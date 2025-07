Cái kết của CEO và nữ cấp dưới bại lộ ngoại tình

Ngày 18/7, công ty AI Astronomer cuối cùng cũng lên tiếng về vụ bê bối ngoại tình giữa CEO Andy Byron và giám đốc nhân sự Kristin Cabot.

Trong thông báo đăng trên Linkedln, công ty cho biết đã mở cuộc điều tra chính thức về sự việc và cam kết chia sẻ thông tin chi tiết trong thời gian sớm nhất.

“Astronomer cam kết duy trì các giá trị và văn hóa dẫn dắt chúng tôi kể từ khi thành lập. Các nhà lãnh đạo của chúng tôi được kỳ vọng thiết lập chuẩn mực về cả hành vi và trách nhiệm giải trình”, công ty công nghệ ở New York nhấn mạnh.

CEO Andy Byron (50 tuổi) và giám đốc nhân sự Kristin Cabot (56 tuổi) bị bắt quả tang ngoại tình tại concert Coldplay tối 16/7.

Trong khi thông báo không đề cập gì đến hai người trong cuộc, nguồn tin riêng tiết lộ với tờ Axios ông Byron và bà Cabot bị cho nghỉ việc ngay sau khi khoảnh khắc đáng xấu hổ lan truyền trên mạng xã hội.

Người trong cuộc giải thích lý do công ty lên tiếng trễ là vì ông Byron trì hoãn nộp đơn từ chức và tranh cãi về khoản trợ cấp thôi việc.

Sự im lặng kéo dài gần 2 ngày của Astronomer dẫn đến mạng xã hội tràn lan các tài khoản chế nhạo, tuyên bố giả mạo và meme châm chọc.

Người ta đồn rằng người phụ nữ đứng cạnh cặp tình nhân khi họ bị camera “kiss cam” chiếu đến là Alyssa Stoddard, phó giám đốc phụ trách nhân sự tại Astronomer, cấp dưới của Cabot.

Việc người phụ nữ cười rạng rỡ khi hai “nhân vật chính” cố gắng trốn tránh máy quay cũng được đưa ra “mổ xẻ”. Một số người cho rằng “Stoddard” hả hê khi cuối cùng vụ ngoại tình cũng bị phanh phui. Những người khác lại phán đoán có lẽ cơ hội thăng chức của “Stoddard” đã đến.

Tuy nhiên, trong thông báo chính thức, Astronomer khẳng định người phụ nữ trong video không phải Alyssa Stoddard hay bất kỳ nhân viên nào khác của công ty.

Người phụ nữ cười tươi bên cạnh cặp đôi ngoại tình không phải là Alyssa Stoddard.

Astronomer còn nhấn mạnh Andy Byron chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, những thông tin lan truyền trên mạng đều sai sự thật.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện một số phát ngôn được cho là của ông Byron, với nội dung xin lỗi và trách cứ Coldplay vì xâm phạm quyền riêng tư.

Các nhân viên tại văn phòng Manhattan (New York) của Astronomer nói với The New York Post họ được yêu cầu giữ im lặng về vụ bê bối.

Ở một diễn biến khác, Grace Springer, người đầu tiên đăng tải video ngoại tình của CEO Astronomer lên mạng xã hội, nói với The UK Sun không có ý gì khi chia sẻ video. Cô không biết về danh tính cặp tình nhân, chỉ thấy thú vị với phản ứng của họ.

Springer bày tỏ hy vọng vợ của ông Byron sớm vượt qua chuyện này và có cơ hội thứ hai để đạt được hạnh phúc trong tương lai.

Hiện tại, bà Byron đã đóng hết tài khoản mạng xã hội từ Facebook đến Instagram.