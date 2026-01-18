Tổng thống Nga Vladimir Putin, cùng với Tổng thống Mỹ Donald Trump, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 15 tháng 8 năm 2025 tại Anchorage, Alaska.

Những năm gần đây chúng ta đã quen với rất nhiều điều, nhưng chính trị thế giới vẫn tiếp tục lập nên những kỷ lục mới. Hoặc có lẽ là xuống đến những vực sâu mới, tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người.

Một tuần trong tháng Giêng đã cung cấp đầy đủ các ví dụ: vụ bắt cóc vợ chồng tổng thống Venezuela bởi lực lượng đặc nhiệm Mỹ; việc siết chặt phong tỏa hải quân thông qua việc bắt giữ các tàu nước ngoài; và những lời đe dọa chiếm Greenland từ Đan Mạch bằng mọi cách cần thiết.

Thêm vào đó là tuyên bố công khai của tổng thống Mỹ rằng giới hạn duy nhất đối với chính sách đối ngoại của Mỹ là ý thức đạo đức của chính ông. Iran cũng đang trong tình trạng hỗn loạn, và yếu tố bên ngoài thậm chí còn không được che giấu.

Trong bầu không khí như vậy, việc giữ được sự bình tĩnh và phân tích là điều khó khăn. Nhưng đó chính xác là nhiệm vụ.

Trong nhiều năm qua, các nhà phân tích đã viết về sự sụp đổ của trật tự tự do – một hệ thống quản trị toàn cầu được xây dựng xung quanh các thể chế quốc tế do nhóm các quốc gia quyền lực nhất giám sát: phương Tây.

Trật tự đó không chỉ bao gồm các tổ chức ở các cấp độ khác nhau, mà còn bao gồm các chuẩn mực bắt nguồn từ một nền tảng tư tưởng cụ thể. Giờ đây, rõ ràng là cấu trúc này, ban đầu được thiết kế phù hợp với sở thích của phương Tây, đã không còn đáp ứng được ngay cả những người thiết kế ra nó.

Lý do rất đơn giản: các bên khác đã học cách khai thác lợi ích từ hệ thống – đôi khi còn lớn hơn cả những người tạo ra nó. Ví dụ, Trung Quốc đã thành công bằng cách tuân thủ các quy tắc một cách khéo léo đến mức vượt mặt cả những người đã đặt ra chúng.

Trong khi đó, làn sóng di cư ồ ạt từ các quốc gia nghèo hơn sang các quốc gia giàu hơn không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn gây ra những biến chứng chính trị và xã hội ngày càng nghiêm trọng.

Khi cán cân quyền lực thay đổi, các quốc gia hàng đầu bắt đầu điều chỉnh mô hình. Nhưng điều này lại có logic nội tại riêng. Nếu bóp méo quá mức sẽ làm mất đi tính mạch lạc và ổn định của toàn bộ khuôn khổ.

Kết quả là những gì chúng ta đang chứng kiến hiện nay: sự từ bỏ những lý tưởng tự do và sự bác bỏ những hạn chế tồn tại dưới trật tự trước đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thể hiện sự thay đổi này một cách đặc biệt thẳng thừng. Ông ấy làm các đối tác châu Âu thất vọng không phải vì họ không thể thay đổi, mà vì họ không muốn thay đổi: chính hệ thống tự do đã mang lại cho Liên minh châu Âu những lợi thế quốc tế độc nhất vô nhị, và giờ đây những lợi thế đó đang tan biến cùng với hệ thống ấy.

Chủ nghĩa Trump không phải là nỗ lực khôi phục vai trò lãnh đạo toàn cầu của những năm 1990-2010, khi Washington hướng tới việc điều tiết toàn bộ hành tinh.

Cách tiếp cận mới này khác biệt. Nó khai thác mọi đòn bẩy quyền lực của Mỹ được tích lũy qua nhiều thập kỷ bá quyền. Không phải để thống trị toàn cầu, mà để đạt được lợi ích cụ thể. Nó cũng rất thẳng thắn. Lợi ích vật chất được công khai tuyên bố, và hầu như không có nỗ lực nào che giấu nó đằng sau các giá trị.

