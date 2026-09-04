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Cách tích hợp Thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID mới nhất

Khả Văn
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Việc thêm thẻ Bảo hiểm y tế vào VNeID giúp người dân dễ dàng xuất trình khi khám chữa bệnh mà không cần mang theo thẻ giấy.

Hiện tại ứng dụng VNeID đã cập nhật thêm tính năng cho phép người dùng có thể tự tích hợp một số giấy tờ cá nhân trong đó có thẻ bảo hiểm y tế vào VNeID một cách dễ dàng.

Để tích hợp thẻ BHYT vào ứng dụng VNeID, bạn có thể thực hiện các bước theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập vào VNeID.

Lưu ý: Để tích hợp thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID thì phải cập nhật phiên bản 2.0.4 trở lên

Cách tích hợp Thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID mới nhất- Ảnh 1.

Bước 2: Chọn “Ví giấy tờ”, Sau đó chọn “Tích hợp thông tin”

Cách tích hợp Thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID mới nhất- Ảnh 2.

Bước 3: Chọn "Tạo mới yêu cầu" sau đó Nhấn vào dấu mũi tên và chọn “Thẻ Bảo hiểm y tế”

Cách tích hợp Thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID mới nhất- Ảnh 3.
Cách tích hợp Thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID mới nhất- Ảnh 4.

Bước 4: Nhập số thẻ BHYT sau đó nhấn vào “Gửi yêu cầu”.

Cách tích hợp Thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID mới nhất- Ảnh 5.

Sau khi đăng ký thành công, người dân có thể sử dụng thông tin thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID để thay cho thẻ BHYT giấy để làm thủ tục khám, chữa bệnh BHYT. Cách sử dụng ứng dụng này như sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản VNeID.

Bước 2: Chọn mục “Ví giấy tờ” => Chọn “Thẻ BHYT”.

Cách tích hợp Thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID mới nhất- Ảnh 6.

Bước 3: Nhập mã Passcode để xác minh người dùng.

Bước 4: Xuất trình hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID cho nhân viên y tế.

Cách tích hợp Thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID mới nhất- Ảnh 7.

Lưu ý: Để được tích hợp thông tin BHYT trên ứng dụng VNeID, người dân phải đăng ký đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại Công an xã, phường, thị trấn hoặc Công an nơi cấp thẻ CCCD.

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Tags

thẻ BHYT

ứng dụng

VNEID

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