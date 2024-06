Cách hai nàng WAG hot nhất làng bóng đá khoe vết rạn khi mang bầu: Chu Thanh Huyền xúc động, Doãn Hải My rớm nước mắt ôm Văn Hậu

Trong làng bóng đá Việt, Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My là hai nàng WAG hot nhất nhì và thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh. Trong khi Doãn Hải My kết hôn cùng Đoàn Văn Hậu, sinh một bé trai dễ thương thì Chu Thanh Huyền cũng đã trở thành vợ của Nguyễn Quang Hải, cũng sắp sinh "bé Rồng". Mới đây, Chu Thanh Huyền đã hạnh phúc chia sẻ hình ảnh vết rạn trên bụng bầu với tâm trạng phấn khích.

Bà xã Quang Hải viết: "Ngày ấy cũng đã đến, mẹ con xúc động đậy các Mom ạ". Trên bụng bầu của nàng WAG có thể nhìn thấy những vết rạn đỏ. Đây là hiện tượng hầu hết các mẹ bầu đều sẽ gặp phải trong quá trình mang thai. Sự thay đổi này khiến Chu Thanh Huyền xúc động và hạnh phúc. Bụng bầu của Thanh Huyền hiện tại đã khá lớn, áng chừng ngày bé cưng chào đời cũng sắp đến.

Chu Thanh Huyền khoe vết rạn trên bụng bầu

Chu Thanh Huyền sắp sinh con đầu lòng cho Quang Hải

Phản ứng của Chu Thanh Huyền khi bụng bầu xuất hiện vết rạn làm dân tình nhớ đến chia sẻ của Doãn Hải My mấy tháng trước, cũng về chủ đề này. Bà xã Đoàn Văn Hậu cho biết cô nàng tăng hơn chục cân khi mang bầu, da bụng xuất hiện các vết rạn đỏ. Với sự thay đổi về ngoại hình này, Doãn Hải My ban đầu rơm rớm nước mắt và ôm chồng. Nhưng sau đó khi nhìn lại, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 cảm thấy những vết rạn ấy có ý nghĩa thiêng liêng và đáng trân trọng. Hiện tại, Hải My cũng đã sinh em bé, cô nàng đang chăm chỉ với công việc của mẹ bỉm sữa chăm con mọn, thích khoe con lên mạng nhưng cũng biết cách dành thời gian chăm sóc bản thân, lấy lại vóc dáng.

Doãn Hải My rớm nước mắt khi bụng bầu xuất hiện vết rạn