Cách chức Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế: Đồng tình, nhưng gần 200 triệu nộp phạt lấy từ đâu?

Trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy - Ảnh Hoàng Phúc

Từ quyết định cách chức Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ và Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế - Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị), nhiều bạn đọc Báo Người Lao Động - đã bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ, cho rằng đây là động thái cần thiết. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn không ít băn khoăn xoay quanh khoản tiền phạt gần 200 triệu đồng đối với nhà trường.

Kỷ luật "đúng người - đúng tội" để lấy lại niềm tin

Trên các nền tảng của Báo Người Lao Động, phần lớn ý kiến cho rằng việc xử lý kỷ luật cách chức Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ và Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế - là thể hiện tinh thần không bao che sai phạm, lấy lại niềm tin của phụ huynh học sinh. Nhiều bạn đọc nhấn mạnh, dù quyết định được ban hành muộn hơn kỳ vọng, nhưng "muộn còn hơn không".

Bạn đọc Phamd**@gmail.com bình luận: "Câu này người dân và phụ huynh ở Quảng Trị trông chờ hơi bị lâu. Đây là quyết định "hợp lòng dân'".

Trong khi đó, bạn đọc tran@gmail.com chia sẻ: "Cảm ơn chính quyền xã Kim Ngân đã có quyết định sáng suốt, lấy lại niềm tin cho phụ huynh học sinh trên địa bàn, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai có hành vi tương tự"

Nhiều ý kiến khác bày tỏ hoan nghênh sau vụ kỷ luật 2 lãnh đạo nhà trường và cho rằng đây là hình phạt nghiêm khắc cho 2 lãnh đạo nhà trường không chỉ để xử lý một vụ việc cụ thể mà còn mang ý nghĩa răn đe, phòng ngừa chung trong công tác quản lý giáo dục ở cơ sở.

Băn khoăn lớn: Tiền đâu để nộp phạt gần 200 triệu đồng?

Bên cạnh sự đồng thuận, vấn đề khiến dư luận băn khoăn nhiều nhất vẫn là khoản tiền mà UBND tỉnh Quảng Trị quyết định phạt hành chính nhà trường gần 200 triệu đồng vì vi phạm 3 lỗi về an toàn thực phẩm. Không ít bạn đọc đặt câu hỏi: Trường công lập lấy nguồn nào để nộp phạt, khi mọi chi phí hoạt động chủ yếu dựa vào ngân sách?

UBND tỉnh Quảng Trị quyết định xử phạt Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy tổng cộng 196,5 triệu đồng. Trong đó riêng hành vi gây ngộ độc thực phẩm bị phạt tới 170 triệu đồng. Bên cạnh đó, toàn bộ hoạt động chế biến thực phẩm tại bếp ăn của trường bị đình chỉ trong thời hạn 5 tháng.

Bạn đọc Nam Chau nêu quan điểm khá chi tiết: "Một quyết định kỷ luật hợp lý, tuy có hơi chậm và chắc nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên, việc phạt tiền gần 200 triệu đồng đối với nhà trường thì tôi vẫn còn nhiều băn khoăn, bởi đây là trường công lập. Hơn nữa, còn nhiều giáo viên khác không liên quan đến vụ việc, nay phạt cả trường thì họ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều đến thu nhập. Có lẽ chỉ nên phạt tiền những cá nhân gây ra vụ việc này".

Hình ảnh bà Đỗ Thị Hồng Huế trong một lần tranh luận với phụ huynh khi xuất hiện trở lại trường

Nhiều ý kiến tương tự cho rằng, nếu tiền phạt cuối cùng vẫn phải lấy từ ngân sách hoặc các nguồn chi thường xuyên của trường, thì người chịu hệ lụy lại là giáo viên và học sinh - những đối tượng không trực tiếp gây ra sai phạm.

Trong khi đó, một bạn đọc khác phản hồi: "Trường là đơn vị sự nghiệp, hoạt động toàn bộ từ ngân sách cấp thì sẽ không có kinh phí để nộp phạt. Nếu cấp xã hay cấp tỉnh có hỗ trợ tiền phạt đó đi chăng nữa thì đó cũng là tiền nhà nước. Vì vậy, phạt cá nhân gây ra hậu quả mới là đúng..."

Những phản hồi thẳng thắn của bạn đọc cho thấy vụ việc không chỉ dừng lại ở câu chuyện kỷ luật cán bộ, mà còn đặt ra yêu cầu minh bạch, công bằng trong xử lý hậu quả, nhằm củng cố niềm tin của xã hội đối với công tác quản lý giáo dục ở địa phương.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, ngày hôm qua (19-12), UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật cách chức đối với ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng và bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy. Theo quyết định kỷ luật, UBND xã Kim Ngân xác định 2 lãnh đạo nhà trường có những vi phạm trong công tác quản lý, điều hành, để xảy ra sai sót kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường cũng như uy tín của ngành giáo dục địa phương. Trên cơ sở đó, UBND xã thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật cách chức. Nhằm bảo đảm hoạt động dạy và học tại trường không bị gián đoạn, UBND xã Kim Ngân giao ông Trần Duy Bình - Phó Chủ tịch UBND xã, trực tiếp phụ trách, điều hành các công việc của nhà trường trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự Hiệu trưởng theo quy định.







