Cách Vinamilk tạo ra chuẩn 'dinh dưỡng thông minh' cho sữa tươi

"Dinh dưỡng thông minh" - xu hướng đề cao tính cá nhân hóa và lợi ích sức khỏe lâu dài - đang ngày càng phổ biến, thúc đẩy nhiều thương hiệu cải tiến sản phẩm. Với dòng sản phẩm Green Farm Cao Đạm, Vinamilk đưa khái niệm này vào đời sống người Việt thông qua chuỗi quy trình toàn diện: từ trang trại sinh thái, công nghệ siêu vi lọc châu Âu đến bao bì bền vững, tiện lợi.

Nông nghiệp thông minh

Sữa tươi Green Farm Cao Đạm có nguồn nguyên liệu từ các nông trại Green Farm, với chất lượng đến từ sự đầu tư "từ gốc". Đàn bò thuần chủng được nhập khẩu từ Mỹ, Australia, New Zealand, được theo dõi phả hệ ba đời để chọn lọc giống bò chất lượng tốt, khỏe mạnh nhất. Đất canh tác được để ngơi nghỉ ít nhất ba năm trước khi trồng cỏ, giúp đất tái tạo lại hệ vi sinh tự nhiên và tái cân bằng khoáng chất, từ đó tạo ra nguồn thức ăn sạch, giàu dinh dưỡng và an toàn cho bò sữa.

Nguồn nước sử dụng tại trang trại được kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Đàn bò sữa được theo dõi sức khỏe bằng chip theo dõi sức khỏe công nghệ cao và khẩu phần ăn được cá nhân hóa theo thể trạng, từ đó tạo ra chất lượng sữa đồng nhất.

Công nghệ thông minh

Cuối năm 2023, nhãn hàng Vinamilk Green Farm gây chú ý trên thị trường sữa nội địa nhờ công nghệ kép hút chân không (công nghệ giúp giữ độ tươi và đem lại vị ngon khác biệt) vào sản phẩm. Trong vòng một năm, nhãn hiệu tiếp tục ra mắt công nghệ siêu vi lọc đến từ châu Âu (UF) do công ty Tetra Pak cung cấp. Theo nhãn hàng, đây là bước chuyển mình đầy tham vọng trong hành trình nâng tầm chất lượng sữa Việt.

Hãng phân tích, công nghệ siêu vi lọc đang tạo nên bước tiến mới trong ngành sữa toàn cầu, từ quy trình sản xuất đến sự đa dạng hóa sản phẩm. Công nghệ này có khả năng chiết lọc và phân tách các thành phần quan trọng như protein, canxi, và lactose ở cấp độ phân tử, giúp sản phẩm đạt hàm lượng đạm 12,5g/250ml - cao hơn 65% so với sữa tươi thông thường của thương hiệu. Ngoài ra, hàm lượng canxi được cô đặc cao hơn 30%, loại bỏ lactose bằng phương pháp vật lý, đáp ứng nhu cầu của nhóm người có hệ tiêu hóa nhạy cảm không dung nạp đường sữa.

Vinamilk Green Farm Cao Đạm đang có mặt trong chế độ dinh dưỡng của rất nhiều gia đình. Ảnh: Vinamilk

Green Farm Cao Đạm là một cách hiện thực hóa nỗ lực của Vinamilk trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng phân mảnh, nơi người tiêu dùng mong muốn có những lựa chọn được cá nhân hóa, phù hợp với xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động đang lên ngôi. Theo thử nghiệm từ đơn vị, khi dùng hai hộp mỗi ngày, người tiêu dùng có thể bổ sung hơn 30% nhu cầu đạm theo "nhu cầu dinh dưỡng" khuyến nghị của Bộ Y tế cho người trên 15 tuổi. Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại từ châu Âu, sản phẩm có hàm lượng đạm và canxi hoàn toàn từ sữa tươi mà không cần bổ sung từ nguồn bên ngoài.

Bao bì tái chế thông minh

Theo Vinamilk, dòng Green Farm nói chung và nhãn hiệu Green Farm Cao Đạm nói riêng là đại diện tiêu biểu cho tầm nhìn bền vững toàn diện mà thương hiệu theo đuổi. Điều này cũng thể hiện qua thiết kế bao bì thông minh - dễ sử dụng, bảo vệ dưỡng chất hiệu quả trong suốt vòng đời sản phẩm, đồng thời có thể tái chế, góp phần giảm tác động đến môi trường.

Với hình ảnh và màu sắc đậm chất thiên nhiên, bao bì không đơn thuần là "lớp áo" bên ngoài, mà còn truyền tải thông điệp "tốt từ bên trong – sạch từ bên ngoài" của nhãn hàng. Đó là cách Vinamilk nâng tầm hộp sữa thành một phần của lối sống bền vững. Với mỗi lựa chọn từ nông trại đến bao bì, đơn vị mong muốn sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng vẫn tiếp tục kéo dài "sức sống xanh" đến tận từng gia đình.

Bao bì sản phẩm hướng đến lối sống bền vững. Ảnh: Vinamilk

Đại diện nhãn hàng chia sẻ, Vinamilk Green Farm Cao Đạm không chỉ là một sản phẩm "dinh dưỡng thông minh" - mà còn là lựa chọn dành cho những ai đang theo đuổi một phong cách sống hiện đại, tích cực và có chọn lọc. Sản phẩm có 4 điểm nổi bật: cao đạm, giàu canxi, ít béo và không chứa lactose, đáp ứng đúng nhu cầu của người tiêu dùng đang ưu tiên sức khỏe, tính tiện lợi lẫn bền vững trong tiêu dùng.

Cũng theo hãng, sự ra đời của Green Farm Cao Đạm là kết quả từ chiến lược phát triển toàn diện. Đây là phiên bản nâng cấp của sữa tươi, kế thừa tinh thần "dinh dưỡng thông minh" mà Green Farm đã định vị: ngon và giàu dưỡng chất, phù hợp với lối sống năng động của người trẻ ngày nay. Với hàm lượng dưỡng chất được tinh chỉnh tới từng miligram, sản phẩm đáp ứng được đa dạng nhu cầu khẩu phần đối với cả nhóm người dùng khắt khe nhất. Đơn cử nhóm ăn kiêng, người muốn bổ sung dưỡng chất trong khẩu phần ăn, mẹ mang thai, người tập thể thao, trẻ dậy thì cần nhiều năng lượng…