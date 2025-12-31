Cách người ham mua vàng tổng kết 2025

Với mỗi người, câu hỏi “năm qua đã làm được gì?” sẽ có một đáp án riêng. Nhưng với những người đam mê mua vàng, câu trả lời có lẽ sẽ là: Vẫn tiếp tục mua vàng và giữ được vàng!

Những ngày gần đây trong 1 cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, không ít người khoe thành quả sau 1 năm tích sản. Có người mua được cả vài cây vàng, có người thì vài chỉ, điểm chung là đều cố gắng chi tiêu tiết kiệm, để dành tiền mua vàng.

Một cô vợ chia sẻ ẩn danh cho biết: “Bộ sofa nhà mình đã dùng hơn 10 năm chưa đổi, cũ rồi nên chồng mình bảo mua bộ mới, mình có bảo bao giờ vàng lên 20 triệu/chỉ thì mình mua sofa mới. Nhà mình mua vàng từ hồi hơn 6 triệu/chỉ, đến giờ vẫn mua. Từng này là đã bán bớt đi 1 ít để lấy tiền trả nợ mua ô tô” .

Bức ảnh do cô vợ đăng tải

Còn như người mẹ trong câu chuyện này thì 2025 là lần đầu tiên mua vàng, mua hẳn 2 cây để 10-15 năm nữa làm của hồi môn cho con!

Lần đầu tiên mua vàng, "chốt" liền 2 cây!

Và không chỉ người người có con, có gia đình mới mua vàng. Không ít bạn dù còn là sinh viên, chưa đi làm, vẫn đang phụ thuộc vào chu cấp tài chính của bố mẹ nhưng đã có ý thức tiết kiệm, để dành tiền tích sản.

Giống như cô sinh viên 20 tuổi này: “Em bắt đầu tập tiết kiệm tiền và mua vàng từ năm 16 tuổi. Em vẫn nhớ rõ chỉ vàng đầu tiên em mua chỉ khoảng 5,5 triệu đồng. Sau 4 năm kiên trì tiết kiệm và quản lý chi tiêu, đến nay tổng số tiền mặt và vàng em đang có khoảng 110 triệu đồng. Có thể với nhiều người, con số này không lớn nhưng với một cô sinh viên 20 tuổi, em thật sự xem đó là thành quả của sự cố gắng và kỷ luật” .

Bức ảnh cô đăng tải

Một bạn sinh viên năm 3 khác, cũng có đam mê mua vàng tích sản, tự hào khoe: “Hôm nay em xin được “flex” nhẹ nửa năm tiết kiệm của cô sinh viên năm 3 vừa đi học vừa đi làm tự trang trải ở Hà Nội. Em bắt đầu mua vàng từ tháng 6, khi giá vàng khoảng hơn 11 triệu/chỉ. Tất cả em đều bỏ vào sổ và ghi lại giá khi mua, mong ước của em là lấp đầy quyển này trước khi đi lấy chồng. Từ lúc mua vàng em mới giữ được tiền, chứ trước em kiếm bao nhiêu là đều tiêu hết” .

Thành quả nửa năm mua vàng do cô đăng tải

Dù mỗi người một mục tiêu khác nhau khi mua vàng, nhưng điểm chung của họ là đều để dành tiền mua vàng, và quan trọng hơn là giữ vàng chứ không vì thấy giá vàng tăng mà đem bán. Thế mới đỉnh!

Lưu ý cho người có dự định mua vàng

Với những người có ý định mua vàng nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm, đây là 3 điều quan trọng phải nhớ để không “mất ăn mất ngủ” vì vàng.

1. Xác định rõ mục đích mua vàng

Người mới mua vàng hay mắc sai lầm lớn nhất là mua theo cảm xúc, thấy người khác mua thì mình cũng mua mà không biết mình mua để làm gì.

Trước khi nghĩ đến giá, thương hiệu hay thời điểm, việc đầu tiên cần làm là xác định mục đích mua vàng: Giữ giá trị tài sản dài hạn, tích lũy phòng rủi ro hay mua để tặng lại cho con,... Mỗi mục đích sẽ dẫn đến cách mua khác nhau.

2. Đừng bỏ qua chênh lệch mua - bán

Nhiều người mới mua vàng thường chỉ quan tâm giá niêm yết mà bỏ qua mức chênh lệch mua - bán, phí gia công và tính thanh khoản. Có những loại vàng lúc mua thấy đẹp, thấy rẻ nhưng khi bán lại “bị lỗ” vì phí chế tác cao hoặc ít người mua lại.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Với người chưa có kinh nghiệm, nguyên tắc an toàn là ưu tiên loại vàng có tính thanh khoản cao, nhiều cửa hàng thu mua, điển hình là vàng miếng hoặc vàng nhẫn trơn ép vỉ. Ngoài ra, cũng cần lưu ý đến việc giữ hóa đơn, bao bì, tem mác vì đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán lại.

3. Chỉ mua vàng bằng tiền nhàn rỗi

Nếu mua vàng với mục đích đầu tư, tuyệt đối phải nhớ: Không vay tiền để mua vàng! Bởi biến động giá vàng là thứ không ai có thể chắc chắn 100%, nếu dùng đòn bẩy tài chính (tiền đi vay), rủi ro thua lỗ là rất cao.

Chưa kể, khi dùng tiền nhàn rỗi để mua vàng, tâm lý sẽ nhẹ hơn, không bị áp lực phải bán gấp khi giá điều chỉnh. Với người mới mua vàng, sự an toàn và kỷ luật quan trọng hơn lợi nhuận, vì chỉ cần một quyết định vội vàng cũng đủ khiến trải nghiệm mua vàng trở thành nỗi ám ảnh thay vì công cụ bảo vệ tài chính.