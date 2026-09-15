Cách Google Maps biết điểm bạn muốn đến đang vắng hay đông khách

Thông tin về mức độ đông đúc, giờ cao điểm tại quán ăn, nhà hàng… trên Google Maps được tạo từ dữ liệu vị trí tổng hợp, ẩn danh của người dùng.

Mỗi khi tìm kiếm một nhà hàng, quán cà phê hay địa điểm tham quan, tập gym... trên Google Maps , người dùng không chỉ xem được đánh giá, giờ mở cửa hay thông tin dịch vụ mà còn có thể biết nơi đó đông vào thời điểm nào, hiện có đông hay vắng khách và thời gian chờ ước tính.

Những dữ liệu này giúp người dùng dễ quyết định hơn khi chọn thời điểm phù hợp, như tránh một quán ăn, nhà hàng đang quá tải hoặc tìm đến một quán bar khi nơi này bắt đầu nhộn nhịp.

Theo Google, các chỉ số về thời điểm phổ biến và thời gian chờ trên Maps được tính toán từ dữ liệu vị trí đã tổng hợp và ẩn danh của người dùng bật Google Timeline. Từ dữ liệu ghé thăm của nhiều người dùng, Google ước tính mức độ đông đúc của từng địa điểm và so sánh với mức thông thường.

Người dùng có thể theo dõi điểm đến có đông hay không theo thời gian thực trên Google Maps.

Biểu đồ Popular Times cho biết mức độ đông đúc của một địa điểm theo từng giờ, dựa trên dữ liệu ghé thăm trung bình trong vài tháng gần đây. Hệ thống so sánh từng khung giờ với thời điểm đông nhất trong tuần để xác định mức độ phổ biến.

Google Maps còn cập nhật mức độ đông đúc hiện tại theo thời gian thực. Ứng dụng cũng ước tính thời gian khách thường lưu lại dựa trên dữ liệu ghé thăm trong vài tuần gần nhất.

Vì vậy, thông tin “đông hơn bình thường” hay thời gian chờ trên Maps không nhất thiết do chủ địa điểm cung cấp mà được Google ước tính từ dữ liệu ghé thăm.

Google cũng mở rộng tính năng này từ từng địa điểm sang cả khu vực. Nhãn “Khu vực đông đúc” (Busy Area) có thể xuất hiện tại những nơi tập trung nhiều cửa hàng, nhà hàng, công viên, quán cà phê hoặc địa điểm vui chơi.

Hệ thống sẽ kết hợp dữ liệu đông đúc theo thời gian thực từ nhiều địa điểm lân cận để đánh giá mức độ nhộn nhịp chung.

Tuy nhiên, Google không hiển thị chính xác số người đang có mặt. Hệ thống chỉ đánh giá mức độ đông tương đối so với khu vực đó trong những khoảng thời gian gần đây. Dữ liệu đông đúc cũng không được tính cho nhà riêng hoặc căn hộ.

Google cho biết các dữ liệu dùng để tính toán được tổng hợp và ẩn danh. Công ty cũng sử dụng kỹ thuật differential privacy nhằm ngăn dữ liệu về mức độ đông đúc bị sử dụng để nhận diện một cá nhân. Nếu hệ thống không có đủ dữ liệu để đưa ra đánh giá ẩn danh và chính xác, Google sẽ không hiển thị thông tin đông đúc.

Vì vậy, không phải địa điểm nào trên Google Maps cũng có biểu đồ Popular Times hay thời gian chờ. Một địa điểm ít người ghé hoặc không có đủ dữ liệu từ người dùng sẽ không được hiển thị các chỉ số này.