Đăng ký tài khoản định danh điện tử cho trẻ em giúp phụ huynh thực hiện thủ tục hành chính dễ dàng hơn cho con em mình.

Việc đăng ký tài khoản định danh điện tử cho trẻ em dưới 14 tuổi mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp phụ huynh dễ dàng xuất trình các loại giấy tờ và thông tin cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính cho trẻ.

Theo quy định hiện hành, trẻ em từ 6 tuổi trở lên đã được cấp thẻ căn cước công dân có thể được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1 hoặc mức độ 2 nếu có nhu cầu. Đối với trẻ dưới 6 tuổi, nếu đã có thẻ căn cước, có thể được cấp tài khoản mức độ 1. Cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp sẽ thực hiện thủ tục đăng ký cho trẻ.

Để đăng ký tài khoản mức độ 1, người đại diện hoặc người giám hộ cần sử dụng số thuê bao di động chính chủ và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của mình qua ứng dụng VNeID. Đối với tài khoản mức độ 2, trẻ cần đến cơ quan công an hoặc nơi cấp thẻ căn cước cùng với người đại diện hoặc người giám hộ.

Tài khoản định danh điện tử không chỉ mang lại tiện ích cho trẻ em mà còn cho phụ huynh. Thông qua ứng dụng VNeID, người dùng có thể truy cập thông tin và giấy tờ đã được tích hợp để thực hiện một số thủ tục hành chính, sử dụng thông tin thẻ bảo hiểm y tế điện tử và xuất trình giấy tờ khi cần thiết.

Đặc biệt, khi đi máy bay nội địa, trẻ dưới 14 tuổi có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của mình hoặc thông tin nhân thân được tích hợp trong tài khoản của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Nếu trẻ chưa được cấp thẻ căn cước, thủ tục đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử sẽ được thực hiện đồng thời với thủ tục cấp thẻ căn cước.

Quy trình đăng ký tài khoản định danh điện tử cho trẻ dưới 14 tuổi thông qua VNeID

Sau khi cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất và tài khoản định danh điện tử mức 2 đã được kích hoạt, bạn có thể đăng ký tài khoản định danh điện tử cho trẻ em dưới 14 tuổi bằng cách thực hiện các bước sau:

1. Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại của cha, mẹ hoặc người giám hộ và đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử.

2. Tại giao diện chính của ứng dụng, chọn mục “Nhóm dịch vụ” và nhấn vào nút “Định danh người dưới 14 tuổi”.

3. Tiếp theo, chọn “Đăng ký tài khoản định danh cho người dưới 14 tuổi” trong hộp thoại hiện ra.

4. Nhập mật khẩu bảo vệ dữ liệu trên VNeID để tiếp tục.

- Nhấn nút “Tạo mới yêu cầu” tại giao diện hiện ra. Chọn một trong các phương thức xác thực thông tin và nhấn nút “Tiếp tục”.

Tại đây, bạn nên chọn phương thức “Nhập thông tin xác thực”.

- Điền đầy đủ thông tin của trẻ dưới 14 tuổi cần đăng ký tài khoản định danh, sau đó nhấn nút “Tiếp tục”.

Tại giao diện tiếp theo, ứng dụng VNeID sẽ hiển thị thông tin cá nhân của người đang đề nghị cấp tài khoản định danh cho trẻ em dưới 14 tuổi. Bạn kiểm tra thông tin, chọn mối quan hệ với trẻ, sau đó nhấn nút “Kiểm tra thông tin”.

Ứng dụng VNeID yêu cầu người dùng thực hiện xác thực đăng ký bằng cách nhận diện gương mặt. Để thực hiện điều này, người dùng cần hướng camera trước của smartphone vào gương mặt, đảm bảo toàn bộ gương mặt nằm trong khung viền của ứng dụng.

Sau khi điều chỉnh vị trí điện thoại, giao diện “Xác thực gương mặt” sẽ xuất hiện, xác nhận rằng ứng dụng đã nhận diện thành công gương mặt.

Tiếp theo, người dùng cần kiểm tra lại thông tin đã khai báo, đánh dấu vào tùy chọn “Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật”, và cuối cùng nhấn nút “Gửi hồ sơ” để hoàn tất quá trình đăng ký.

Như vậy bạn đã hoàn tất quá trình tạo yêu cầu đăng ký tài khoản định danh cho người dưới 14 tuổi.

Sau khi yêu cầu được chấp thuận, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự Xã hội sẽ gửi tin nhắn về số điện thoại của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp để thông báo hồ sơ đã được phê duyệt, nghĩa là tài khoản định danh điện tử của trẻ dưới 14 tuổi đã được cấp.