, bố chồng của nàng hậu kiêm ông chủ của Sơn Hải - doanh nhân Nguyễn Viết Hải thu hút nhiều sự chú ý.

Nhiều người cho rằng, ông Nguyễn Viết Hải có những “cái nhất” mà không phải doanh nhân, chủ tịch điều hành tập đoàn nào cũng làm được. Đó cũng là điều khiến công chúng càng tìm hiểu, càng dành thêm nhiều sự yêu thích, ngưỡng mộ cho Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải.

Đám cưới của doanh nhân Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Hà được nhiều người yêu thích (Ảnh: Linh Lê Chí)

Ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, bố chồng của nàng hậu cũng thu hút sự chú ý không kém

Vai trò lãnh đạo, quyền sở hữu chi phối nổi bật

Theo đó, doanh nhân Nguyễn Viết Hải sinh năm 1966, tại xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch (cũ), Quảng Bình (sau sáp nhập là Quảng Trị). Theo lý lịch tự thuật khi ứng cử Đại biểu HĐND năm 2021, ông tốt nghiệp Đại học Kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Từ năm 1984 - 1993, ông Hải là cán bộ Công an tỉnh Quảng Bình và về chế độ 176 từ năm 1994. Từ sau đó trở đi, ông Hải thành lập hộ kinh doanh cá thể. Năm 1998, công ty Sơn Hải được thành lập.

Theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty Sơn Hải có tên đầy đủ là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, được thành lập vào ngày 13/4/1998. Địa chỉ trụ sở chính tại số 117, Hữu Nghị, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình và ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng nhà để ở.

Doanh nghiệp hiện đang có 4 người đại diện theo pháp luật gồm: Nguyễn Viết Hải, Lê Thanh Hướng, Nguyễn Thanh Hải, Ngô Minh Ngọc.

Theo bản đăng ký kinh doanh vào tháng 5/2024, tập đoàn có vốn điều lệ gần 2.366 tỷ đồng, gồm gần 2.055 tỷ đồng tiền mặt và hơn 311 tỷ đồng là giá trị quyền sử dụng đất.

Các cổ đông góp vốn gồm ông Nguyễn Viết Hải góp 2.363,8 tỷ đồng (99,9% vốn góp) và ông Lê Thanh Hướng góp 2,1 tỷ đồng (gần 0,1% vốn góp).

Đến cuối tháng 5/2024, Sơn Hải nâng vốn điều lệ lên hơn 4.478 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Viết Hải góp 4.476 tỷ đồng, ông Lê Thanh Hướng góp 2,1 tỷ đồng. Toàn bộ vốn góp bằng tiền.

Những đóng góp lớn cho cộng đồng

Ngoài kinh doanh, doanh nhân Nguyễn Viết Hải còn tham gia các hoạt động chính trị - xã hội tại địa phương. Từ năm 2016 đến nay, ông Nguyễn Viết Hải là Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình trong 2 nhiệm kỳ, 2016 - 2021 và 2021 - 2026.

Theo thông tin trên báo điện tử VOV, năm 2024, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải bỏ 40 tỷ đồng, phối hợp với địa phương xây khu tái định cư, mua bò tặng dân nghèo miền núi Quảng Trị vào ở để tránh mưa lũ và sạt lở. Khu tái định cư mới có tên gọi là "Thôn nghĩa tình Sơn Hải”.

Khu tái định cư có đầy đủ cơ sở hạ tầng, đường giao thông, thoát nước, cấp nước sinh hoạt, đường điện, trường tiểu học, mẫu giáo, nhà sinh hoạt cộng đồng và xây mới 56 ngôi nhà kiên cố được thiết kế theo kiến trúc nhà sàn, phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào Vân Kiều-Pa cô.

Ông Nguyễn Viết Hải vốn rất kín tiếng trên truyền thông (Ảnh: VGP)

Bên cạnh đó , Tập đoàn Sơn Hải còn khai hoang 2 khu vực ruộng lúa bậc thang có diện tích 7,59 hécta, làm đường từ khu tái định cư vào ruộng giúp người dân thuận lợi trong sản xuất. Mỗi hộ còn được tặng một con bò giống, 1 tivi và trang bị hệ thống mạng wifi và được hỗ trợ gạo ăn trong 3 năm liên tục.

Vào tháng 9 vừa qua, thông tin trên báo Người Lao Động cho biết Tập đoàn Sơn Hải đã hoàn tất xây dựng một tuyến đường làng chất lượng tương đương đường cao tốc, tặng hai thôn tại tỉnh Quảng Trị. Theo đó tuyến đường có tổng chiều dài 3,24km, được Tập đoàn Sơn Hải tài trợ 100% vốn, với tổng mức đầu tư cho công trình này là gần 12 tỉ đồng.

Cũng từ nguồn tin trên báo Người Lao Động, ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải chia sẻ tuyến đường thể hiện tấm lòng, tinh thần trách nhiệm của Tập đoàn Sơn Hải với quê hương Quảng Trị. Công trình này cũng khẳng định uy tín của tập đoàn trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, minh chứng sinh động cho triết lý kinh doanh gắn liền với cộng đồng.

Doanh nghiệp xây dựng đầu tiên ở Việt Nam cam kết bảo hành dự án 10 năm

Trong 27 năm hoạt động vừa qua, Sơn Hải dần dần khẳng định vị thế, trở thành thương hiệu nổi bật trong lĩnh vực xây dựng giao thông. Công ty này đã thi công hàng loạt tuyến đường cao tốc như Cam Lộ - Lao Bảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Mai Sơn - Quốc lộ 45,...

Đặc biệt, Sơn Hải nổi tiếng với các cam kết bảo hành và bảo đảm chất lượng cho cho công trình mà mình thi công.

