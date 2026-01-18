Cái giá phải trả của mỹ nam vô ơn nhất showbiz: Đóng phim nào cũng flop, phải hạ mình làm nền mất hết mặt mũi

Ngay lúc này, Vương Hạc Đệ đang trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Nguyên nhân xuất phát từ việc ở concert cá nhân của nam diễn viên, anh cho trình chiếu loạt vai diễn từng ghi dấu trong sự nghiệp. Tuy nhiên, người ta lại không hề thấy hình bóng Đông Phương Thanh Thương, vai chính anh chàng từng thể hiện trong phim Thương Lan Quyết đóng cùng Ngu Thư Hân.

Vương Hạc Đệ tổ chức concert, trình chiếu các vai diễn ấn tượng trong sự nghiệp...

Sự việc này nhanh chóng làm dấy lên làn sóng phẫn nộ từ fan couple Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân, fan của Ngu Thư Hân cùng bộ phận không nhỏ cư dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng nam diễn viên đang cố tình "xóa sổ" mối liên hệ với bạn diễn cũ. Mọi chuyện càng trở nên nhạy cảm hơn khi concert lần này có sự góp mặt của Triệu Lộ Tư, người từ lâu vẫn bị xem là đối thủ một mất một còn của Ngu Thư Hân trong cuộc đua của dàn tiểu hoa 95.

... tuy nhiên khán giả không hề thấy bóng dáng Đông Phương Thanh Thương của Thương Lan Quyết.

Thực tế, việc tranh cãi bùng nổ là điều dễ hiểu. Đông Phương Thanh Thương là vai diễn nổi tiếng nhất sự nghiệp của Vương Hạc Đệ, giúp anh một bước vụt sáng thành sao. Đáng nói hơn là thành công này không chỉ đến từ màn thể hiện của Vương Hạc Đệ, mà còn nhờ sự cộng hưởng mạnh mẽ từ Ngu Thư Hân. Chemistry tự nhiên, bùng nổ của cặp đôi từng khiến khán giả "mê mệt", góp phần đưa Thương Lan Quyết trở thành hiện tượng mùa hè 2022.

Giữa lúc tranh cãi bùng nổ, couple Hân Đệ Dẫn Lực thậm chí leo No.1 Hot Search.

Chưa dừng lại ở đó, Ngu Thư Hân từng tiết lộ bố cô là một trong những nhà đầu tư của Thương Lan Quyết. Ông thậm chí đã thuê tới 27 nghệ nhân thuộc lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể để chế tác đạo cụ, phục vụ quá trình quay phim. Chính vì vậy, việc Vương Hạc Đệ tỏ ra lạnh nhạt với vai diễn, bộ phim và bạn diễn từng hỗ trợ mình bị xem là hành động "bạc tình", gây phản cảm trong mắt công chúng.

Sau thành công với Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ liên tiếp gặp trắc trở. Các bạn diễn mới như Bạch Lộc, Trần Ngọc Kỳ, Điền Hi Vi đều không thể giúp anh "bạo" thêm lần nữa.

Đáng nói hơn là sau Thương Lan Quyết, sự nghiệp phim ảnh của Vương Hạc Đệ liên tiếp gặp trắc trở. Các dự án như Phù Đồ Duyên, Dĩ Ái Vi Doanh, Đại Phụng Đả Canh Nhân đều không đạt kỳ vọng, thậm chí bị xem là thất bại. Những bạn diễn nữ Trần Ngọc Kỳ, Bạch Lộc hay Điền Hi Vi đều không tạo được chemistry đủ sức thuyết phục với Vương Hạc Đệ giống như những gì Ngu Thư Hân từng làm được.

Nếu thực sự phải hạ mình làm nền cho Mạnh Tử Nghĩa ở Tướng Môn Độc Hậu, đây sẽ là bước lùi trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Thời gian tới, Vương Hạc Đệ sẽ tái xuất với dự án đại nam chủ Cá Muối Phi Thăng. Tuy nhiên, việc anh chàng hợp tác với Lý Thấm khiến nhiều người nghi ngờ khả năng tạo chemistry của cặp đôi. Bởi lẽ, ngoại hình của Lý Thấm trông già dặn hơn Vương Hạc Đệ khá nhiều.

Trong khi đó, ở dự án Tướng Môn Độc Hậu, nam diễn viên bị cho là chấp nhận làm phiên 2 cho Mạnh Tử Nghĩa bởi bộ phim này vốn là đề tài đại nữ chủ. Đây là "cú vả" không hề nhẹ vào vị thế và danh xưng sao lưu lượng mà Vương Hạc Đệ từng nắm giữ. Cũng chính vì vậy, các fan của nam diễn viên phản đối dự án này rất dữ dội.