Cách sinh tồn của những người sống ở Thung lũng Chết, một trong những nơi nóng nhất trên Trái đất

Thung lũng Chết - khu vực nằm giữa hai bang California và Nevada của Mỹ - đạt nhiệt độ thiêu đốt 54 độ C vào một buổi chiều tháng 8 năm 2020. Để so sánh thì đó là mức ngang bằng hoặc gần bằng nhiệt độ bên trong của một miếng bít tết. Đến tháng 9 năm 2022, Thung lũng Chết đã phá kỷ lục thế giới về nhiệt độ nóng nhất được ghi nhận trong tháng 9, lên tới 52 độ C.

Nhưng Brandi Stewart, cư dân sống quanh năm ở Furnace Creek và là nhân viên thông tin công cộng thuộc Công viên Quốc gia Thung lũng Chết thì cho biết dù có lập kỷ lục hay không, hầu hết các ngày trong tháng 7 và tháng 8 đều mang lại cảm giác như bạn đang bước vào một cái lò nướng.

"Nó khá ngột ngạt", Stewart nói. "Bạn đi ra ngoài và ngay lập tức cảm nhận được nó, bạn cảm thấy nó trên da của mình. Nó khô ráo, vì bạn không cảm thấy mình đổ mồ hôi bởi nó bốc hơi quá nhanh."

Vào giữa tháng 8, nhiệt độ ban ngày trung bình tại nơi đây là gần 50 độ C.

300 đến 400 cư dân sống quanh năm ở Thung lũng Chết trải qua mức nhiệt độ cao từ 43 độ C đến 51,6 độ C trong suốt tháng Tám. Vào ban đêm, nhiệt độ giảm xuống mức thấp trong khoảng 32 độ C. Tuy nhiên, bất chấp cái nóng như thiêu đốt, người dân nơi đây vẫn có thể làm việc, giao lưu và thậm chí tập thể dục bên ngoài trời.

Cần có thời gian để làm quen với cái nóng

Patrick Taylor, trưởng bộ phận giáo dục của Vườn quốc gia Thung lũng Chết, nói rằng mùa hè đầu tiên của mình ở Thung lũng Chết "khá khó khăn".

Khi cơ thể không thích nghi với nhiệt độ quá cao, nó có thể nhanh chóng lấn át cơ thể, gây ra tình trạng chảy mồ hôi đầm đìa và kiệt sức trước khi dẫn đến những hậu quả tồi tệ hơn như say nắng. Tuy nhiên, hầu hết cơ thể con người sẽ thích nghi sau một vài tuần, chủ yếu bằng cách đổ mồ hôi nhiều hơn, giảm nhiệt độ cơ thể và thay đổi mạch máu để tăng lưu lượng máu đến da.

Taylor ước tính rằng anh ấy - và hầu hết những người khác - mất khoảng một năm để thích nghi hoàn toàn với mức nhiệt cao nhất tại nơi đây. Bây giờ anh đã trải qua tổng cộng bảy năm ở đó.

"Tôi không biết liệu có ai thực sự thích khi nhiệt độ ở mức 51 độ C hay không, nhưng nó không đáng sợ", anh nói.

Trẻ em tổ chức bán bánh nướng tại khu phức hợp Cow Creek. Ảnh BI

Ngoài ra, Stewart cũng cho biết, sức nóng của Thung lũng Chết theo kiểu nóng khô, có nghĩa là mồ hôi của bạn sẽ bốc hơi nhanh chóng và giúp làm mát cơ thể hiệu quả hơn. Cô cũng cho biết rằng mình đã quen với cái nóng, khi bắt đầu thấy cần mặc quần áo ấm vào những ngày trời 26 độ C.

"Khi tôi nói chuyện điện thoại với mọi người, ở bên ngoài trời 26 độ và họ đang mặc quần đùi cùng áo phông", cô nói. “Nhưng với mức nhiệt đó, có lẽ tôi đang mặc quần dài và áo sơ mi dài tay."

Vào mùa đông ở Thung lũng Chết, nhiệt độ cao ban ngày dao động trong khoảng 15 độ C, trong khi nhiệt độ sẽ giảm xuống mức -1 độ C vào ban đêm.

Cuộc sống của cộng đồng ở Thung lũng Chết

Cow Creek, Timbisha Shoshone Village và Stovepipe Wells, là ba cộng đồng chính hoạt động quanh năm của Thung lũng Chết. Họ đều cách thị trấn gần nhất một giờ lái xe. Một số trẻ em địa phương đi xe buýt hàng giờ đồng hồ mỗi ngày để đến trường, mặc dù Taylor và vợ của ông cho 5 cô con gái của họ học tại nhà.

