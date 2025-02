Ngày 12/2, tin từ Công an An Giang, sau khi xem xét mức độ sai phạm và hành vi vi phạm của Trung tá Trần Tấn Tài - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thị xã, Phó Trưởng Công an thị xã Tân Châu - Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu thay đổi hình thức kỷ luật từ cảnh cáo lên cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thị xã.

Căn cứ vào quyết định trên, ngày 11/2, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã ký quyết định thi hành kỷ luật Trung tá Trần Tấn Tài bằng hình thức cách chức Phó Trưởng Công an thị xã Tân Châu.

Theo thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu, ông Trần Tấn Tài thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm chuẩn mực đạo đức và lối sống. Những vi phạm này được đánh giá là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong nội bộ cán bộ, đảng viên, làm giảm uy tín cá nhân, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Trước đó, vào tháng 4/2024, bà N.T.M.D. thông báo với chồng là ông T.H.D. (ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) rằng mình sẽ đi công tác tại tỉnh Trà Vinh. Nghi ngờ về tính xác thực của chuyến công tác này, ông D. đã âm thầm theo dõi và phát hiện bà D. cùng Trung tá Trần Tấn Tài, Phó Trưởng Công an thị xã Tân Châu - ở chung phòng tại khách sạn G.H. (Phường 2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

Tại thời điểm bị phát hiện, bà D. mặc đầm ngủ màu đen và không mặc nội y, trong khi ông Tài chỉ mặc quần cộc, không áo và đang trốn ép sát vào vách tường trong nhà vệ sinh. Toàn bộ sự việc đã được ông D. ghi hình lại và sau đó cung cấp cho các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh.

Ngay sau đó, ông D. đã làm đơn tố cáo Trung tá Trần Tấn Tài về hành vi vi phạm đạo đức, quan hệ nam nữ bất chính, gửi đến Thị ủy Tân Châu và kèm theo toàn bộ tài liệu, chứng cứ liên quan.

Đến đầu tháng 9/2024, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu ra thông cáo báo chí về việc kỷ luật cảnh cáo ông Tài. Theo thông cáo, ông Tài đã có vợ và con, nhưng lại có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ đang có chồng. Việc làm của ông Tài vi phạm chuẩn mực đạo đức, lối sống; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Sau đó, ông T.H.D. có đơn khiếu nại về quy trình giải quyết đơn tố cáo và hình thức kỷ luật đối với ông Tài. Ông D. cho rằng, Thị ủy Tân Châu đã đánh giá chưa đúng mức độ nghiêm trọng của vụ việc liên quan đến Trung tá Trần Tấn Tài. Theo ông, việc cơ quan chức năng chỉ đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo ban đầu là chưa phù hợp với tính chất, hành vi vi phạm và hậu quả mà ông Tài đã gây ra.

Việc ông Tài và bà N.T.M.D. có quan hệ tình cảm lén lút đã trực tiếp khiến vợ chồng ông D. phải đi đến quyết định ly hôn. Các con phải sống trong hoàn cảnh thiếu vắng cả cha lẫn mẹ, ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần và sức khỏe của cả gia đình.