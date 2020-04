Cách chức thượng tá Bùi Thanh Sơn – Trưởng phòng CSĐT tội phạm Công an tỉnh Đồng Nai

Ngày 21/4, Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định của Bộ Công an về việc cách chức đối với Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Trưởng Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai.



Theo đó, thừa lệnh của Bộ Công an, đại diện Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định thi hành kỷ luật cách chức thượng tá Bùi Thanh Sơn – Trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai và thượng tá Hoàng Liên Sơn - Trưởng Phòng an ninh điều tra đối với thượng tá Hoàng Liên Sơn, phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định của Bộ Công an về việc cách chức đối với Thượng tá Đặng Thế Trung - Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố quyết định kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng đối với 4 lãnh đạo cấp phòng ở Công an tỉnh Đồng Nai theo kết luận của Ủy ban kiểm tra trung ương.

Cụ thể, căn cứ theo thẩm quyền, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã họp, xem xét và công bố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng đối với thượng tá Đặng Thế Trung - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng CSGT Đồng Nai.

Cách hết chức vụ trong Đảng đối với Thượng tá Bùi Thanh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Thượng tá Hoàng Liên Sơn - Bí thư chi bộ, Trưởng phòng An ninh điều tra, Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra và Trung tá Trần Trọng Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Phòng CSGT.

Theo thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai, trước đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận các dấu hiệu vi phạm của Ban thường vụ Đảng ủy Công an nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020 và đã thi hành kỷ luật nhiều lãnh đạo công an.

Trong thời gian nhận nhiệm vụ, 4 lãnh đạo cấp phòng nói trên cũng đã được xác định liên quan đến các vi phạm có tính chất "rất nghiêm trọng".

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đại tá Dương Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Long Thành; thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với thượng tá Phan Trọng Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Xuân Lộc.