Cách phân biệt nệm Thắng Lợi thật giả

Việc sử dụng nệm giả không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe, đồng thời gây thiệt hại về kinh tế. Vì vậy, việc phân biệt nệm Thắng Lợi thật giả là rất quan trọng. Hãy tìm hiểu ngay cách nhận biết nệm chính hãng để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của mình.



Thực trạng nệm Thắng Lợi giả

Thực trạng nệm Thắng Lợi giả đang diễn ra phức tạp trên thị trường. Nhiều vụ sản xuất và buôn bán nệm giả mạo nhãn hiệu Thắng Lợi đã bị phát hiện tại Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu với quy mô hàng trăm sản phẩm. Các đối tượng làm giả nệm rất tinh vi, từ bao bì, tem nhãn, giấy tờ đến cả hệ thống phân phối để đánh lừa người tiêu dùng. Hành vi này không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp chân chính mà còn gây thiệt hại về sức khỏe và tài chính cho người mua.

Hướng dẫn phân biệt nệm Thắng Lợi thật giả

Kiểm tra bề ngoài và logo nệm: Để phân biệt Nệm Thắng Lợi thật giả, bạn cần kiểm tra kỹ bề ngoài và logo của nệm. Nệm thật có màu vàng nhạt đặc trưng, chữ in và logo rõ nét, không mờ, không sai sót. Chữ và logo phải trùng khớp với hình ảnh, thông tin chính thức từ Thắng Lợi. Trên áo nệm thật có in nhiều dòng chữ "Thắng Lợi" cùng logo công ty. Hãy cẩn thận quan sát và so sánh với sản phẩm chính hãng để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng.

Kiểm tra áo nệm 4 góc: Khi mua nệm Thắng Lợi, hãy kiểm tra kỹ áo nệm ở 4 góc. Nệm thật sẽ có chữ và logo in giống nhau, rõ nét ở tất cả các góc. Nếu thấy sự không đồng nhất hoặc chất lượng in kém, đó có thể là dấu hiệu của hàng giả. Hãy cẩn trọng và tỉ mỉ quan sát để đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng, tránh rủi ro mua phải hàng nhái kém chất lượng. Chỉ cần chút thời gian kiểm tra, bạn sẽ an tâm hơn khi sử dụng.

Kiểm tra tờ giấy Pano chứng nhận độc quyền: Mỗi chiếc nệm Thắng Lợi chính hãng đều đi kèm một tờ giấy Pano chứng nhận độc quyền do Cục Sở hữu Trí tuệ cấp. Khi mua nệm, hãy kiểm tra kỹ tờ giấy này. Ở góc trái tờ giấy phải có dấu mộc "Công ty TNHH Nệm Thắng Lợi". Đây là dấu hiệu quan trọng để nhận biết nệm thật. Ngoài ra, hãy kiểm tra tính hợp pháp của giấy chứng nhận và cơ quan cấp.

Một cách nữa để xác thực nệm Thắng Lợi là quét mã QR trên tờ giấy Pano. Mã QR này sẽ dẫn bạn tới website chính thức của công ty. Nếu mã không hoạt động hoặc truy cập vào trang web lạ, rất có thể đó là nệm giả. Hãy cẩn trọng và tỉ mỉ kiểm tra để đảm bảo quyền lợi của mình khi mua nệm.

Kiểm tra phiếu bảo hành: Khi mua nệm Thắng Lợi, hãy kiểm tra kỹ phiếu bảo hành đi kèm sản phẩm. Xem xét các dấu mộc đỏ của công ty và địa chỉ bảo hành. Đảm bảo thông tin trên phiếu bảo hành phù hợp với thông tin chính thức của Nệm Thắng Lợi. Phiếu bảo hành của sản phẩm chính hãng sẽ có đầy đủ các chi tiết này một cách rõ ràng và chính xác. Nếu phát hiện bất kỳ sai lệch nào, rất có thể đó là sản phẩm giả. Hãy cẩn trọng để tránh mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Kiểm tra các yếu tố khác: Ngoài những dấu hiệu đã nêu, bạn cũng nên chú ý đến một số yếu tố khác khi mua nệm Thắng Lợi. Hãy kiểm tra tem chống hàng giả của Bộ Công An và chứng nhận ISO 9001 - 2015. Nệm thật thường có trọng lượng nặng hơn nệm giả. Nệm cao su thiên nhiên chính hãng sẽ có mùi thơm nhẹ đặc trưng và độ đàn hồi tốt, không bị lún xẹp. Bằng cách tỉ mỉ kiểm tra các chi tiết này, bạn sẽ an tâm hơn khi chọn mua nệm chất lượng cho gia đình.

Mua nệm Thắng Lợi chính hãng, chất lượng ở đâu ?

Trước tình trạng nệm giả, nệm nhái tràn lan, người tiêu dùng cần hết sức tỉnh táo khi mua Nệm Thắng Lợi. Hãy chọn sản phẩm nệm cao su, nệm cao su non từ những nơi uy tín, được ủy quyền chính thức. Kiểm tra kỹ bao bì, tem chống hàng giả, chứng nhận chất lượng, phiếu bảo hành và mã QR trước khi quyết định. Tránh ham rẻ mà mua phải hàng kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nâng cao ý thức để bảo vệ chính mình và góp phần đẩy lùi nạn hàng giả.

Mua nệm Thắng Lợi chính hãng, chất lượng tại khonemthangloi.com.vn

Để chắc chắn sở hữu nệm Thắng Lợi chính hãng, bạn có thể đến trực tiếp các đại lý ủy quyền chính thức hoặc liên hệ trực tiếp với công ty sản xuất. Hãy là người tiêu dùng thông thái để bảo vệ quyền lợi của chính mình.