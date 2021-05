Cách ly vợ chồng bác sĩ về từ Campuchia nghi mắc Covid-19

Ngày 4-5, tin từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang cho biết đã thực hiện các biện pháp cách ly, điều trị đối với ông N.Q.D (bác sĩ tại 1 bệnh viện ở TP Phnom Penh) và bà N.T.K.P (SN 1956) sau khi trở về từ Campuchia.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 3-5, ông D. và bà P. được xe cấp cứu của Bệnh viện Phnom Penh chở đến khu vực Cửa khẩu quốc tế Long Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) để làm thủ tục nhập cảnh Việt Nam.

Tại đây, ông D. khai báo vợ chồng đã đến TP Phnom Penh sinh sống và làm việc khoảng 3 năm. Cách nay khoảng 14 ngày, bà P. bị sốt, ho, khó thở và đã đến Bệnh viện Phnom Penh điều trị. Bà P. được chẩn đoán suy hô hấp cấp/viêm phổi nặng và điều trị được 10 ngày nhưng bệnh không giảm. Trong khi đó, cách nay 10 ngày, ông D. có tham gia điều trị cho bệnh nhân có biểu hiện suy hô hấp. Sau đó, bệnh viện đóng cửa không hoạt động nên ông ở nhà. Do đó, ông D. đưa vợ mình về Việt Nam để tiếp tục điều trị.

Tại khu cách ly điều trị của Trung tâm Y tế huyện An Phú, 2 vợ chồng ông D. được lấy mẫu làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên. Kết quả, bà P. dương tính với virus SARS-CoV-2, trong khi ông D. âm tính. Tuy nhiên, theo kết quả xét nghiệm Realtime-PCR của Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang thì cả 2 nghi ngờ dương tính với virus SARS-CoV-2. Do đó, đội phản ứng nhanh đã khẩn trương khử khuẩn xe chở 2 bệnh nhân này cũng như tại tất cả các khu vực mà họ đã đến.