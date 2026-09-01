Cái giá phải trả của Đàm Vĩnh Hưng

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ về cái giá phải trả của mình.

Vừa qua, tại chương trình MASTER by AA ORIGINAL, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ về việc bản thân vượt qua mọi lời chê bai. Anh nói: "Tôi phải hứng chịu nhiều lời chê bai, chỉ trích lắm, lên tới mấy thúng chứ không phải một, hai lời chê.

Có những thứ khiến tôi tức lắm, đi tắm cũng nghĩ tới. Cái nết tôi vậy. Dù tôi đã tự dặn lòng mình là không quan tâm đến những lời chê bai, không nghe, không đọc nhưng nhiều khi chỉ cần đọc một bình luận là tôi tức dễ sợ.

Tôi tức vì ngươi ta nói sai, không đúng, hiểu lầm về tôi. Tôi phải tìm mọi cách để chứng minh, làm người ta sáng mắt ra, không cách này thì cũng bằng cách khác.

Đàm Vĩnh Hưng

Ngược lại, có những lời khen khiến tôi hãnh diện, sung sướng và có động lực để tôi đi tới, tiếp tục làm việc. Ít ra vẫn có người nhìn nhận đúng đắn, chịu hiểu, chịu công nhận những gì tôi làm. Tôi thích lắm, có động lực để làm tiếp những điều tốt đẹp.

Sau này tôi nhận ra rằng, những người khuất mặt khuất mày không đáng để tôi bận tâm. Họ chỉ nói trên mạng xã hội thôi, chứ khi tôi bước ra ngoài thực tế đâu có ai tỏ thái độ tiêu cực với tôi, mọi người vẫn luôn vui vẻ, hồ hởi, xúm lại xin chụp hình vui muốn chết.

Có thể những người kia gặp vấn đề gì trong cuộc sống, mất tiền mất bạc hay gì đó, tức tối lên rồi chửi tôi một vài câu cho vui thôi, chứ trong thâm tâm họ cũng chẳng có ý gì với mình.

Thậm chí, nhiều lần tôi cãi nhau với antifan một hồi, cãi không lại, antifan xin làm fan tôi luôn. Vui lắm! Cái này là có thật 100%, tôi không bịa. Những người đó bây giờ vẫn còn sống, vẫn đang chơi với tôi luôn.

Đó là những điều có thật trong cuộc sống một người nghệ sĩ, không thể tránh khỏi. Chưa kể còn gia đình, người thân, cha mẹ tôi nữa. Nhiều khi cha mẹ đọc được những bình luận vu khống, bịa đặt như thế họ cũng buồn lắm, lo lắng cho tôi lắm.

Nhưng được cái má tôi lúc còn sống cũng ngang ngửa tôi, chẳng bận tâm đến những lời nói đó.

Tôi cũng về bảo với gia đình rằng, bây giờ mình ngồi ở vị trí này, được nhận lương nhiều hơn xã hội, được nổi tiếng, được ăn trên ngồi trước thì cũng phải có trả giá chứ, phải biết chấp nhận thôi".