Cái kết cho cô gái trẻ ở TPHCM “chắp tay lạy” khi đang chạy xe máy

Ngày 12-12, liên quan đến cô gái chắp tay lạy khi điều khiển xe máy gây xôn xao mạng xã hội đã được Đội CSGT Bình Triệu (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) mời lên làm việc.

Tại cơ quan chức năng, T.T.V. (SN 2004, ngụ phường Thủ Dầu Một, TPHCM) thừa nhận mình là người điều khiển xe, buông cả hai tay như trong clip.

Công an mời cô gái trẻ lên làm việc

V. cũng cho hay chiếc xe là của bố mình và bản thân đã nhận thức rõ hành vi vi phạm. Đội CSGT Bình Triệu cho biết sẽ tịch thu phương tiện là chiếc xe máy Vespa, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 24 tháng.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái điều khiển xe máy, phía sau chở theo người bạn. Trong lúc điều khiển xe, cô gái buông cả hai tay và chắp tay lạy mục đích để bạn quay lại clip.

Clip quay lại hình ảnh cô gái chắp tay lạy khi điều khiển xe máy

Cùng lúc này, cô gái còn cười lớn và đùa giỡn với bạn. Đoạn video sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc, lên án gay gắt hành vi coi thường tính mạng khi tham gia giao thông.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, sự việc xảy ra vào tối 7-12 trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn qua phường Lái Thiêu, TPHCM.

Đội CSGT Bình Triệu sau đó xác định được danh tính người điều khiển phương tiện và mời người này đến làm việc.