Ngày 10-1, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với P.V.T (25 tuổi, ở phường Phước Tân, Đồng Nai) về hành vi dùng chân điều khiển xe mô tô, vi phạm nghiêm trọng quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

CLIP ghi lại sự việc

Trước đó, người dân phản ánh về việc một nam thanh niên điều khiển xe máy biển số 60AB-796... (loại xe SH màu trắng) bằng chân, buông cả 2 tay khi lưu thông trên tuyến đường ven sông Đồng Nai (thuộc phường Trấn Biên, Đồng Nai).

Vào cuộc, Đội CSGT đường bộ số 1 đã xác minh, làm rõ và xác định nam thanh niên trên là P.V.T, mời đến trụ sở làm việc.

Qua làm việc, P.V.T đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Theo đó, vụ việc xảy ra vào chiều 12-12-2025.

Hành vi vi phạm của nam thanh niên

Căn cứ các quy định của pháp luật, Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với P.V.T theo quy định tại điểm a, khoản 11, Điều 7, Nghị định 168 năm 2024.

Hình thức xử phạt là tịch thu phương tiện, đồng thời phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 22 đến 24 tháng.