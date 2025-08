Trứng vịt lộn vừa bổ dưỡng vừa ngon miệng, là món ăn khoái khẩu của nhiều người Việt Nam. Khẩu vị của mọi người về món này không giống nhau, có người thích ăn trứng già, có người thích loại non. Vậy làm sao để phân biệt?

Cách phân biệt trứng vịt lộn già và non

Trứng vịt lộn non thường mềm, lòng đỏ béo, phôi còn nhỏ, chưa hình thành lông, mỏ, móng rõ rệt. Mùi vị thơm ngậy, dễ ăn, đặc biệt phù hợp với người lần đầu thử trứng lộn, trẻ em hoặc người giá.

Trứng vịt lộn già có phôi phát triển đầy đủ hơn. Nhiều người sẽ cảm thấy khó ăn. Tuy nhiên, với người sành ăn, đây lại là món ngon vì hương vị giòn, ngọt. Nhiều quán ăn còn cố tình chọn trứng già để phục vụ khách thích “ăn đậm” như vậy.

Có nhiều cách phân biệt trứng vịt lộn già và non. (Ảnh minh họa: Viện Y Học Cổ Truyền)

Phân biệt bằng màu vỏ

Trứng vịt lộn non thường có vỏ sáng màu, nhẵn, hơi trắng hoặc trắng ngà. Trứng già thường có vỏ xám hơn, sẫm màu, bề mặt vỏ có thể hơi nhám hoặc có vết đốm nhỏ li ti do quá trình bảo quản lâu.

Cảm giác khi lắc

Có một cách phân biệt trứng vịt lộn già và non là lắc nhẹ. Trứng non khi lắc thường không phát ra tiếng động, bên trong chắc, cảm giác “dính liền”. Trứng già tạo cảm giác long bên trong, có tiếng rung nhẹ. Đó là do phôi đã phát triển, khoảng không bên trong lớn hơn. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi chút kinh nghiệm và cảm giác tay tinh tế nên người mới có thể khó nhận ra sự khác biệt.

Soi trứng dưới ánh sáng

Đây là cách các lò ấp hoặc người bán chuyên nghiệp hay sử dụng. Bạn chỉ cần dùng đèn pin hoặc ánh sáng mạnh, chiếu vào đáy trứng. Giữ trứng trong bóng tối để ánh sáng xuyên qua vỏ rõ ràng hơn.

Trứng non có màu hơi trong suốt, có thể thấy lòng đỏ lớn, phần phôi nhỏ hoặc không thấy rõ phôi. Trứng già sẽ có phần tối lớn hơn, phôi hiện rõ hình, đôi khi thấy cả đường mạch máu hoặc đầu, cánh, lông mờ mờ. Cách phân biệt trứng vịt lộn già và non này hiệu quả hơn lắc trứng, nhưng cần có nguồn sáng mạnh và biết cách quan sát.

Ngâm trứng vào nước muối

Một mẹo dân gian khá chính xác là ngâm trứng vào dung dịch nước muối loãng (khoảng 5-10%). Trứng non sẽ nằm ngang dưới đáy chậu nước, do trọng lượng nhẹ, lòng đỏ chưa đậm đặc. Trứng vừa đủ tuổi sẽ ngóc lên một đầu.

Trứng già sẽ dựng đứng hoặc nổi lơ lửng, do phần khí bên trong nhiều, trọng lượng phân bố lệch. Phương pháp này không phải lúc nào cũng chính xác 100% nhưng có thể dùng để phân loại sơ bộ trước khi chọn trứng.

Dựa vào kinh nghiệm người bán

Một số hàng uy tín bán trứng vịt lộn thường có phân loại sẵn, trứng non để riêng, trứng già để riêng. Bạn có thể nhờ người bán chọn hộ vì họ nắm rất rõ cách phân biệt trứng vịt lộn già và non theo mức khách mong muốn.

Không nên ăn quá nhiều trứng vịt lộn. (Ảnh: Hồng Ngọc)

Lưu ý khi ăn trứng vịt lộn

Khi ăn trứng vịt lộn, bạn cũng cần chú ý vài điều sau:

- Không nên ăn quá nhiều trong một lần. Người lớn ăn tối đa 1–2 quả/ngày là đủ.

- Người cao huyết áp, tim mạch, gout nên hạn chế trứng già vì chứa nhiều cholesterol.

- Bạn nên ăn trứng vịt lộn kèm rau răm, gừng để giảm tính hàn.

- Luộc trứng vừa chín tới, không nên luộc quá lâu khiến lòng đỏ khô, mất vị.