Theo báo điện tử Pháp luật TP.HCM, năm 2014, Sơn Hải tham gia dự án mở rộng quốc lộ 1A và tuyên bố bảo hành 5 năm cho 2 gói thầu mà mình thực hiện, là gói thầu số 10 và gói thầu số 14 dài 15km đi qua địa phận tỉnh Quảng Bình. Thời điểm đó, các đoạn đường thường chỉ được các nhà thầu bảo hành 2 năm. Thậm chí doanh nghiệp này còn cắm các biển "bảo hành 5 năm" dọc các tuyến đường mà mình thi công để người dân tham gia giao thông cùng giám sát.

Năm 2015, Sơn Hải cam kết nếu hằn lún vượt mức cho phép thì sẽ khắc phục bằng phương pháp bóc toàn bộ lên làm lại, không bù lún theo cách mất mỹ quan hay bù lún đơn lẻ như cách mà các nhà thầu khác từng thực hiện. Sau cam kết này, cơ quan chức năng đã thống nhất nâng mức bảo hành 2 năm lên 4 năm đối với tuyến quốc lộ 1A.

Đến năm 2022, theo Báo Điện tử Chính phủ, Sơn Hải tiếp tục cam kết bảo hành 10 năm với các công trình mà mình thi công và Nhà nước sẽ không cần chi bất cứ một khoản tiền gì trong thời gian bảo hành. Đó là gói thầu 10-XL thuộc dự án Mai Sơn - quốc lộ 45; gói thầu XL-01 thuộc dự án Nghi Sơn - Diễn Châu; toàn bộ dự án Nha Trang - Cam Lâm và các gói thầu tiếp theo của giai đoạn 2 trên tuyến cao tốc Bắc - Nam mà đơn vị này đang đảm nhận thi công.

Biển bảo hành 10 năm trên cao tốc Nha Trang-Cam Lâm thời điểm năm 2024 (Ảnh: VGP/PT)

Tập đoàn Sơn Hải cam kết bảo hành đường gồm các nội dung: Mặt đường bằng phẳng, không hằn lún, không bong bật, êm thuận cả đoạn tiếp giáp vào cầu. Văn bản này cũng nói rõ, cam kết này sẽ được giữ nguyên trong mọi trường hợp kể cả xe quá tải trọng, quá lưu lượng hay thời tiết bất lợi. Việc bảo hành này sẽ được người dân giám sát bằng cách cắm biển cam kết bảo hành 10 năm công khai trên các tuyến.

Đầu năm 2024, Tập đoàn Sơn Hải tiếp tục có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng và Giao thông) đề nghị ký phụ lục hợp đồng tăng thời gian bảo hành công trình từ 2 năm lên 10 năm phần khối lượng do đơn vị này đảm nhận tại gói thầu XL02 dự án Đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Gói thầu này được Sơn Hải khẳng định sẽ hoàn thành trước thời hạn ít nhất 1 năm.

Đến hiện tại, Sơn Hải vẫn là công ty duy nhất có cam kết bảo hành chất lượng đến 10 năm tại các tuyến đường mà đại gia này thi công. Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, doanh nghiệp này thắng 4 gói thầu lớn trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, tổng giá trị vượt 2.600 tỷ đồng.

Phong thái đĩnh đạc, lịch sự, giản dị viral khắp mạng xã hội

Trước đây, vị doanh nhân này rất kín tiếng trên truyền thông. Không thường xuyên xuất hiện, chủ yếu chỉ chia sẻ về các hoạt động của tập đoàn. Song, lần lộ diện tại đám cưới của con trai này khiến vị chủ tịch càng được thêm nhiều sự yêu mến.

Trong ngày trọng đại của con trai, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải gây ấn tượng với phong thái điềm đạm, sang trọng nhưng vẫn rất gần gũi. Ông Nguyễn Viết Hải trang trọng đi đón con dâu với bộ vest chỉn chu, giữ cách thể hiện chuẩn mực của một doanh nhân nhiều năm trên thương trường.

Sự điềm đạm, chân thành của vị chủ tịch này khiến nhiều người mến mộ (Ảnh: Linh Lê Chí)

Từng cử chỉ, ánh mắt cho đến bài phát biểu của ông đều trở thành tâm điểm thảo luận trên MXH. Nhiều người bày tỏ sự ấn tượng với các bài phát biểu của ông Nguyễn Viết Hải. Ông chủ tập đoàn danh tiếng chỉ chia sẻ ngắn gọn, không dài dòng nhưng lại đầy tình cảm, sự chân thành, khiêm nhường.

Bên cạnh đó, loạt khoảnh khắc ông Nguyễn Viết Hải bắt tay, ôm bố của Đỗ Hà trong lễ nạp tài cũng nói lên rất nhiều về tính cách, sự tinh tế của vị doanh nhân này. Không ít người bày tỏ, bố chồng Đỗ Hà có cách ứng xử vô cùng lịch sự, chu toàn trong từng khâu chuẩn bị và luôn thể hiện được sự trân trọng với gia đình nhà gái.

Hay khi trao quà hồi môn mừng hạnh phúc của hai con, ông cũng chuẩn bị sẵn một chiếc phong, trên đó viết rõ dòng chữ "Bố Nguyễn Viết Hải". Hình ảnh phong bì dày cộm ấy nhanh chóng được lan truyền, không phải vì giá trị vật chất, mà bởi ý nghĩa tinh thần phía sau. Phong bao không chỉ là nghi thức tượng trưng cho hồi môn, mà còn là dấu ấn của sự trân trọng, niềm tự hào và sự công nhận, chúc phúc dành cho người con dâu mới.

Tổng hợp