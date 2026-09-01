Cách ngọc nữ trăm tỷ đáp trả khi bị chê không "nữ tính"

Mỹ nhân này không ngại thể hiện quan điểm luôn muốn mang đến hình ảnh đa dạng của mình.

Phương Anh Đào được xem là một trong những "ngọc nữ" thế hệ mới của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn nhờ vẻ đẹp thanh tú, dịu dàng nhưng không hề nhạt nhòa. Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục thu hút chú ý khi đăng tải loạt ảnh selfie trong ngày lễ, khoe diện mạo rạng rỡ và thần thái đầy cuốn hút.

Sở hữu đường nét gương mặt hài hòa, sống mũi thanh thoát, đôi mắt sâu cùng làn da sáng, Phương Anh Đào không cần trang điểm cầu kỳ vẫn nổi bật trước ống kính. Đáng chú ý, người đẹp cũng không ngại thẳng thắn trước bình luận cho rằng cô "chưa nữ tính", thể hiện phần nào quan điểm riêng của mỹ nhân sinh năm 1992 thay vì cố gắng chạy theo một khuôn mẫu sắc đẹp nhất định.

Nhan sắc rạng rỡ, thanh tú của Phương Anh Đào.

Phương Anh Đào tiếp tục ghi điểm với thế mạnh visua, nhẹ nhàng, trong trẻo và tự nhiên, nổi bật bởi thần thái nhẹ nhàng nhưng vẫn có sức hút. Nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc nâu đỏ dài, hơi rối tự nhiên, được tạo kiểu buông xõa với phần mái lệch, giúp tổng thể trông mềm mại và phóng khoáng. Gương mặt với đường nét thanh tú, làn da sáng, đôi mắt to với ánh nhìn trực diện, tạo cảm giác gần gũi và tươi tắn. Làn da căng mịn, khoẻ khoắn của mỹ nhân màn ảnh Việt càng thêm phần nổi bật dưới ánh nắng. Cô lựa chọn layout makeup tông hồng trong veo, ngọt ngào để tôn lên vẻ đẹp tự nhiên.

Trước một bình luận cho rằng cô nên để tóc mái để che phần trán cao, cho trông "nữ tính hơn", Phương Anh Đào cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm. Nữ diễn viên cho biết cô muốn hình ảnh của mình có sự đa dạng thay vì luôn phải bó buộc trong một kiểu tóc hay một khuôn mẫu nhan sắc nhất định. Người đẹp còn cho rằng bản thân hoàn toàn cảm thấy thoải mái và tự tin với diện mạo xinh xắn và nữ tính hiện tại mà không cần phải ráng che gì.

Phương Anh Đào chia sẻ quan điểm khi bị cho rằng chưa đủ nữ tính.

Trước đó, Phương Anh Đào từng gây sốt với visual mộc mạc lên một show truyền hình thực tế, càng tơi tả lại càng cuốn hút. Những đoạn video mặt mộc của ngôi sao phim Mai tại thu hút gần 1 triệu lượt xem trên MXH. Với nhan sắc nhẹ nhàng, thanh tao chuẩn nàng thơ, Phương Anh Đào vẫn nổi bần bật dù không cần trang điểm cầu kỳ. Bên cạnh đó, làn da tươi tắn, mịn màng không chút khuyết điểm của nữ diễn viên cũng khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Đặc biệt, Phương Anh Đào cũng nhiều lần khiến dân tình thích thú với vẻ đẹp giới tính, được ví von như "bản sao Issac". Chính sự linh hoạt ấy khiến nữ diễn viên không bị đóng khung trong hình tượng "ngọc nữ" truyền thống mà ngày càng trở nên thú vị trong mắt công chúng.

Giao diện cũng rất "soái" của ngọc nữ trăm tỷ.

Nữ diễn viên là một trong những "nữ thần mặt mộc" của Vbiz.

Loạt khoảnh khắc "càng tơi tả càng đẹp" của Phương Anh Đào từng gây sốt MXH.

Ảnh: FBNV, TikTok.