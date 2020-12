Cái giá đắt của nam thanh niên hiếp dâm bạn gái nhí, quen qua mạng xã hội

Ngày 24-12, tại TP Cần Thơ, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm lưu động và đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu (19 tuổi; ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) 10 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo bản án sơ thẩm, cuối năm 2019, Hậu và em P.T.C.X (12 tuổi) quen nhau qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm. Sau đó, em X. đến chơi tại nhà Hậu ở quận Thốt Nốt.

Ngày 23-12-2019, X. báo với gia đình đi học nhưng không đến trường mà đón xe đi quận Thốt Nốt để gặp Hậu. Trưa cùng ngày, Hậu đi rước X. về nhà mình và giới thiệu là bạn gái. Chiều cùng ngày, không thấy X. đi học về nên cha mẹ X. đi tìm nhưng không thấy. Qua tìm hiểu, sáng hôm sau họ tìm đế nhà Hậu rồi gặp X. có mặt tại đây. Nghi ngờ cả hai có quan hệ tình dục với nhau nên cha mẹ X. trình báo công an. Tại cơ quan công an, Hậu thừa nhận có quan hệ tình dục 2 lần với " bạn gái nhí ".

HĐXX phúc thẩm nhận định bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tích cực khắc phục hậu quả, trình độ nhận thức pháp luật thấp do thiếu hiểu biết. Sau khi xét xử sơ thẩm, gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do đó, đề nghị của VKS và luật sư xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là có cơ sở. Vì vậy, Hậu được giảm 2 năm tù so với bản án sơ thẩm.