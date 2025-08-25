“Cái mỏ hỗn nhất showbiz” thừa nhận quá khứ “bé ba”, bị cấm sóng vì đắc tội “ông lớn”

Bước vào làng giải trí sau khi giành giải quán quân trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc), Viên Vịnh Nghi đã chứng tỏ được bản lĩnh khi trở thành diễn viên đầu tiên giành ngôi vị Ảnh hậu Kim Tượng trong 2 năm liên tiếp. Thế nhưng người đẹp này là minh chứng cho câu nói: "Cái miệng làm hại cái thân", vì những phát ngôn kém duyên mà bị nhiều đồng nghiệp ghét bỏ, thậm chí còn bị "cấm sóng" dài hạn vì trót đắc tội ông lớn.

Viên Vịnh Nghi - nàng hậu "mỏ hỗn" nhất xứ Cảng.

Viên Vịnh Nghi sinh ra trong 1 gia đình có truyền thống với nghề cảnh sát. Từ nhỏ đã được chiều chuộng hết mực, muốn gì được nấy, sau khi trưởng thành, Viên Vịnh Nghi đã trở thành cô gái xinh đẹp nhưng "tính nóng như kem", thậm chí là khá ương ngạnh, kiêu ngạo.

Sau khi lên ngôi Hoa hậu Hong Kong, Viên Vịnh Nghi ký hợp đồng với đài truyền hình TVB. Dù là "tay ngang" không hề có chút kinh nghiệm nào nhưng ngay từ những ngày đầu, Viên Vịnh Nghi đã lộ rõ sự phản nghịch, thích chống đối người khác, không chịu nghe theo sự sắp xếp của người quản lý.

Chưa kể, khi mắc sai lầm tại phim trường, người đẹp này không hề nhận lỗi mà còn nhảy dựng lên tranh luận: "Tôi mà hiểu những thứ này thì sẽ không đứng ở đây". Hành động của Viên Vịnh Nghi không chỉ làm mếch lòng đồng nghiệp mà còn để lại ấn tượng xấu trong mắt các "ông lớn, bà lớn" của nhà đài. Kết quả là mới bước chân vào showbiz chưa đầy một năm, Viên Vịnh Nghi đã bị công ty quản lý "phong sát ngầm".

Thế nhưng lúc này, vận may đột ngột đến với Viên Vịnh Nghi, năm 1992, cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn Kha Thụ Lương, được mời hợp tác với các ngôi sao đình đám như Lương Triều Vỹ, Trương Học Hữu trong bộ phim A Phi Và A Kỳ. Nhờ đó, Viên Vịnh Nghi giành được cúp Diễn viên mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Kim Tượng. Tại sự kiện, cô tự tin tuyên bố: "Tôi lấy được giải thưởng này là hoàn toàn xứng đáng" khiến cả hội trường phải nghẹn lời.

Tiếp đó, Viên Vịnh Nghi liên tục gặt hái thành công trên màn ảnh rộng. Năm 22 tuổi, cô trở thành Ảnh hậu Kim Tương trẻ nhất và liên tục giành được giải thưởng này trong 2 năm liên tiếp, điều mà trước đây chưa ai làm được. Khi ấy, siêu sao Trương Quốc Vinh đã nhận xét rằng: "Viên Vịnh Nghi là một diễn viên trời sinh. Thế nhưng, nếu không biết quản lý cái miệng thì sớm hay muộn cũng sẽ hất đổ bát cơm Tổ nghề thưởng cho".

Lời tiên đoán của Trương Quốc Vinh đã nhanh chóng ứng nghiệm. Với cái nết mãi không chịu sửa, Viên Vịnh Nghi đã đắc tội cả loạt đạo diễn đình đám, từng quát mắng đạo diễn Trần Khả Tân vì phải thực hiện cảnh quay nhiều lần, mắng chửi đạo diễn Vương Tinh là "lão già béo chết ****", khiến cả phim trường phải câm nín. Ngoài ra, Viên Vịnh Nghi còn tuyên bố không hợp với dòng phim của Châu Tinh Trì, tỏ thái độ bất hảo với đạo diễn Nhĩ Đông Thăng, khiến ông giận đến run người: "Nếu không phải thấy cô có tài năng, tôi đã sút cô ra khỏi đoàn phim rồi".

