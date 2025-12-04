HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cái kết của người phụ nữ đăng tin voi rừng bị điện giật chết ở Đồng Nai

Uyên Châu |

Ngày 4-12, Công an xã Thanh Sơn (Đồng Nai) đã xử phạt hành chính bà V.T.V. (37 tuổi, ngụ xã Định Quán) đăng tin giả voi rừng bị điện giật chết.

Cái kết của phụ nữ đăng tin giả voi rừng bị điện giật chết ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Thông tin sai sự thật và người phụ nữ bị xử phạt

Vào giữa tháng 11, bà V.T.V. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài viết nội dung “Ba ông bồ vào vườn cây ăn trái, phá chòi tạm của dân bị điện giật chết tại Thanh Sơn! Thấy tội ghê”. Kèm với đó là hình ảnh một con voi rừng nằm dưới mặt đất, trên vòi và miệng voi có đường dây điện.

Chỉ trong thời gian ngắn đăng tải, đã có rất nhiều người chia sẻ gây hoang mang dư luận. Ngay khi nhận thông tin, Hạt Kiểm lâm khu vực 4 phối hợp Công an xã Thanh Sơn vào cuộc xác minh và mời chủ tài khoản lên làm việc. 

Qua làm việc, bà V.T.V. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và đã tự nguyện gỡ bài viết trước đó. Cơ quan chức năng xác định hình ảnh trên là con voi hoang đã chết trong vườn cây ăn quả của một hộ dân ở Thái Lan.

Công an xã Thanh Sơn đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt bà V.T.V. số tiền 7,5 triệu đồng về lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Quần thể voi rừng ở Đồng Nai hiện được xác định khoảng 25-27 con, trở thành đàn voi hoang dã lớn thứ hai cả nước sau Đắk Lắk.

