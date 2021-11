Cách kiếm và tiêu tiền của nữ triệu phú Dubai chuyên lái thử xe

Người Australia xa xứ nổi tiếng ở Trung Đông

Hirschi có xuất thân ở Queensland, Australia nhưng đã chuyển đến Dubai vào năm 2008, nơi cô làm việc với tư cách là người dẫn chương trình cho đài phát thanh Dubai Eye 103.8. Khi đó, cô có nickname là Radio Blondie và từng phỏng vấn nhiều người nổi tiếng khác nhau về tình yêu xe hơi của họ, bao gồm cả John Travolta và Jake Gyllenhaal.

Năm 2018, Hirschi bỏ việc, trở thành người tạo video đăng trên mạng xã hội. Công việc chính của cô là giới thiệu và lái thử những chiếc xe đặc biệt nhất trên thế giới.

Một cuộc khảo sát năm 2020 do trang web so sánh các dịch vụ tài chính của Anh GoCompare cho biết, ước tính, Hirschi có thể kiếm 1,4 triệu USD mỗi năm từ các bài đăng trên mạng xã hội. Tính đến năm 2021, giá trị tài sản ròng của Supercar Blondie là 17 triệu USD. Quả là một con số không tồi dành cho một cô gái mê xe hơi và sống theo lý tưởng của mình.

Người phụ nữ tóc vàng bắt đầu đăng những câu chuyện về ôtô lên Instagram khi chỉ có 300 người theo dõi vào năm 2015. Năm 2021, cô có 9,5 triệu người theo dõi. Kênh Youtube của cô có 6,5 triệu lượt đăng ký trong khi trang Facebook thì thu hút 39 triệu người bấm nút follow.

Nguồn thu nhập chính của cô là các khoản tài trợ từ thương hiệu xe hơi khác nhau. Hirschi nhận được doanh thu trung bình 3.000 USD mỗi ngày từ các quảng cáo xuất hiện trên video Youtube. Theo Social Blade, cô kiếm được từ 52.000 đến 851.000 USD mỗi năm chỉ từ nền tảng video này.

Khối tài sản của Supercarblondie bây giờ đã là 17 triệu USD. Ảnh: Supercarblondie / Instagram

Tự tay lái những chiếc xe quý hiếm

Khi chương trình truyền hình mang tính biểu tượng của Anh Top Gear quay một tập ở Dubai vào năm 2019, họ đã mời những người đam mê xe hơi nổi tiếng nhất ở đây. Khi đó, Hirschi không chỉ xuất hiện cùng người dẫn chương trình Richard Hammond và James May mà còn lái chiếc McLaren SLR đua với chiếc Dune Buggy 1.600 mã lực do The Stig điều khiển.

Đối với một người mê ôtô như Hirschi mà nói thì việc được lái những chiếc xe quý hiếm quả là trúng số độc đắc. Những xe mà cô từng lái bao gồm BMW 3.0 CSL Hommage R, Ferrari 599 GTZ và Lamborghini Terzo Millennio.

Hirschi cũng là người đầu tiên lái một chiếc Devel Sixteen là sản phẩm trí tuệ của doanh nhân UAE và chiếc Bugatti Veyron L'Or Blanc độc nhất vô nhị được đặc biệt chuyển bằng đường hàng không từ Berlin đến Dubai để cô trải nghiệm.

Không chỉ vậy, Hirschi còn lái chiếc Batmobile bằng xương bằng thịt bước ra từ bộ phim đình đám Batman năm 1989.

Chiếc xe bước ra từ phim Batman huyền thoại. Ảnh: Pinterest

Có riêng cho mình bộ sưu tập xe hơi ấn tượng

Alex đã có niềm đam mê với xe hơi ngay từ khi còn nhỏ. Chiếc xe đầu tiên của cô là chiếc Jane Mitsubishi đơn giản mà cô đã lái trong nhiều năm. Sau này, người đẹp tóc vàng sở hữu một số mẫu xe đầu bảng như Rolls-Royce Ghost và McLaren 720S. Thậm chí, Hirschi còn muốn thiết kế một chiếc xe dành riêng cho phụ nữ.

Năm ngoái, Hirschi chia sẻ với tạp chí GQ rằng cô đã bán chiếc Lamborghini Huracan yêu quý của mình. Tuy nhiên sau đó Hirschi tiết lộ vừa nhận chiếc Rolls-Royce Wraith Black Badge mới tinh và thêm chiếc McLaren 720S. Hirschi cũng bày tỏ tình yêu với xe điện và cho rằng nó không hề nhàm chán như mọi người vẫn tưởng.

Hirschi kết hôn Nik Hirschi vừa là quản lý kiêm quay phim của cô. Anh từng là một nhân viên ngân hàng nhưng sau đó bắt đầu làm toàn thời gian cho vợ mình từ năm 2018 và giúp cô thành công. Nik chủ yếu làm công tác hậu cần và để vợ lên sóng.

Thật may mắn, hình ảnh của Hirschi hiện đã phủ sóng khắp thế giới, đến cả giới siêu giàu vì chỉ có họ mới đủ khả năng mua được những chiếc xe đắt đỏ mà cô review.

Ngoài xuất hiện bên siêu xe, phong cách thời trang cá nhân của Hirschi cũng rất được quan tâm. Cô thường xuyên diện những bộ đồ khỏe khoắn cá tính nhưng vẫn bộc lộ được nét quyến rũ của một phụ nữ đam mê xe hơi mạnh mẽ.

Hirschi không mấy khi khoe đồ dùng hàng hiệu nhưng với mức thu nhập như thế này và lại sống ở Dubai xa hoa thì chắc chắn cuộc sống của cô sẽ không thể nào tẻ nhạt được.