Các diễn viên xứ Cảng cũng có cái nhìn không mấy thiện cảm với Viên Vịnh Nghi. "Nữ hoàng phim hài" Ngô Quân Như công khai tuyên bố: "Lần đầu tiên thấy cô ta, tôi đã muốn cho ngay 1 cái tát rồi. Dám gọi thẳng tên đàn chị, không biết lớn nhỏ là gì". Hay như Tăng Chí Vỹ cũng chỉ trích nặng lời: "Cô ta mà không xinh đẹp thì đã sớm bị ném xuống biển rồi!".

Viên Vịnh Nghi là cái tên "vạn người ghét" trong showbiz xứ Cảng một thời.

Đến tận năm 1995, Viên Vịnh Nghi mới phải trả giá cho cái "mỏ hỗn" của mình khi đắc tội với siêu sao võ thuật Thành Long. Được biết, cô có dịp hợp tác với đàn anh trong bộ phim Phích Lịch Hỏa. Trong giai đoạn hậu kỳ, ekip đoàn phim cần ghi âm lại vài lời thoại thế nhưng đến ngày hẹn, Viên Vịnh Nghi lại đột ngột "lặn tăm", không thể nào liên lạc được.

Sự thiếu chuyên nghiệp này khiến Thành Long vô cùng tức giận. Ông tới Hiệp hội đạo diễn Hong Kong khiếu nại và tuyên bố thẳng thừng: "Ai hợp tác với cô ta thì chính là chống lại tôi". Sau việc này, Viên Vịnh Nghi đã bị giới điện ảnh Hong Kong liên hợp "phong sát" cực gắt.

Khi nói tới giai đoạn khó khăn này, Viên Vịnh Nghi tâm sự: "Lúc đó dường như chẳng ai muốn nói chuyện với tôi". Cô buộc phải chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc đại lục để phát triển với mức cát-xê tụt giảm nghiêm trọng, từ 2 triệu HKD (6,7 tỷ đồng) xuống còn 300.000 NDT (1,1 tỷ đồng).

Sự nghiệp bên bờ sụp đổ nhưng đời tư của Viên Vịnh Nghi lại khiến cả xứ Cảng phải chấn động. Nhân dịp sinh nhật của người đẹp, cô được "trùm sòng bạc" Hà Hồng Sân tặng 20 loại hoa hồng quý hiếm, làm dấy lên nghi vấn sắp trở thành bà năm của gia tộc họ Hà.

Sau này, Viên Vịnh Nghi thừa nhận rằng: "Khi đó tôi quá ham hư vinh. Ông ấy lái xe thể thao đón tôi tan tầm, mang tôi đến Paris mua sắm, nói rằng muốn mua gì cũng được. Tôi biết rõ là ông ấy đã có gia đình nhưng lại tự lừa dối bản thân rằng mình chỉ đang yêu đương bình thường thôi". Tuy nhiên, mối tình này chỉ kéo dài được vài tháng rồi đứt gánh giữa chừng vì hậu cung của "trùm sòng bạc" quá đỗi cao tay, phái người đến cảnh cáo Viên Vịnh Nghi.

Viên Vịnh Nghi từng làm tình nhân của "trùm sòng bạc" đã có 4 vợ.

Sau lùm xùm làm "bé ba" cho đại gia, Viên Vịnh Nghi lại khiến dân tình xôn xao khi chen chân vào tình cảm của người khác. Được biết, năm 1992, khi hợp tác trong bộ phim Biên Thành Lãng Tử, Viên Vịnh Nghi đã trúng tiếng sét ái tình với nam diễn viên Trương Trí Lâm. Khi đó, nàng hậu họ Viên đang hẹn hò với doanh nhân La Triệu Huy, Trương Trí Lâm cũng có người bạn gái đang hẹn hò là nữ ca sĩ Hứa Thu Di.

