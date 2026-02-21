Cách đơn giản để biết điện thoại “bẻ khoá” có nguy cơ bị chặn ứng dụng ngân hàng

Một người dùng Samsung Galaxy Note 10+ xách tay Hàn Quốc cho biết mới đây nhận được cảnh báo từ VietinBank về việc thiết bị không còn đáp ứng yêu cầu bảo mật.

Máy được cho đã chạy lại ROM 2 SIM - tức hệ điều hành gốc bị thay thế bằng bản ROM chỉnh sửa để hỗ trợ 2 SIM vật lý, thường gặp ở hàng xách tay.

Theo đó, Vietinbank đã gửi thông báo cảnh báo an toàn thiết bị theo quy định của ngân hàng nhà nước.

"Thiết bị của quý khách đã bị mở khóa cơ chế bảo mật, không đáp ứng quy định Thông tư 77/2025 của NHNN. Từ ngày 1-3-2026, VietinBank sẽ dừng cung cấp dịch vụ VietinBank iPay trên thiết bị này. Quý khách vui lòng chuyển sang thiết bị khác đáp ứng quy định an toàn. Hỗ trợ: 1900588868" - ứng dụng ngân hàng cảnh báo.

Quy định này nhằm tăng cường an ninh mạng và bảo vệ tài sản của khách hàng trong bối cảnh giao dịch trực tuyến bùng nổ, trở thành kênh thanh toán thiết yếu.

Thông tư 77/2025 yêu cầu ứng dụng Mobile Banking phải tự động thoát hoặc ngừng hoạt động nếu phát hiện dấu hiệu can thiệp trái phép.

Các dấu hiệu bao gồm việc thiết bị đang bật chế độ gỡ lỗi, chạy trong môi trường giả lập hoặc máy ảo; ứng dụng bị chèn mã theo dõi; hoặc thiết bị đã bị root, jailbreak hay mở khóa bootloader.

Cách kiểm tra điện thoại Android đã root hay chưa

Cách 1: Kiểm tra trong Cài đặt

Bước 1: Mở Cài đặt trên điện thoại.

Bước 2: Cuộn xuống và chọn Giới thiệu về điện thoại.

Bước 3: Nhấn vào mục Trạng thái để xem thông tin hệ thống.

Cách 2: Sử dụng ứng dụng kiểm tra

Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng Root Checker.

Bước 2: Mở ứng dụng, chọn AGREE để đồng ý điều khoản, sau đó nhấn GET STARTED.

Bước 3: Chọn VERIFY ROOT để kiểm tra.

Nếu xuất hiện thông báo màu vàng với nội dung "Rất tiếc! Quyền truy cập root không được cài đặt hợp lệ trên thiết bị này" thì máy chưa bị root.

Ngược lại, nếu hiển thị thông báo màu xanh "Chúc mừng! Quyền truy cập root đã được cài đặt hợp lệ trên thiết bị này" thì thiết bị đã bị root.

Cách kiểm tra iPhone có bị jailbreak

Người dùng iPhone có thể nhận biết thiết bị đã bị jailbreak thông qua một số dấu hiệu đơn giản.

- Kiểm tra xem có xuất hiện các ứng dụng như Cydia, Sileo hoặc Zebra trên màn hình hay không.

- Sử dụng các ứng dụng kiểm tra hệ thống như iVerify.

- Mở Safari và nhập cydia://, nếu đường dẫn này mở ra một ứng dụng lạ thì nhiều khả năng máy đã bị jailbreak.

- Nếu iPhone có thể tự cài ứng dụng ngoài App Store mà không yêu cầu xác nhận, thiết bị có thể đã bị can thiệp.

Dấu hiệu cho thấy iPhone đã bị can thiệp

Không cập nhật được iOS hoặc mất bảo hành.

Ứng dụng thường xuyên bị treo, xung đột.

Xuất hiện app hoặc tweak lạ trong Cài đặt.

Máy nóng bất thường dù chỉ sử dụng tác vụ nhẹ.

Có dấu hiệu bị giám sát như định vị sai, camera hoặc micro hoạt động không rõ nguyên nhân.

Cách xử lý khi phát hiện iPhone bị jailbreak

Người dùng có thể khôi phục cài đặt gốc theo đường dẫn:

Cài đặt => Cài đặt chung => Chuyển hoặc đặt lại iPhone => Xóa tất cả nội dung và cài đặt.

Tuy nhiên, với iPhone đã bị jailbreak sâu, cách này có thể không đủ an toàn. Khi đó, người dùng nên sử dụng iTunes để restore bản iOS chính thức; không dùng lại bản sao lưu iCloud cũ nếu nghi ngờ có mã độc; mang thiết bị đến trung tâm kỹ thuật để được xử lý triệt để.