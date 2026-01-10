HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cái kết cho nam thanh niên dùng chân điều khiển xe SH

Nguyễn Tuấn |

Nam thanh niên điều khiển xe SH bằng chân, buông cả 2 tay khi lưu thông trên tuyến đường ven sông Đồng Nai.

Ngày 10-1, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với P.V.T (25 tuổi, ở phường Phước Tân, Đồng Nai) về hành vi dùng chân điều khiển xe mô tô, vi phạm nghiêm trọng quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

CLIP ghi lại sự việc

Trước đó, người dân phản ánh về việc một nam thanh niên điều khiển xe máy biển số 60AB-796... (loại xe SH màu trắng) bằng chân, buông cả 2 tay khi lưu thông trên tuyến đường ven sông Đồng Nai (thuộc phường Trấn Biên, Đồng Nai).

Vào cuộc, Đội CSGT đường bộ số 1 đã xác minh, làm rõ và xác định nam thanh niên trên là P.V.T, mời đến trụ sở làm việc.

Qua làm việc, P.V.T đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Theo đó, vụ việc xảy ra vào chiều 12-12-2025.

Cái kết cho thanh niên điều khiển xe SH bằng chân ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Hành vi vi phạm của nam thanh niên

Căn cứ các quy định của pháp luật, Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với P.V.T theo quy định tại điểm a, khoản 11, Điều 7, Nghị định 168 năm 2024.

Hình thức xử phạt là tịch thu phương tiện, đồng thời phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 22 đến 24 tháng.

Trụ điện phát nổ, lửa thiêu rụi dãy cửa hàng đồ Tết ở TP.HCM
Cái kết cho nam thanh niên dùng chân điều khiển xe SH - Ảnh 2.Các xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Toàn bộ danh sách và hình ảnh bằng chứng đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện quy trình "phạt nguội".

Tags

điều khiển xe SH bằng chân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại