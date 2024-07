Cách tra cứu số điện thoại Cảnh sát khu vực bằng Zalo

Theo báo cáo từ công an, có rất nhiều tài khoản Zalo của người dân được lập ra để tiện liên hệ với cơ quan công an phản ánh về thông tin an ninh trật tự,... Ngoài ra, cũng có nhiều trường hợp liên hệ để hỏi đáp về thủ tục hành chính như đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng, cấp sổ hộ khẩu.

Vì vậy trên ứng dụng này cũng đã cập nhật số điện thoại của lực lượng công an tại địa phương giúp cho người dân tiện lợi hơn trong việc giải đáp thắc mắc. Việc cài đặt Zalo và lập tài khoản cũng cực kỳ đơn giản nên thay vì bạn phải đi tới cơ quan công an thì bạn hãy tra cứu thông tin ngay trên ứng dụng.

Cách tra cứu số điện thoại Cảnh sát khu vực

Bước 1: Tại giao diện trên Zalo, người dùng nhập tìm kiếm với từ khóa công an tại địa phương. Sau đó truy cập phần Official account rồi chọn Quan tâm.

Bước 2: Sau đó chọn phần Tra cứu ngay bên dưới rồi bạn có thể tra cứu phường hay đường mà bạn ở.

Bước 3: Sau đó bạn có thể thấy thông báo từ Cảnh sát khu vực, rồi từ đó bạn có thể thấy được số điện thoại của từng phường hay tên đường bạn ở. Bạn chỉ cần liên hệ thông qua số điện thoại đó là xong.

Ngoài việc tra cứu ra số điện thoại của công an thì bạn cũng có thể tra cứu các thông tin khác liên quan tới thủ tục hành chính, tin tức truy nã,.....

Bài viết trên đã cung cấp cho bạn một mẹo nhỏ để có thể tra cứu số điện thoại Cảnh sát khu vực bằng Zalo. Chỉ với 3 bước đơn giản là bạn đã có thể liên hệ với cảnh sát để giải quyết các vấn đề.