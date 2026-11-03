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Cách đóng BHXH, BHYT và bảo hiểm tai nạn khi ký nhiều hợp đồng lao động cùng lúc

Hà Linh
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Người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động cùng lúc thực hiện đóng BHXH bắt buộc và BHYT theo hợp đồng đầu tiên hoặc hợp đồng làm căn cứ đóng BHXH, còn bảo hiểm tai nạn lao động được đóng theo từng hợp đồng.

Quy tắc xác định và điều kiện hợp đồng áp dụng với lao động đồng thời ký nhiều hợp đồng lao động

Khi giao kết nhiều hợp đồng lao động cùng một lúc, việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn lao động được thực hiện như thế nào?

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, trường hợp ký nhiều hợp đồng lao động, người lao động sẽ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo hợp đồng giao kết đầu tiên. Nếu hợp đồng đầu tiên tạm hoãn, việc đóng bảo hiểm sẽ chuyển sang hợp đồng có hiệu lực kế tiếp.

Đối với bảo hiểm y tế, người lao động đóng theo hợp đồng đang làm căn cứ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Riêng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người sử dụng lao động phải đóng theo từng hợp đồng lao động đã giao kết.

Lưu ý, hợp đồng thuộc diện đóng bảo hiểm bắt buộc phải từ đủ một tháng trở lên, hoặc làm việc không trọn thời gian có tiền lương tháng bằng hoặc cao hơn mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng. Hãy kiểm tra kỹ các hợp đồng để bảo đảm đầy đủ quyền lợi.

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