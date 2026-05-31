Cái bẫy của Iran khiến ông Trump không biết chấp nhận hay bác bỏ thỏa thuận

Iran cáo buộc Tổng thống Donald Trump đang tìm kiếm một "chiến thắng được dàn dựng", mặc dù trên thực tế ông đã thất bại cả trên chiến trường và hiện đang thua về mặt ngoại giao. Việc Mỹ trì hoãn chấp nhận điều không thể tránh khỏi dường như xác nhận lời nhận xét này.

Theo Reuters, ông Trump cho biết bản thân sẽ sớm đưa ra quyết định về một thỏa thuận được đề xuất nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, mặc dù hai nước dường như bất đồng về những vấn đề quan trọng nhất vốn là trọng tâm của cuộc xung đột.

Tuy nhiên, sau một cuộc họp đặc biệt tại Nhà Trắng, nơi các cố vấn và quan chức quân sự của ông tập trung để đưa ra "quyết định cuối cùng" về đề xuất của phía bên kia, nhà lãnh đạo Mỹ không có bất cứ hành động nào. Ông không bác bỏ cũng không chấp nhận các đề xuất.

"Cuộc họp tại Phòng Tình huống Nhà Trắng kéo dài hơn 2 giờ, nhưng không đạt được sự đồng thuận nào", hãng tin Anh nói rõ.

Tổng thống Trump không biết làm gì với cuộc chiến Iran.

Một nguồn tin cấp cao giấu tên của Iran cho biết thỏa thuận tiềm năng không bao gồm bất kỳ vấn đề nào liên quan đến năng lượng hạt nhân, trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei tuyên bố trên truyền hình nhà nước rằng việc quản lý eo biển nên do Iran và Oman quyết định.

Và chính những vấn đề này, cùng với hoàn cảnh xung quanh chương trình hạt nhân của Iran cũng như tiến trình của nó đã trở thành trở ngại chính.

Các chuyên gia và nhà phân tích đều đồng ý rằng ông Trump đã rơi vào một cái bẫy không lối thoát kinh điển, một tình huống mà mọi bước đi đều vô ích.

Tổng thống Mỹ không thể chấp nhận các đề xuất của Iran cũng không thể từ bỏ thỏa thuận và bất kỳ sự trì hoãn nào nữa trong những cuộc đàm phán vô ích chỉ làm trầm trọng thêm tình hình đối với ông Trump.

Nhà lãnh đạo Mỹ rõ ràng đang chịu áp lực rất lớn phải mở cửa eo biển Hormuz và giảm giá xăng dầu ở Mỹ trước cuộc bầu cử quốc hội tháng 11, khi cử tri ngày càng không hài lòng với tình hình giá cả leo thang.

Đồng thời ông còn phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ các phần tử diều hâu trong chính đảng của mình về bất kỳ sự nhượng bộ nào đối với Iran.

Tình hình hiện tại về cơ bản là bế tắc đối với Nhà Trắng, đặc biệt viễn cảnh nối lại cuộc xung đột là kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra, bởi vì chiến dịch tấn công tên lửa tàn bạo trước đây đã thất bại trong việc đánh sập chính quyền Iran.