Có thể nói rằng Washington hành động như vậy vì họ hiểu, một cách bản năng hoặc có ý thức, rằng năng lực của Mỹ đang suy giảm. Nhận thức đó càng làm tăng thêm thôi thúc khai thác tối đa lợi ích trong khi lợi thế tích lũy vẫn còn tồn tại.

Phiên bản Học thuyết Monroe của ông Trump giống như việc xây dựng một "Pháo đài Mỹ" ở Tây bán cầu: một căn cứ được bảo vệ để tiếp tục các cuộc tấn công ra trường quốc tế. Ông ưu tiên rõ ràng các vấn đề trong nước, và trong quan điểm chính trị của ông, khu vực Mỹ Latinh tự nó là một vấn đề nội bộ.

Các chủ đề được thảo luận thường xuyên nhất là buôn bán ma túy, di cư hàng loạt, áp lực thị trường lao động và sự thay đổi về thành phần cử tri.

Những vấn đề này liên kết Mỹ với khu vực một cách trực tiếp hơn nhiều so với các học thuyết quốc tế trừu tượng. Canada và Greenland là những ngoại lệ; tuy nhiên, như các sự kiện hiện tại cho thấy, điều này chỉ đúng một phần.

Từ đó xuất hiện một mô hình khác của ông Trump: "kẻ thù nội bộ". Trong thần thoại chính trị của ông, những người cánh tả và tự do cản trở dự án "Nước Mỹ trên hết". Trong khi đó, logic này mở rộng sang khu vực Mỹ Latinh, nơi ông có thái độ thù địch về mặt tư tưởng đối với các chính phủ cánh tả.

Phát biểu trước các quân nhân được triệu tập vội vàng từ khắp nơi trên thế giới, ông Trump gần đây nhấn mạnh rằng quân đội có nhiệm vụ đối phó với các kẻ thù nội bộ. Bất chấp các phán quyết của tòa án, việc sử dụng vũ lực tại các thành phố của Mỹ đã trở thành đặc điểm nổi bật của nhiệm kỳ tổng thống này.

Như vậy, ưu tiên hàng đầu cho chương trình nghị sự trong nước – bao gồm việc kiểm soát hoàn toàn lục địa Mỹ như một sự đảm bảo cho an ninh quốc gia – tạo thành cốt lõi trong cách tiếp cận chính trị của ông Trump. Các hành động đối ngoại gắn liền với các mục tiêu nội bộ: tăng doanh thu, kích thích đầu tư, đảm bảo nguồn tài nguyên và khoáng sản cho nền kinh tế Mỹ.

Tuy nhiên, có một trường hợp ngoại lệ: Israel. Sự ủng hộ dành cho Israel cũng ăn sâu vào chính trị nội bộ của Mỹ, nhưng nó mang lại những hậu quả to lớn đối với thế giới bên ngoài.

Washington được kỳ vọng sẽ ủng hộ tham vọng định hình lại Trung Đông của Israel ngay cả khi chưa rõ liệu những nỗ lực đó có phù hợp với lợi ích của chính nước Mỹ hay không.

Do đó, chính quyền ông Trump sẵn sàng bỏ qua nhiều cam kết được thừa hưởng từ kỷ nguyên tự do, bao gồm cả các nghĩa vụ đối với các đồng minh và đối tác. Nếu các cam kết gây gánh nặng và không mang lại lợi ích trực tiếp, Nhà Trắng sẽ không thấy lý do gì để thực hiện chúng.

Tất nhiên, đây là một hình mẫu lý tưởng, có thể bị bóp méo bởi hoàn cảnh. Trên hết là sự thiếu đoàn kết trong giới tinh hoa Mỹ và thậm chí ngay cả trong chính vòng tròn thân cận của Trump. Vận động hành lang cũng vẫn là một đặc điểm cấu trúc của nền chính trị Mỹ. Tuy nhiên, cho đến nay Tổng thống Trump đã thúc đẩy tầm nhìn của mình với hiệu quả đáng kể.

Nếu giả sử cách giải thích này nhìn chung là đúng, thì Nga nên hành xử như thế nào?

