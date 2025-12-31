Cái kết đạo diễn Nguyễn Quang Dũng không thể ngờ đến vụ tuyển trợ lý lương 0 đồng

Những ngày qua, câu chuyện đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đăng tuyển trợ lý chuyên môn không lương bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Từ một bài đăng mang tính cá nhân, hướng đến việc tìm người đồng hành cho các dự án điện ảnh, sự việc nhanh chóng vượt khỏi phạm vi dự tính, tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều xoay quanh khái niệm "không lương", cơ hội trải nghiệm và ranh giới giữa học việc, lao động.

Trên mạng xã hội, cuộc tranh luận diễn ra khá sôi nổi. Một bên cho rằng việc tuyển trợ lý không lương trong ngành sáng tạo không phải hiếm, nhất là với những người muốn học hỏi, va chạm thực tế. Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến bày tỏ băn khoăn về tính công bằng, cho rằng dù là học hỏi hay trải nghiệm, công việc mang tính chuyên môn vẫn cần được trả thù lao xứng đáng. Chính sự đối lập này khiến bài đăng ban đầu của Nguyễn Quang Dũng được chia sẻ rộng rãi, kéo theo nhiều bình luận vượt ngoài tầm kiểm soát.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vướng vào tranh cãi khi tuyển trợ lý chuyên môn 0 lương (Ảnh: FBNV)

Mới đây, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã có chia sẻ mới nhất , khép lại phần nào ồn ào xoay quanh vụ việc. Theo đó, anh thông báo đóng bài đăng tuyển trợ lý ở chế độ công khai , sau khi nhận được số lượng hồ sơ vượt xa dự kiến. Nguyễn Quang Dũng cho biết hiện anh đang triển khai 2 dự án, mỗi dự án chỉ có thể sắp xếp tối đa 2 trợ lý, đồng thời bày tỏ hy vọng trong khoảng 6 tháng tới, khi có thêm dự án mới, sẽ có cơ hội đồng hành cùng nhiều bạn trẻ hơn.

Nam đạo diễn thừa nhận bản thân khá bất ngờ trước cái kết khi chỉ trong vài ngày đã có hơn hàng trăm hồ sơ gửi về, mỗi ngày vẫn tiếp tục có thêm ứng viên, trong khi khả năng quản lý nhân sự của các dự án hiện tại có giới hạn. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ngỡ ngàng khi lượng hồ sơ anh nhận về còn cao hơn cả khi tuyển trợ lý có hưởng lương.

Về những tranh cãi trên MXH, Nguyễn Quang Dũng chia sẻ: "Thật ra mình cũng hơi suy nghĩ và bối rối có nên đăng post này không? Vì mình biết chắc sẽ có nhiều người sẽ nói này nói kia thêm. Vì máy nay mình cũng hơi bất ngờ câu chuyện trở nên đi xa hơn mình nghĩ, cũng không ngờ FB mình có nhiều người quan tâm đến vậy, bỗng dưng vượt qua sự quản lý của mình.

Hồi đó mình tuyển trợ lý cá nhân có lương thì tầm chưa tới 20 hồ sơ gởi về. Lần này nhiều người share và tranh luận quá nên có lẽ nhiều bạn thấy hơn, hồ sơ mới mấy ngày hơn trăm, mỗi ngày vẫn có bạn gởi hồ sơ về mà mình và em trợ lý cá nhân mình cuối năm bận quá nên cũng không kham nổi. Nên lại đành puplic 1 post thông báo chứ không thể để chế độ bạn bè hay gì được. Những người hiểu mình, chia sẻ ý kiến tích cực về mình xin hãy thận trọng và cân nhắc, vì mình thấy có nhiều người lại vào trang các bạn tranh cãi, thậm chí thoá mạ. Xin lỗi vì làm phiền mọi người. MÌnh thì quen rồi, nhưng mình rất ngại khi phiền người khác đó là lý do mình có đọc các bài mang tinh thần tích cực mà mình không share về Facebook ủa mình".

Sau vài ngày, nam đạo diễn cho biết số CV gửi về vượt ngoài suy nghĩ, thậm chí cao hơn cả khi tuyển người làm việc có lương (ảnh: FBNV)

Trước đó, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đăng thông báo tuyển dụng với nội dung yêu cầu ứng viên dưới 30 tuổi, xác định điện ảnh là con đường nghề nghiệp tương lai, thuộc hoặc theo học các chuyên ngành liên quan như phim ảnh, đạo diễn, biên kịch, sản xuất, sáng tạo, mỹ thuật. Ngoài ra, những người có khả năng về AI được ưu tiên. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ghi rõ là part time và không có lương. Quyền lợi được đề cập trong bài đăng gồm cơ hội tích lũy kinh nghiệm, tiếp cận các dự án lớn, làm việc cùng các nhà sáng tạo, nhà sản xuất và nhà đầu tư trong ngành.

Nguyễn Quang Dũng sinh năm 1978, là đạo diễn của nhiều bộ phim nổi tiếng như Nụ Hôn Thần Chết, Mỹ Nhân Kế, Dạ Cổ Hoài Lang, Tháng Năm Rực Rỡ, Tiệc Trăng Máu, Đất Rừng Phương Nam... Trong sự nghiệp nghệ thuật, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận nhiều giải thưởng và được đánh giá là một trong những đạo diễn - nhà sản xuất phim tài năng của màn ảnh Việt.