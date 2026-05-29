Cách tổ chức giao thông 'lạ' của TP Hồ Chí Minh bước đầu có hiệu quả

Nguyễn Nam
Giải pháp đặt đèn tín hiệu giữa vòng xoay hay dùng dải phân cách di động trên đường Cộng Hòa bước đầu cho thấy hiệu quả trong giảm ùn tắc và hỗ trợ điều tiết giao thông.

Tại họp báo kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh chiều 28/5, Sở Xây dựng cho biết ngành giao thông đã phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện một số giải pháp đột phá, "chưa có trong sách vở" tại các điểm nóng như đường Cộng Hòa - khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất và vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm - trục kết nối cửa ngõ phía Đông thành phố.

Tại đường Cộng Hòa, từ ngày 15/5, ngành giao thông triển khai phương án dùng dải phân cách di động để phân luồng linh hoạt theo từng thời điểm, kết hợp điều chỉnh tổ chức giao thông cục bộ tại nhiều điểm giao cắt. Một số vị trí tiếp tục được điều chỉnh gồm giao lộ Cộng Hòa - 18E, hẻm 27, hẻm 43 Cộng Hòa; đồng thời cải tạo kích thước hình học, cơ giới hóa rào chắn di động, bổ sung bảng quang báo điện tử, giá long môn và tăng tiện ích cho người đi bộ băng qua đường.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Trưởng phòng quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông thuộc Sở Xây dựng, đánh giá kết quả bước đầu đây là giải pháp hiệu quả, tạo cho người dân hình thành ý thức quan sát biển báo từng thời điểm trong ngày.

Giải pháp giảm ùn tắc giao thông tại TP Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả bước đầu - Ảnh 1.

Đại diện Sở Xây dựng đánh giá bước đầu về kết quả ứng dụng các giải pháp điều tiết giao thông mới.

Trong khi đó, tại khu vực vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, từ ngày 23/5, TP Hồ Chí Minh triển khai phương án giữ lại vòng xoay nhưng kết hợp lắp đèn tín hiệu giao thông và điều chỉnh luồng tuyến. Đây là phương án từng gây nhiều chú ý vì khác với cách tổ chức giao thông truyền thống tại các vòng xoay.

Theo Sở Xây dựng, vòng xoay vốn được thiết kế nhằm tạo dòng phương tiện lưu thông liên tục, giảm xung đột trực diện và hạn chế tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tuy nhiên, khu vực vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm thường xuyên quá tải, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Điểm xung đột lớn nhất nằm ở dòng xe từ đường Điện Biên Phủ hướng cầu Sài Gòn rẽ trái vào Nguyễn Bỉnh Khiêm, giao cắt với dòng xe đi thẳng trên đường Điện Biên Phủ hướng từ Đinh Tiên Hoàng. Trong giờ cao điểm, cảnh sát giao thông thường xuyên phải trực tiếp chặn dòng xe để phân luồng theo từng đợt.

Sau khi phân tích các phương án khả thi, ngành giao thông quyết định giữ lại vòng xoay, đồng thời bổ sung đèn tín hiệu và điều chỉnh luồng xe thay vì xóa vòng xoay hoàn toàn. Chi phí thực hiện khoảng 610 triệu đồng, chủ yếu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, lắp dải phân cách, vạch sơn, biển báo và tận dụng vật tư thu hồi để bố trí đèn tín hiệu.

Sở Xây dựng cho biết bước đầu tình hình giao thông tại hai khu vực đã có chuyển biến tích cực, lực lượng chức năng thuận lợi hơn trong điều tiết, kiểm soát và xử lý khi giao thông phức tạp. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng cần thêm thời gian theo dõi để đánh giá đầy đủ hiệu quả, nhất là khi người dân dần quen với phương án tổ chức mới và điều chỉnh lộ trình di chuyển phù hợp.

Ngoài hai khu vực trên, TP Hồ Chí Minh dự kiến tiếp tục triển khai thêm nhiều giải pháp tổ chức giao thông tại các điểm nóng khác như mở lại giao lộ Quốc lộ 13 - đường dẫn cầu Phú Long, tăng làn xe hỗn hợp trên đường Phạm Văn Đồng và giảm bớt giao lộ trên đường Trường Chinh đoạn từ Cộng Hòa đến Phan Văn Hớn nhằm tăng khả năng thông hành.

Lý giải thêm về việc không chọn phương án chỉ lắp đèn đỏ hai chiều tại vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, Sở cho biết đây là nút giao dạng ngã 6 phức tạp. Nếu chỉ bố trí đèn tín hiệu trên trục Điện Biên Phủ - cầu Điện Biên Phủ, các nhánh còn lại vẫn lưu thông theo vòng xoay có thể khiến người tham gia giao thông chủ quan, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ùn tắc. Ngoài ra, việc cấm xe máy đi thẳng hoặc rẽ trái cũng được đánh giá khó khả thi do ý thức chấp hành biển báo chưa cao.

"Nếu chúng ta chỉ ngăn Điện Biên Phủ, không ngăn vòng xoay thì xe hai bánh từ các hướng khác vẫn lao ra vòng xoay, rất nguy hiểm. Do đó chúng tôi dùng các tuyến đường xung quanh để bít giao lộ này, không đi theo vòng xoay nữa. Để làm được phương án này với 600 triệu đồng chúng tôi thấy cũng đáng để làm", ông Giang nói.

