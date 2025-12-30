Cách nhanh nhất để có Tài khoản giao thông chuẩn quy định trước ngày 31/12: Chủ xe làm ngay, chỉ mất 10 giây!

Theo yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam, các phương tiện cần kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đúng chuẩn, nhằm đảm bảo qua trạm thông suốt, không gián đoạn vận tải, lưu thông hàng hóa và tuân thủ quy định hiện hành

Song, dù chủ trương đã được truyền thông trong thời gian dài, thực tế cho thấy vẫn còn một bộ phận không nhỏ chủ phương tiện chưa chủ động thực hiện. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tâm lý e ngại thao tác phức tạp, lo phải nạp tiền riêng vào tài khoản giao thông, hoặc lo ngại rủi ro phát sinh khi liên kết phương thức thanh toán mới.

Tuy nhiên, việc chậm trễ thực hiện chuyển đổi có thể khiến quá trình lưu thông qua trạm ETC gặp gián đoạn. Nếu tài khoản giao thông chưa được liên kết đúng chuẩn, phương tiện có thể phải dừng lưu thông, gây mất thời gian và ảnh hưởng đến cả hành trình, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu đi lại dịp cuối năm thường tăng mạnh.

Hiện nay, cách thức nhanh nhất để chuyển đổi Tài khoản giao thông là thao tác trên ứng dụng MoMo, chủ phương tiện hiện có thể liên kết tài khoản giao thông ePass trực tiếp trên ứng dụng chỉ trong khoảng 10 giây. Toàn bộ quy trình được thiết kế theo hướng tối giản, phù hợp cả với những người không quen thao tác công nghệ.

Cụ thể, người dùng chỉ cần mở ứng dụng MoMo, tìm đến dịch vụ ePass, chọn liên kết tài khoản giao thông và xác nhận thông tin theo hướng dẫn. Không cần cài đặt thêm ứng dụng khác, không phải thực hiện nhiều bước xác thực phức tạp, cũng không cần nạp tiền riêng vào tài khoản thu phí như cách làm trước đây.

Chi tiết 4 bước liên kết nhanh - An tâm qua trạm chuẩn nghị định

Bước 1: Vào ứng dụng MoMo, tìm & chọn ePass

Bước 2: Nhấn Liên kết ngay

Bước 3: Xác nhận thông tin & chọn Tiếp tục

Bước 4: Liên kết thành công, an tâm qua trạm chuẩn Nghị định 119/2024/NĐ-CP.

Sau khi liên kết thành công, phí qua trạm ETC sẽ được tự động trừ từ nguồn tiền trên MoMo . Điều này giúp người dùng tránh được tình trạng quên nạp tiền, thiếu số dư tài khoản giao thông – một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến việc bị dừng lại tại trạm thu phí.

Bên cạnh đó, các giao dịch phí giao thông được hiển thị rõ ràng ngay trên ứng dụng, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý chi phí đi lại của mình. Với những người thường xuyên di chuyển trên cao tốc hoặc sử dụng phương tiện cho công việc, đây là yếu tố quan trọng giúp việc quản lý chi tiêu trở nên minh bạch và thuận tiện hơn.

Ở góc độ người dùng, việc liên kết tài khoản giao thông với một ứng dụng thanh toán quen thuộc cũng giúp giảm đáng kể “gánh nặng quản lý” nhiều tài khoản cùng lúc. Thay vì phải nhớ nạp tiền cho từng tài khoản riêng biệt, dòng tiền được tập trung và sử dụng linh hoạt hơn.

Để khuyến khích người dùng nhanh chóng chuyển đổi, MoMo đang cung cấp ưu đãi giảm tới 100K đổ xăng ngay khi liên kết thành công với khách hàng liên kết trước hạn 03/01/2026. Việc chủ động hoàn tất chuyển đổi không chỉ giúp người dùng tuân thủ quy định, mà quan trọng hơn là đảm bảo hành trình di chuyển luôn thông suốt, tránh những rủi ro không đáng có.