Cái kết buồn của nhóm nhạc vô danh: Số dư đã âm còn nợ đầm đìa, đến ngày nhận lương thì bị cho tan rã

Mới đây, Hyogyeong, cựu thành viên của nhóm nữ ARIAZ, đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ thẳng thắn về quãng thời gian làm idol Kpop của mình trong vlog cá nhân, qua đó phần nào phản ánh tình trạng chung của cả nhóm.

Hyogyeong kể về quãng thời gian 8 năm thực tập và làm idol

Theo đó, hành trình 5 năm làm thực tập sinh từng khiến các thành viên nuôi hy vọng về một tương lai rực rỡ sau khi debut, thậm chí từng mơ đến việc có thể chạm tới thành công như BLACKPINK. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Sau khi ra mắt, thay vì ánh hào quang hay mức thu nhập ổn định, những gì họ đối mặt lại là áp lực tài chính ngày một lớn.

Cô cho biết cả nhóm chỉ mang về những khoản nợ chồng chất, thay vì những đồng lương

Hyogyeong cho biết, sau gần 3 năm hoạt động, nhóm mới nhận được bảng thanh toán đầu tiên, nhưng đó không phải tiền lương, mà là thông báo về khoản nợ. Toàn bộ chi phí đầu tư cho việc đào tạo, sản xuất và quảng bá trước đó đều được tính ngược lại cho nghệ sĩ. Kết quả là sau 5 năm thực tập và 3 năm làm nghề, thứ duy nhất các thành viên ARIAZ nhận về không phải một khoản lương, mà là một khoản nợ “ngập đầu”. Hyogyeong còn chia sẻ suốt quãng thời gian đó, số dư của các thành viên đều ở mức âm.

Hyogyeong còn chia sẻ suốt quãng thời gian đó, số dư của các thành viên đều ở mức âm (Ảnh: Wikipedia)

Cô cũng từng lấy BTS làm động lực, khi nghe rằng nhóm phải mất khoảng 3 năm sau debut mới bắt đầu có lợi nhuận. Nhưng đến cột mốc năm thứ 3, thay vì “hái quả ngọt”, ARIAZ lại nhận thông báo tan rã. Nếu BTS trở thành một câu chuyện huyền thoại của Kpop, thì ARIAZ chỉ lặng lẽ trở thành một câu chuyện bên lề, nói lên mặt tối ít được nhắc đến của ngành công nghiệp phù hoa này.

Được biết, E.P đầu tiên và duy nhất của ARIAZ mang tên Grand Opera , được phát hành vào năm 2019, chỉ bán được vỏn vẹn 1028 bản. Các ca khúc của nhóm còn không lọt nổi top 1000 ở toàn bộ BXH nhạc số Hàn Quốc. Có lẽ chính vì thành tích kém ấn tượng, công ty dần buông bỏ ARIAZ và đặt dấu chấm hết cho 6 cô gái khi mới hoạt động được 3 năm.

E.P đầu tiên và duy nhất của ARIAZ, Grand Opera, chỉ bán được vỏn vẹn 1028 bản (Ảnh: Soompi)

ARIAZ là một nhóm nhạc được thành lập bởi Rising Star Entertainment, công ty con của Star Empire Entertainment vào năm 2019. Trước khi debut, nhiều thành viên đã có kinh nghiệm hoạt động trong ngành giải trí. Yunji từng tham gia mùa 5 chương trình sống còn Superstar K năm 2013 và sau đó xuất hiện trong mùa 1 của Produce 101 năm 2015 cùng với Sihyeon. Cả hai từng được lên kế hoạch ra mắt trong nhóm nữ OMZM, nhưng dự án này bị trì hoãn và cuối cùng không thành hiện thực.

Trước khi gia nhập ARIAZ, Hyogyeong đã hoạt động với vai trò nghệ sĩ solo, phát hành nhiều ca khúc dưới tên thật và cả nghệ danh Mugayeong. Cô cũng tham gia chương trình sống còn Mix Nine năm 2017 với tư cách đại diện Star Empire Entertainment. Ngoài ra, Yunji, Sihyeon, Hyogyeong và Yeori từng làm vũ công phụ họa cho nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc như Jewelry, ZE:A, Nine Muses và Imfact. Dawon cũng từng xuất hiện trong chương trình I Can See Your Voice đầu năm 2019, trình diễn ca khúc Downpour của I.O.I cùng Hong Juhyeon và Im Doyeon.

ARIAZ chỉ là một trong số nhóm nhạc bị Star Empire phá huỷ bởi hệ thống quản lý yếu kém (Ảnh: Soompi)

Thực tế, câu chuyện của ARIAZ không phải là trường hợp cá biệt trong hệ sinh thái của Star Empire Entertainment. Công ty này từ lâu đã bị cộng đồng fan Kpop gắn với danh xưng “địa ngục thần tượng”, khi nhiều nhóm nhạc dù có tiềm năng vẫn rơi vào tình trạng hoạt động mờ nhạt, thiếu định hướng dài hạn và chiến lược quản lý kém hiệu quả. Ngay cả những cái tên từng có độ nhận diện nhất định như Nine Muses hay ZE:A cũng từng trải qua giai đoạn bị bỏ lỡ cơ hội vàng vì cách vận hành thiếu ổn định.