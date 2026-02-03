Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Lừa đảo qua điện thoại đang là một trong những hình thức chiếm đoạt tài sản được Công an các tỉnh, thành phố cảnh báo trong suốt thời gian qua.

Điển hình, Bộ Công an ngày 29/1 đã khuyến cáo người dân cảnh giác thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên đán. Trong đó, thủ đoạn giả danh cơ quan Công an, Tòa án, Ngân hàng gọi điện thông báo “liên quan đến vụ án”, “tài khoản có dấu hiệu rửa tiền”, “nợ cước viễn thông”, yêu cầu chuyển tiền để “xác minh trước Tết” là phổ biến nhất.

Ngày 23/1, trong vụ việc cô gái 16 tuổi được giải cứu kịp thời khi “mắc bẫy” thủ đoạn bắt cóc online, Công an tỉnh Nghệ An đã cảnh báo người dân không tin, không làm theo các cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu rời khỏi nhà, giữ bí mật, cắt liên lạc với người thân. Lực lược chức năng khuyến cáo, cơ quan Công an không làm việc qua video call và không yêu cầu người dân chuyển tiền để “chứng minh trong sạch”.

Ngày 21/1, Công an tỉnh Bắc Ninh đã cảnh báo thủ đoạn giả mạo doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, chúng thường có hành vi gọi điện cho những người đang tìm việc làm với lời hứa phỏng vấn tuyển dụng, giả mạo fanpage doanh nghiệp để chiếm đoạt thông tin cá nhân quan trọng và tài sản.

Có nhiều cách để người dùng smartphone có thể nhận diện, phòng ngừa các cuộc gọi lừa đảo. Trong đó, ứng dụng TrueCaller giúp người dùng xác định người gọi đến là ai. Theo hướng dẫn của Công an tỉnh Nghệ An, TrueCaller có thể giúp người dân biết được số gọi đến là spam, tiếp thị hay lừa đảo.

Với cơ sở dữ liệu từ hơn 450 triệu người dùng trên toàn thế giới, TrueCaller hỗ trợ người dùng nhận diện số điện thoại không xác định, cuộc gọi rác, cuộc gọi tiếp thị, hay cuộc gọi lừa đảo trước khi nhấc máy. Khi có số điện thoại gọi đến, ứng dụng sẽ cảnh báo đây là cuộc gọi thông thường, cuộc gọi lừa đảo, hay cuộc gọi tin cậy từ doanh nghiệp đã được xác minh.

Đồng thời, TrueCaller cũng có tính năng chặn số và tự động chặn các cuộc gọi tiếp thị, lừa đảo qua điện thoại. Từ đó, người dùng có thể chặn các cuộc gọi và tin nhắn không mong muốn.

Trong trường hợp số điện thoại gọi đến tự xưng là người đại diện của cơ quan hành chính, doanh nghiệp, người dân có thể truy cập website của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia để tra cứu số điện thoại chính thức của cơ quan hành chính, doanh nghiệp.

Theo đó, người dân truy cập vào đường link https://tinnhiemmang.vn/ và tiến hành nhập tên tổ chức. Hệ thống sẽ trả các thông tin như số điện thoại, địa chỉ, email, website đã được xác thực. Đây là một trong những căn cứ giúp người dùng nhận diện số điện thoại gọi đến có phải là lừa đảo giả mạo hay không.

Một cách khác là theo dõi thông tin từ cơ quan Công an về dấu hiệu nhận biết cuộc gọi đến là lừa đảo. Theo đó, trong thông báo ngày 12/1, Công an TP. Hải Phòng cảnh báo về cuộc gọi chớp nhoáng từ các đầu số cố định quen thuộc như 024, 028, 022.

Điểm bất thường là các cuộc gọi này chỉ “nhá” trong vài giây rồi tắt, lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày, khiến không ít người lo sợ bỏ lỡ việc quan trọng và theo phản xạ đã gọi lại.

Với dấu hiệu này, người dân cần phải cảnh giác vì rất có thể đây là bước mở đầu trong quy trình “săn mồi” của tội phạm công nghệ cao, nhằm rà soát và xác thực dữ liệu của người dùng.

Vì vậy, Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không gọi lại hoặc nhắn tin phản hồi các số lạ có dấu hiệu nhá máy, đặc biệt là số có dấu “+” phía trước. Khi bị làm phiền nhiều lần, người dùng nên chặn số và báo cáo cuộc gọi rác tới tổng đài 5656 của nhà mạng.