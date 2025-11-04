Cách nhận tiền an sinh xã hội trên VNeID, người dân phải biết để đảm bảo quyền lợi

Hiện nay, người dân có thể đăng ký nhận tiền an sinh xã hội nhanh chóng, an toàn và chính thống qua tài khoản ngân hàng chỉ bằng vài thao tác trên ứng dụng VNeID. Đây là hướng dẫn được các ngân hàng như Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB… hỗ trợ triển khai.

Theo đó, nếu người dân đã có tài khoản ngân hàng và cài đặt VNeID, chỉ cần thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID.

Bước 2: Tại màn hình chính, chọn dịch vụ "An sinh xã hội".

Bước 3: Chọn tiếp mục "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước 4: Nhập passcode (mật khẩu VNeID) của bạn.

Bước 5: Chọn logo của ngân hàng bạn muốn liên kết, nhập số tài khoản và làm theo các bước xác nhận.

Agribank

Nếu đã có tài khoản Agribank:

Bước 1: Đăng nhập VNeID, chọn "An sinh xã hội" và "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước 2: Chọn logo Agribank là ngân hàng nhận trợ cấp.

Bước 3: Nhập thông tin liên kết, bao gồm: Số tài khoản thanh toán tại Agribank, số CCCD (nếu có).

Bước 4: Ứng dụng VNeID hiển thị kết quả đăng ký.

Nếu chưa có tài khoản: Bạn có thể tải ứng dụng Agribank Plus, chọn "Mở tài khoản/Đăng ký Agribank Plus" để mở tài khoản trực tuyến. Sau khi có tài khoản, thực hiện 4 bước như trên.

BIDV

Bước 1: Đăng nhập VNeID, chọn "An sinh xã hội" -> "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước 2: Chọn logo Ngân hàng BIDV (hình bông hoa mai), nhập số tài khoản và bấm "Tiếp tục". Bước 3: Kiểm tra lại thông tin và bấm "Tiếp tục" để hoàn tất. Chờ nhận kết quả xác nhận từ VNeID.

Lưu ý: Nếu thông tin tài khoản của bạn tại BIDV đang đăng ký bằng CMND 9 số, bạn cần nhập thêm số CMND 9 số đó ở bước 2.

Nếu chưa có tài khoản: Bạn có thể tải ứng dụng BIDV SmartBanking và mở tài khoản trực tuyến qua e-KYC.

Vietcombank

Nếu đã có tài khoản Vietcombank:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại.

Bước 2: Vào mục "An sinh xã hội".

Bước 3: Chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước 4: Chọn logo "Vietcombank" và nhập số tài khoản của bạn để hoàn tất liên kết.

Nếu chưa có tài khoản: Bạn có thể tải ứng dụng VCB Digibank và chọn "Mở tài khoản/Đăng ký VCB Digibank" để đăng ký tài khoản mới.

VietinBank

Bước 1: Đăng nhập VNeID, chọn "An sinh xã hội" -> "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước 2: Chọn logo Ngân hàng VietinBank.

Bước 3: Nhập số tài khoản ngân hàng của bạn và bấm đồng ý chia sẻ dữ liệu.

Bước 4: Gửi yêu cầu thành công và nhận kết quả xác nhận từ VNeID.

Nếu chưa có tài khoản: Bạn có thể tải ứng dụng VietinBank iPay Mobile để mở tài khoản trực tuyến.

MB

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID (phiên bản mới nhất) và đăng nhập.

Bước 2: Chọn "An sinh xã hội" -> "Tài khoản hưởng an sinh xã hội".

Bước 3: Chọn logo MBBank.

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin cá nhân và số tài khoản MBBank.

Bước 5: Xác nhận và gửi yêu cầu.

Lưu ý: Nếu tài khoản MB của bạn đăng ký bằng CMND 9 số, bạn cần nhập thêm số CMND 9 số đó ở bước 4.

Nếu chưa có tài khoản: Bạn có thể tải App MBBank để mở tài khoản và sau đó thực hiện các bước liên kết như trên.

Thực hiện các bước tương tự đối với các ngân hàng khác như LPBank, TPBank... có liên kết thanh toán trên ứng dụng VNeID. Ngoài ra, người dân cần lưu ý chọn đúng logo ngân hàng, nhập số tài khoản và xác nhận.