Mặc dù bề ngoài có vẻ liều lĩnh, trên thực tế ông Trump lại là người ngại rủi ro. Ông sợ bị cuốn vào những cuộc đối đầu kéo dài, mệt mỏi như thời kỳ "các cuộc chiến tranh không hồi kết" của Mỹ, đặc biệt là nếu có thương vong.

Ông thích những cuộc đột kích ngoạn mục, hình ảnh mạnh mẽ, sau đó là rút quân nhanh chóng và tuyên bố chiến thắng. Venezuela là một ví dụ điển hình.

Khi nguy cơ bị trả đũa là có thật, hoặc kết quả không rõ ràng, ông Trump chọn cách thận trọng: gây áp lực ngầm, sử dụng đòn bẩy gián tiếp và các chiến dịch đặc biệt thay vì chiến tranh công khai.

Khi đối mặt với sự kháng cự thực sự, ông Trump hiếm khi khăng khăng đến cùng. Chúng ta đã thấy điều này trong các vụ việc liên quan đến Ấn Độ, và đặc biệt là Trung Quốc, về thuế quan trừng phạt.

Với Ấn Độ, kết quả thu được khá khiêm tốn. Với Trung Quốc, rõ ràng là Bắc Kinh đã có những biện pháp đối phó riêng. Tổng thống Trump đã chuyển sang đàm phán. Ông không thích tống tiền khi phía bên kia không chịu nhượng bộ. Nhưng ông tôn trọng sự kiên định.

Ông Trump cũng xem trọng khái niệm "cường quốc", và tin rằng chỉ một số ít quốc gia đủ điều kiện. Ông bị cuốn hút bởi những nhà lãnh đạo nắm giữ quyền lực tuyệt đối hoặc gần như tuyệt đối.

Điều này giải thích sự quan tâm đặc biệt của ông đối với các nhà lãnh đạo của Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Triều Tiên và những nước khác thuộc nhóm này. Ông Trump không che giấu sự ghen tị của mình đối với những mô hình quản trị như vậy.

Điều này có những hệ quả thực tiễn. Bằng cách khăng khăng khẳng định vị thế bá chủ của Mỹ ở Tây bán cầu, Tổng thống Trump vẫn không nhận ra rằng các cường quốc khác cũng có những lợi ích tương đương trong khu vực của họ.

Tuy nhiên, giờ đây ông hiểu rõ hơn về sự tồn tại của các lợi ích khác, đặc biệt là khi chúng không trực tiếp xung đột với lợi ích của Mỹ. Điều này tạo ra nhiều không gian hơn cho đàm phán so với thời các nhà lãnh đạo tiền nhiệm nắm giữ vai trò "lãnh đạo toàn cầu".

Chính quyền Mỹ hiện tại ưa chuộng đàm phán song phương. Họ tin rằng Mỹ mạnh hơn hầu hết các đối tác. Họ khó chịu với các liên minh giữa các quốc gia được thiết kế để củng cố vị thế của mình. Từ đó dẫn đến một kết luận rõ ràng.

Nga nên tăng cường hợp tác trong khuôn khổ BRICS và trong các cộng đồng khu vực. Không phải vì mục đích biểu tượng hùng biện, mà là để tạo ra một lá chắn thực tế chống lại áp lực từ các cuộc đàm phán riêng lẻ.

Cuối cùng, việc nhà lãnh đạo Mỹ muốn làm suy yếu các đối thủ bằng những biện pháp gián tiếp xuất phát từ mong muốn tránh đối đầu trực diện. Ông tôn trọng các thỏa thuận và tìm kiếm các đối tác nước ngoài có thể thực hiện chúng.

Do đó, ông sẽ khai thác sự chia rẽ nội bộ trong giới lãnh đạo các quốc gia khác để định hướng chính sách theo hướng có lợi cho Washington.

Đó là lý do tại sao chìa khóa để bình thường hóa quan hệ với nước Mỹ dưới thời Tổng thống Trump không nằm ở việc cố gắng lấy lòng hay thuyết phục họ, mà là ở việc đảm bảo sự vững mạnh nội tại.

Sự ổn định và sức mạnh là biện pháp phòng thủ tốt nhất chống lại sự can thiệp. Không phải sức mạnh gây hấn, mà là sức mạnh khiến cho sự can thiệp trở nên vô ích.