Taylor cho biết khu phức hợp Cow Creek có khoảng 80 đơn vị nhà ở, hầu hết mọi người đều có thể đi bộ tới thăm nhau. Có phòng tập thể dục chung, sân chơi và thư viện công cộng. Hầu hết các gia đình đều có hai loại máy điều hòa không khí: Máy điều hòa không khí thông thường và máy làm mát bằng hơi nước - thiết bị làm mát không khí thông qua sự bay hơi của nước.

Nhưng không phải tất cả cư dân đều sử dụng cả hai hệ thống, có người thậm chí không sử dụng bất kỳ hệ thống làm mát nào.

"Một số nhân viên không bao giờ sử dụng điều hòa," Taylor nói, cho dù những ngày nhiệt độ trong nhà lên tới 35 độ C. Ông nói rằng họ bỏ dùng điều hòa không khí chủ yếu là để tiết kiệm tiền.

Hầu hết các thành viên khác trong gia đình của các cư dân tại đây không thích đến thăm họ vào mùa hè, Taylor nói thêm, vì vậy những người sống quanh năm tại đây thường dành nhiều thời gian cho nhau.

Theo Taylor, bộ phận này của Dịch vụ Công viên Quốc gia "có xu hướng thu hút những nhân viên thực sự có động lực, muốn làm việc chăm chỉ và không bỏ cuộc khi gặp khó khăn".

Khoảng 150 nhân viên Dịch vụ Công viên Quốc gia trong khu vực đã thành lập các nhóm cộng đồng. Họ có câu lạc bộ sách, câu lạc bộ chế tạo, và cả những người thích ra ngoài chạy bộ. Và họ, những cư dân tại đây, chạy bộ ngoài trời, ngay cả trong cái nóng của tháng Bảy.

“Chúng tôi chưa bao giờ khuyên một du khách nào chạy bộ ở Thung lũng Chết vào mùa hè”, Taylor nói. "Nhưng nếu bạn chạy hàng ngày và cơ thể bạn đã quen với việc chạy ở 48 độ C, thì 50 độ C cũng không có nhiều khác biệt."

Ở nơi nóng nhất thế giới, bạn sẽ cần thận trọng hơn khi đi ra ngoài

Brandi Stewart nướng bánh trên mui xe vì nhiệt độ đủ cao để làm điều đó. Ảnh BI

Dẫu vậy vào mùa hè, sức nóng của Thung lũng Chết khiến những hoạt động đơn giản trở nên nguy hiểm. Taylor và gia đình anh ấy không bao giờ rời khỏi nhà mà không có điện thoại vệ tinh dự phòng, đề phòng trường hợp họ bị mất sóng di động.

Stewart sẽ không lái xe đến cửa hàng tạp hóa mà không có bạn trai đi cùng, kèm một bình nước lớn. Cô ấy cũng thường xuyên kiểm tra chiếc xe của mình để tránh khả năng nó bị hỏng, khiến cô ấy mắc kẹt ở một vùng hẻo lánh.

“Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là bị xẹp lốp và xe của tôi gặp trục trặc”, cô nói.

Taylor và Stewart đều cho biết họ thường nói với du khách đến công viên rằng họ cũng cần phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa tương tự.

Biến đổi khí hậu đang khiến cuộc sống ở Thung lũng Chết trở nên khó khăn hơn

Đại dịch Covid-19 đã khiến nhóm nhỏ cư dân ở Thung lũng Chết khó tụ tập hơn, nhưng họ vẫn giữ liên lạc qua công nghệ như mọi người khác.

"Tất cả chúng tôi đều cùng nhau trải qua những điều giống nhau. Nó thúc đẩy ý thức của cộng đồng này, rằng bạn đang cùng nhau vượt qua khó khăn này", Stewart nói.

Nhưng họ cũng đang phải đối mặt với một mối đe dọa to lớn khác, đó là biến đổi khí hậu.

Ở Thung lũng Chết, 6 trong số 10 tháng nóng nhất được ghi nhận đã xảy ra trong 20 năm qua. Vào tháng 7 năm 2018, khu vực này đã lập kỷ lục thế giới về tháng nóng nhất từng được ghi nhận, với nhiệt độ trung bình là 42,3 độ C, phá vỡ kỷ lục trước đó là 41,8 độ C vào năm trước.

Taylor cho biết sự thay đổi nhiệt độ đã khiến việc kết nối với những người đồng hương trở nên khó khăn hơn. Mười năm trước, nhiệt độ thấp trung bình của Thung lũng Chết vào tháng 8 là 30 độ C. Năm ngoái, nó là 32. Trong cùng khung thời gian, nhiệt độ thấp trung bình trong tháng 9 đã tăng từ 23 lên 26 độ.

“Chúng tôi thường ra ngoài chơi vào ban đêm, và bây giờ chúng tôi không thể ra ngoài và giao lưu nhiều như trước”, Taylor nói. "Trước đây, chúng tôi có thể tổ chức tiệc nướng mỗi tháng một lần. Bây giờ trời quá nóng nên nó đã trở thành bốn tháng mát nhất trong năm."

Tham khảo Business Insider