Tuy nhiên, Viên Vịnh Nghi đã nhanh chóng quyết định chia tay với đại gia, sau đó chủ động theo đuổi nam diễn viên họ Trương, khiến anh ruồng bỏ bạn gái để chạy theo mình. Điều này khiến Viên Vịnh Nghi nhận nhiều chỉ trích từ công chúng, bị mang danh "hồ ly tinh".

Khi mới quen, cả Viên Vịnh Nghi và Trương Trí Lâm đều đã có đối tượng hẹn hò. Dù vậy, nàng hậu vẫn quyết làm mọi cách để có được Trương Trí Lâm.

Khi mới bắt đầu, bạn thân của Viên Vịnh Nghi đều khuyên cô hãy cẩn thận vì Trương Trí Lâm có tiếng "đào hoa" hơn nữa sự nghiệp, danh tiếng đều có sự chênh lệch lớn với cô. Tuy nhiên, Viên Vịnh Nghi tuyên bố sẽ "canh coi" thật kỹ người tình, không để cho anh có cơ hội "ăn vụng".

Quả thực, trong quá trình đóng phim, Trương Trí Lâm từng dính tin đồn hẹn hò với các mỹ nhân như Tuyên Huyên, Xa Thi Mạn…Tuy nhiên, Viên Vịnh Nghi nhanh chóng có cách xử lý cực gắt, chạy đến phim trường đe dọa Tuyên Huyên, khiến chị đẹp TVB rén không hề nhẹ. Ngoài ra, cô còn gọi điện thoại giữa đêm khuya, mắng Xa Thi Mạn như tát nước vào mặt, khiến nữ diễn viên phải vội vàng bác bỏ tin đồn tình ái.

Viên Vịnh Nghi cảnh cáo tất cả các sao nữ từng dính tin đồn hẹn hò với Trương Trí Lâm.

Viên Vịnh Nghi từng sốt ruột muốn nên vợ nên chồng với chàng "Quách Tĩnh", thế nhưng, Trương Trí Lâm lại cho rằng mình là 1 người đàn ông, cần phải có sự nghiệp mới có thể "rước nàng về dinh". Đến năm 2000, khi cái tên "Trương Trí Lâm" đã nổi tiếng khắp trời nam đất bắc và trở thành người tình trong mộng của hàng triệu cô gái trẻ, nam tài tử mới ngỏ lời cầu hôn người con gái đã ở bên anh gần chục năm trời. Cặp đôi sang Mỹ bí mật kết hôn vào năm 2001, chính thức về chung một nhà.

Sau khi bị "phong sát", con đường diễn xuất của Viên Vịnh Nghi không được thuận lợi như trước. Mãi đến năm 2017, Viên Vịnh Nghi mới hóa giải mâu thuẫn với Thành Long nhờ sự sắp xếp của đàn anh Tăng Chí Vỹ, khép lại 22 năm bị phong tỏa sự nghiệp. Giờ đây, cô dành nhiều thời gian cho gia đình, thỉnh thoảng góp mặt trong 1 vài bộ phim hay tham gia chương trình truyền hình cùng ông xã, khoe hạnh phúc ngọt ngào của họ.

Trang 163 cho rằng, Viên Vịnh Nghi rất may mắn khi tìm được người đàn ông biết cảm thông, chấp nhận quá khứ của cô. Sau khi nàng hậu công khai quá khứ làm "bé ba", nam diễn viên Anh Hùng Xạ Điêu đã che chở cho vợ trước búa rìu dư luận: "Tôi chỉ tiếc nuối là không gặp được cô ấy sớm hơn, bảo vệ cô ấy", "Có lẽ em không hoàn mỹ, không phải được nhiều người thích đến vậy, nhưng vì yêu em nên anh lựa chọn bao dung, thấu hiểu em".

Bên nhau hơn 3 thập kỷ, tình cảm của Viên Vịnh Nghi – Trương Trí Lâm vẫn mặn nồng như thuở ban đầu, khiến dân tình vô cùng ngưỡng mộ.

